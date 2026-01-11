Kalendář WRC 2026: Přelomová sezona nabídne lákavý program
Sezona WRC 2026 slibuje víc než souboj o titul mistra světa. Tento rok uzavírá jednu technickou kapitolu rallyeového sportu, zároveň ale přináší výrazně přestavěný kalendář, nová pravidla a strategické výzvy, jež mohou rozhodovat už od prvních soutěží.
Rok 2026 je ve World Rally Championship (WRC) vnímán jako přechodový. Technická pravidla kategorie Rally1 vstupují do poslední fáze svého životního cyklu a tovární týmy tomu přizpůsobují strategii: méně experimentů, více důrazu na zkušenosti a sběr bodů.
Zároveň dochází k výraznému přerovnání kalendáře. Organizátoři se snaží:
- Lépe vyvážit asfaltové a šotolinové soutěže
- Rozbít dlouhé bloky podobných povrchů
- Zefektivnit logistiku mezi kontinenty
Výsledkem je například přesun Japonska do května, zachování dvojice soutěží v Jižní Americe – Paraguay a Chile – a také finále sezony v Saúdské Arábii, které potvrzuje rostoucí význam tohoto regionu v motoristickém sportu.
Sportovně bude sezonu formovat i nový rámec povinného odpočinku (rest hours). Ten omezuje extrémně dlouhé dny a nutí týmy pracovat s časem, servisními okny i rizikem chyb mnohem promyšleněji než dřív.
|Kalendář WRC 2026 (Mistrovství světa v rallye)
|Rallye Monte-Carlo
|22.–25. ledna
|Rallye Švédsko
|12.–15. února
|Safari Rally Keňa
|12.–15. března
|Rallye Chorvatsko
|9.–12. dubna
|Rallye Kanárské ostrovy
|23.–26. dubna
|Rallye Portugalsko
|7.–10. května
|Rallye Japonsko
|28.–31. května
|Rallye Akropolis (Řecko)
|25.–28. června
|Rallye Estonsko
|16.–19. července
|Rallye Finsko
|30. července – 2. srpna
|Rallye Paraguay
|27.–30. srpna
|Rallye Chile
|10.–13. září
|Rallye Itálie
|1.–4. října
|Rallye Saúdská Arábie
|11.–14. listopadu
Co může rozhodnout
O titulu v sezoně 2026 se nemusí rozhodovat až na podzim. Už jarní část může zásadně přepsat průběžné pořadí a nastavit tón celému šampionátu. Série asfaltových soutěží v Chorvatsku, na Kanárských ostrovech a v Japonsku přichází nezvykle brzy. Právě zde se mohou rozevřít první výraznější bodové rozdíly.
Jakmile se kalendář přehoupne do léta, pozornost se přesune k vysokorychlostnímu severu. Estonsko a Finsko tvoří tradiční dvojblok, který nemilosrdně odhaluje čisté tempo, odvahu a důvěru mezi jezdcem a vozem. Rychlé šotolinové tratě s četnými skoky a minimálním prostorem pro korekce často určí skutečné kandidáty na titul. Právě tady se historie WRC opakovaně lámala ve prospěch jezdců ochotných jet na hraně po celý víkend.
Závěr sezony pak nabídne zcela nový rozměr. Finále v Saúdské Arábii znamená nejen neznámé tratě, ale i odlišný rytmus soutěžního týdne, nezvyklé klimatické podmínky a vysoké nároky na logistiku i přípravu týmů.
Kombinace známého a nového dává sezoně 2026 výjimečný charakter. Jde o ročník, který hledá rovnováhu mezi tradicí a změnou. To, jak se s touto výzvou týmy i jezdci vypořádají, může naznačit směr, kterým se světová rallye v příští dekádě vydá.
Zdroje: wrc.com, foto a video: WRC