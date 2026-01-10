V Praze jen elektrické taxíky, to je nový plán Pirátů. Souhlasíte?
Praha znovu otevírá debatu o tom, jak má vypadat městská doprava budoucnosti. Tentokrát se pozornost soustředí na taxíky: podle návrhu, který koluje magistrátem, by za několik let mohly po metropoli vozit cestující už jen vozy s nulovými emisemi.
Hlavní město se dlouhodobě potýká s přetíženou silniční i hromadnou dopravou, hlukem a zhoršeným ovzduším. Taxíky jsou přitom specifickou kapitolou: jezdí prakticky nonstop, často v centru a v místech, kde se kumuluje turistický ruch.
Podle nového záměru by Praha chtěla postupně nastavit pravidla tak, aby taxislužbu mohly provozovat jen bezemisní vozy. Zejména tedy elektrické, případně vodíkové.
Politický impuls přichází především z okruhu Pirátů. Činitelé zodpovědní za dopravu mluví o logickém kroku směrem k modernímu městu, které bere vážně klima i kvalitu života v ulicích. Argument je jasný: když už někdo denně najede stovky kilometrů po městě, měl by to dělat co nejšetrněji.
Jenže realita taxislužby je méně uhlazená než prezentace na tiskových konferencích. Řada řidičů upozorňuje, že elektromobil není jen otázkou ideologie, ale hlavně peněz a provozu. Pořizovací ceny jsou stále vyšší než u běžných aut, nabíjení zabírá čas a infrastruktura není všude samozřejmostí. V okrajových částech města nebo při nočních směnách se z „ekologického řešení“ může snadno stát logistický problém.
Zastánci návrhu argumentují, že Praha má ještě několik let, aby se připravila. Technologie se vyvíjejí, baterie mají delší dojezd a město může zatím investovat do dobíjecích stanic. Navíc – podobné regulace už fungují v některých západoevropských metropolích a svět se kvůli tomu nezastavil. Otázkou ale zůstává, zda je Praha skutečně ve stejné výchozí pozici.
A co řidiči platforem typu Liftago, Uber či Bolt? Oficiální zprávy zatím neupřesňují, zda jde jen o „žluté“ taxíky, mluví obecně o taxislužbě. Pokud by se pravidla změnila, rozhodující by bylo právní vymezení v konečném znění předpisu.
Debata o elektrických taxících tak není jen o autech, ale také o tom, jak rychle má město tlačit na změny a kdo za ně ponese náklady. Je taxislužba vhodným průkopníkem ekologických opatření, nebo spíše snadným terčem, protože nemá silný jednotný hlas? A může moderní město vzniknou pomocí zákazů?
Zdroje: Blesk, ČTK, Prague Morning
Foto: auto.cz, video: auto.cz