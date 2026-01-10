Rallye Dakar 2026: Sprint na limitu výdrže techniky
Jezdec kamionu týmu MM Technology – Martin Macík je v dosavadním průběhu Rallye Dakar 2026 na druhém místě v kategorii kamionů. V dosavadním průběhu vyhrál dvě etapy a po menších problémech v šesté etapě ztrácí 35:24 minuty na vedoucího jezdce. Společně jsme připravili speciální vysílání na otázky, které zajímají čtenáře našeho webu.
Soutěž pokračuje v neděli 11. ledna a na cílovou rampu přijedou účastníci soutěže v pátek 17. ledna v Janbú, kde byl také start letošní soutěže.
140 kilogramů a 150 litrů
Posádku společně s Martinem Macíkem tvoří sedmým rokem navigátor František Tomášek a mechanik David Švanda. Závodní tým MM Technology se významně rozrostl. Stejně jako minulý rok startuje v Saúdské Arábii devět kamionů z dílen MM Technology. Je to šest Evo čtyřek, dvě Evo trojky a jedna Evo jednička. Pět nejnovějších verzí bylo postaveno v roce 2025, jedna je z roku 2024. S nejnovější verzí pojede Martin Macík mladší, otec a syn Van den Brinkové, Ben a William de Grootové a Polák Darek Lisek. S “trojkou” nastoupil Claudio Belina z IralTrans a Richard de Groot. S první evoluční verzí se objeví Walter Michal, který měl roční pauzu.
Martin Macík ve svém vystoupení pro čtenáře webu Auto.cz zhodnotil dosavadní ročník Dakaru, kdy řekl, že v současné situaci je průběh více sprint na hranici limitu techniku. Představil základní specifikace svého kamionu MM Technology. Vysvětlil, co všechno dokáže posádka na autě opravit a jak na trati probíhá výměna pneumatik. Věděli jste, že jedno kolo váží 140 kilogramů, nebo že kamion vážící 8700 kilogramů “spolyká” 150 litrů pohonných hmot na 100 kilometrů? Popsal nám, jak nutné je číst písek, ve kterou denní dobu a jak se chovat při jízdě v tomto terénu. Zatím by si ještěvnetroufl pracovat na Dakaru jako novinář, ale bavilo by ho fotografovat. Řekne nám, jaká trať čeká posádky ve druhé polovině soutěže a co si přeje pro další etapy.
Výsledky Martina Macíka na Rallye Dakar
Rok
Umístění
2013
18. (navigátor)
2014
13. (navigátor)
2015
odstoupil v 5. etapě
2016
19.
2017
10.
2018
5.
2019
odstoupil v 5. etapě
2020
5.
2021
(3 vyhrané etapy)
2022
7.
2023
2. (4 vyhrané etapy)
2024
1. (4 vyhrané etapy)
2025
1. (5 vyhraných etap)