Rallye Dakar 2026, 7. etapa: Loprais druhý, za ním dojel Macík
V úvodní etapě druhé části 48. ročníku Rallye Dakar se dařilo nejvíce Aleši Lopraisovi, který byl mezi kamiony druhý, hned za ním dojel Martin Macík. O jednu příčku si polepšil Martin Prokop a trojice motorkářů Milan Engel, Dušan Drdaj a David Pabiška také úspěšně pokračuje.
Dlouhá etapa z Rijádu do Vadí ad-Davásir měřila 876 kilometrů a z toho bylo 462 kilometrů měřených. Nacházelo se v ní obrovské pole dun a také navigační pasti. Po odpočinku se trasa stočila na jih a jihozápad do oblastí Al-Bahah a Aseer, které Dakar dosud příliš nenavštěvoval. Jednalo se o začátek dlouhého putování na jih.
Prokop mohl jet rychleji
V kategorii aut dlouho vedl Jihoafričan Henk Lategan (Toyota), před cílem však zásadně ztratil a přijel do cíle s poškozenou zadní částí vozu. Vítězem etapy se tak stal Švéd Mattias Ekström (Ford). Lídrem pořadí zůstal Katařan Nasser Al-Attiyah (Dacia), před Švédem má k dobru necelých pět minut.
Český jezdec Martin Prokop nabral na patnáctém místě na vítěze deset minut, v celkovém pořadí je třináctý. „Bylo to něco jiného než první týden. Měli jsme obrovský rychlostní průměr, často jsme byli v omezovači (170 km/h) a jediné, co nás plašilo, byl roadbook. Byly v něm často vyznačené nějaké nebezpečí. Tam jsme možná něco ztratili, protože jinak mi přišlo, že jsme jeli pořád nadoraz, ale dalo se to přes ta nebezpečí podržet ještě víc,“ řekl Prokop.
Drdaj jede přes bolest
Mezi motorkáři etapu nejrychleji zvládl Argentinec Luciano Benavides (KTM). V celkovém pořadí motorek ale dál vede Australan Daniel Sanders (KTM), před druhým Američanem Rickym Brabcem (Honda) má náskok čtyři a půl minuty. Z českých jezdců si vede celkově nejlépe devatenáctý Milan Engel (Kove), na 24, místě figuruje Dušan Drdaj (KTM).
„Etapa byla strašně moc rychlá, navigačně to nebylo tolik složité. Byla tam jedna dunová pasáž, tam jsem stáhnul soupeře před sebou. Další takové možnosti nebyly, čekaly nás jenom rychlé vypalovačky,“ řekl Engel, jehož trápí bolavá ruka. Po dni odpočinku pokračuje se zlomeným palcem pravé nohy Dušan Drdaj: „Byla to dobrá pohodová etapa, kdy se jely dlouhé úseky na maximálku. V dalších etapách se bude hodně prášit a bude dobré, když nebudeme startovat ze zadních pozic. Pojedu také na prášcích proti bolesti.“
Devětatřicátý celkově a sedmý v kategorii jezdců bez asistence je David Pabiška (KTM). “Převážnou část etapy se mi jelo krásně. Jel jsem sám a fakt se mi to moc líbilo. Posledních sto padesát kilometrů se začalo hodně prášit a začala nás dojíždět auta. Ale nebyl s tím nějaký vážný problém,” uvedl Pabiška na sociálních sítích.
Čtyři hrají o výhru
V kategorii kamionů je rozehrána hra mezi čtyřmi posádkami. I nadále vede Nizozemec Mitchel van den Brink, který dojel v sedmé etapě čtvrtý se ztrátou 13:17 minuty na vítěze. Za ním se seřadila od manka 27:07 minuty trojice Martin Macík, Litevec Vaidotas Zala a Aleš Loprais, které dělí pouhýxch 7:11 minuty. Pátý Nizozemec Kay Huzink (Renault) ztrácí na lídra klasifikace 2:09:42.
