Toyota rozjíždí novou sportovní značku. Přesune se pod ní yaris i corolla
Japonci si dlouhou dobu vystačili se třemi značkami. Vedle Toyoty a Lexusu mají na domácím a indonéském trhu také Daihatsu, které zcela vlastní od roku 2016. Letos ale přijde zásadní rozšíření, vedle nové luxusní značky Century se totiž osamostatní také sportovní GR.
Sportovní divize Gazoo Racing byla založena v roce 2007 a jméno si vzala podle webu, který Toyota tehdy rozjela. Gazoo v japonštině znamená obraz, spojení se sportovní divizí je tedy poněkud nejasné. Vedle závodního týmu se GR věnovalo také úpravě aut Toyota a Daihatsu, a to hned ve třech sériích – GR Sport, GRMN a GR.
Už delší dobu se spekulovalo také o modelu, který by byl pro divizi GR exkluzivní. To se nakonec potvrdilo s uvedením GR GT na konci minulého roku. To se stane prvním vozem, který ponese pouze logo GR a zcela vynechá Toyotu. Následovat budou i další, včetně sportovní verze yarise a corolly a také chystané celiky a možná i spekulovaného MR2.
Osamostatnění má být dokončeno v lednu 2027, kdy už všechny nové vozy ponesou jen logo GR. Pod taktovkou Gazoo Racing zůstane také program závodních vozů pro platící zákazníky a rally, zatímco jiné závodní aktivity se přesouvají pod samostatnou jednotku Toyota Racing. Závodní verze modelu GT tak zřejmě ponese logo Toyoty.
Vůz GR GT dostane nově vyvinutý vidlicový osmiválec o objemu 4.0 litru s dvojitým přeplňováním doplněný elektromotorem. Maximální výkon činí 478 kW s 850 Nm točivého momentu. Spojený je s nově vyvinutou osmistupňovou automatickou převodovkou. Auto využívá celohliníkový rám a komponenty z plastu vyztuženého uhlíkovými vlákny (CFRP).
Pozice GR v koncernu Toyota bude nad hlavní značkou Toyota a pod Lexusem. Vrcholem nabídky bude Century, které si jméno vzalo ze série luxusních sedanů vyráběných od roku 1967 primárně pro japonský trh. S osamostatněním přijde větší modelová ofenziva i zde a značka zamíří na více globálních trhů.
Zdroj: Toyota, foto a video: Toyota