„Dnes jsme ztratili nejvíc času v jízdě v prachu. Zkracovali jsme to, troubili na posádky před námi, ale nikdo vám neuhne. Jak se určuje startovní pořadí, tady nikdo nechápe. Toto pořadatel hnojí. Jeli jsme palbu, všechno fungovalo, něco málo jsme stáhli. Náš kamion Josef je zaprášený, ale to je tak jediná jeho újma. Šlapal skvěle,“ komentoval Macík nedělní průběh na svých sociálních sítích.
Druhým místem v etapě si Aleš Loprais paradoxně o jednu příčku pohoršil v průběžném pořadí na čtvrté místo o 1:14 minuty za vítěze nedělní etapy Litevce Zalu. “Den volna byl dnem mých narozenin, ale moc jsem si ho neužil. Ctil jsem přicházející chřipku a do toho se přidalystřevní problémy. V neděli však už to bylo v pořádku. V kabině jsme si jízdu užívali, ale hodně se prášilo. Na jednom časovém bodu jsme se museli otáčet a v tu chvíli nás přeskočil Zala a pak už jsme v prachu za ním etapu dokončili,” komentoval Loprais na Facebooku.
Výsledky Rallye Dakar 2026 – 7. etapa
Motocykly: 1. L. Benavides (Arg./KTM) 4:00:56; 2. Canet (Šp./KTM) +4:47; 3. Van Beveren (Fr./Honda) +4:57; ... 18. Drdaj (ČR/KTM) +27,08; 20. Engel (ČR/Kove) +28:14; 39.Pabiška (ČR/KTM) +1:00:44.
Automobily: 1. Ekström, Bergvist (Švéd./Ford Raptor T1+) 3:44:22; 2. Ferreira, Palmeiro (Port./Toyota Hilux IMT) +4:27; 3. Guthrie, Walch (USA/Ford Raptor T1+) +4:55; ... 15. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor T1+) +9:53; 43. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford F150 evo+) +44:34; 48. Trněný, Pritzl (ČR/Ford F150 evo+) +52:42.
Kamiony: 1. Zala (Litva/Iveco) 4:27:23; 2. Loprais (ČR/Iveco) +1:23; 3. Macík (ČR/MM Technology) +4:58; 7. Šoltys (ČR/Buggyra Invictus) +13:45; 12. Valtr (ČR/Iveco) +31:30.
Průběžné pořadí Rallye Dakar 2026
Motocykly: 1. Sanders (Aus./KTM) 28:47:31; 2. Brabec (USA/Honda) +4:25; 3. L. Benavides (Arg./KTM) +4:40; ... 19. Engel (ČR/Kove) +4:29:26; 24. Drdaj (ČR/KTM) +5:25:24; 35. Pabiška (ČR/KTM) +8:20:07.
Automobily: 1. Al-Attiyah, Lurquin (Katar, Bel./Dacia Sandriders) 28:10:15; 2. Ekström, Bergvist (Švéd./Ford Raptor T1+) +4:47; 3. Lategan, Cummings (JAR/Toyota GR DKR Hilux) +7:21; ... 13. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor T1+) +37:08; 34. Trněný, Pritzl (ČR/Ford F150 evo+) +5:45:57; 41. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford F150 evo+) 9:09:57.
Kamiony: 1. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 32:44:49; 2. Macík (ČR/MM Technology Iveco) +27:05; 3. Zala (Litva/Iveco) +33:02; 4. Loprais (ČR/Iveco) +34:16; ... 7. Valtr (ČR/Iveco) +3:51:23.
Classic (po 6 etapě): 1. Raisys, Marques (Lotyš., Port./Land Rover 109 Station Wagon) 387 bodů; 2. Ernesto Leva, Giugniová (It./Mitsubishi Pajero) 484; 3. Morera, Rubaová (Šp./Porwche 959 Dakar) 518; ... 6. Klymčiw, Brož (ČR/Mitsubishi Pajero) 604; 41. Stopa, Dočkal, Horák (ČR/Tatra T815) 3 461; 68. Váňová, Váňa (ČR/Toyota 4Runner) 9 248; 82. Vinš Kopřiva (ČR/Mitsubishi Pajero) 15 972.
Výsledky jsou neoficiální.