Rallye Sardinie v cíli: Nervák vyhrál Neuville

V nervy drásajícím finiši porazil celkově o pouhých 0,7 sekundy svého největšího soupeře Sebastiena Ogiera (Ford Fiesta WRC) a upevnil si vedení v seriálu. Časový rozdíl v cíli 0,7 sekundy je třetím nejtěsnějším v dějinách MS od roku 1973.

Do cíle dorazili také oba čeští jezdci. Celkově osmý skončil Jan Kopecký (Škoda Fabia R5), který potřetí v sezoně zvítězil v kategorii WRC 2. Jedenáctý byl klasifikován Martin Prokop, jnenž se v šampionátu objevil po roční pauze a startoval s vozem starší generace WRC.

Ogierův náskok se tenčil

Do závěrečného dne soutěže vstupoval na pozici vedoucího jezdce Francouz Ogier, ovšem s pouhými 3,9 sekundami náskoku na druhého Neuvilla. Belgičan vyhrál poslední dvě erzety předchozí etapy a v nastoupeném trendu pokračoval i v neděli, kdy byl nejrychlejším ve všech posledních čtyřech rychlostních zkouškách, které měřily dohromady 42 kilometrů.

Ogierův náskok se postupně ztenčoval z 3,9 na 3,1, následně na 1,3 až na 0,8. „Udělal jsem na předchozích testech několik chyb: Jednou jsem se přetočil, pak byla zase blízko zeď, ale bylo nutné riskovat. Bojovat s Ogierem na takové úrovni je opravdu složité,“ vysvětloval Neuville.

Na závěrečné Power Stage (6,96 km), kde získává pět nejlepších jezdců navíc zvláštní bodový příděl Neuville ve svém ataku na první místo nepřestal. Když dojížděl do cíle Ogier, čas neúprosně ubíhal v jeho neprospěch a nakonec mu chybělo 0,7 sekundy. Neuville vyskočil v radosti z výhry na střechu svého auta. „Dal jsem do toho všechno a tentokrát to bylo b ez chyby. Musím poděkovat týmu za skvělou práci,“ zářil Neuville. Devětadvacetiletý Belgičan potvrdil, že se mu na Sardinii daří. V roce 2016 na italském ostrově vybojoval první vítězství v kariéře a loni tam skončil třetí.

Ogier řešil během závěrečného dne problém s jízdním výkazem, který nechal v cíli jedné z rychlostních zkoušek. Nakonec mu ho dovezl Estonec Ott Tänak na přejezdu mezi dvěma erzetami. Podle dostupných informací zatím nebylo jasné, jak sportovní komisaři tuto situaci posoudí. Francouz to však neřešil a navzdory porážce se rozpovídal do novinářských mikrofonů. „Snažil jsem se poslední den opravdu, co to šlo, ale Thierry (Neuville) sbíral desetiny. Poslední zkouška byla opravdu hodně drsná a udělal jsem na ní dvě chyby, které mě možná stály vítězství. Neztrácím však hlavu, protože do konce šampionátu zbývá ještě šest soutěží. Prohráli jsme tady na Sardinii bitvu, ale nikoliv válku o titul mistra světa,“ prohlásil rezolutně Ogier.

Přehled 10 nejtěsnějších finišů v historii MS 2011 Jordánsko 0,2 Ogier-Latvala 2007 Nový Zéland 0,3 Grönholm-Loeb 2017 Argentina 0,7 Neuville-Evans 2017 Sardinie 0,7 Neuville-Ogier 1998 Portugalsko 2,1 C.McRae-Sainz 1999 Argentina 2,4 Kankkunen-Burns 2010 Nový Zéland 2,4 Latvala-Ogier 2011 Argentina 2,4 Loeb-Hirvonen 2000 Austrálie 2,7 Grönholm-Burns (Časy jsou uvedeny v sekundách a jejich desetinách).

Latvala praštil dveřmi

Ke smolařům soutěže se zařadil také Jari-Matti Latvala, který ještě v sobotu večer bojoval s týmovým kolegou od tovární Toyoty Esapekkou Lappim o třetí místo. Na přejezdu z poslední rychlostní zkoušky sobotního dne do servisní zóny však vypověděl službu motor jeho auta. Latvala ho za pomoci spolujezdce zkoušel roztlačit, ale když pochopil marnost svého snažení, jen vztekle praštil dveřmi. Pozici nejlepšího jezdce japonské značky převzal již zmíněný Lappi, který udržel bronzovou příčku a zaznamenal tak svůj nejlepší výsledek sezony. „Po nepovedeném začátku to začíná vypadat na obrat k lepšímu. Mohl jsem být na stupních již dříve, ale konečně to vyšlo až tady,“ uvedl finský pilot, jenž si polepšil na čtvrté místo průběžného pořadí MS.

Kopecký jde po titulu

Po výhrách na Rallye Monte Carlo a Korsické rallye, se radoval Jan Kopecký (Fabia R5) z továrního týmu Škoda Motorsport letos potřetí z vítězství v kategorii WRC 2. Navíc potřetí také bodoval do absolutního pořadí světového šampionátu. „Prožíváme určitě skvělé pocity, zvláště když jsme mohli vidět spoustu vlajek českých fanoušků, kteří byli opravdu všude. Víkend pro nás sice nezačal dobře, ale po odstoupení Lefebvra jsme se snažili kontrolovat situaci,“ uvedl Kopecký v cíli.Radost okřídleného šípu potvrdil také druhý v cíli hodnocení WRC 2 Ole Christian Veiby (Škoda Fabia R5). V neděli vyhrál ve WRCC 2 tři ze čtyř rychlostních zkoušek a završil vítězný double české značky v šampionátu.

Statečně bojoval také Martin Prokop, který až v závěrečné rychlostní zkoušce přišel o desátou příčku a tím také o bod do světového šampionátu. Místo v elitní desítce hájil český jezdec prakticky celou sobotu až do závěrečné nedělní rychlostní zkoušky. Nakonec ho porazil Fin Teemu Suninen, který jel na továrním voze Ford Fiesta WRC. Český pilot startoval na voze téže značky ovšem se speciálem o generaci starším, výkonově i aerodynamicky slabším.

Konečné pořadí Rallye Sardinie

1. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 3:29:18,7; 2. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) +0,7 s; 3. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:56,3; 4. Paddon, Marshall (N. Zél., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +2:55,2; 5. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 WRC) +3:10,9; 6. Breen, Martin (Irl., Brit./Citroën C3 WRC) +4:31,7; 7. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +11:22,1; 8. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5) +13:14,6 (1. v hodnocení WRC 2); 9. Tänak, Jarveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +13:18,2; 10. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta WRC) +15:30,4; 11. Prokop, Tománek (ČR/Ford Fiesta WRC) +15:53,4; 12. Veiby, Skjaermoen (Nor./Škoda Fabia R5) +16:17,2 (2. v hodnocení WRC 2); … 14. Evans, Barritt (Brit./Ford Fiesta WRC) +17:56,5; 19. Mikkelsen, Jaeger (Nor./Hyundai i20 Coupé WRC) +25:48,3; 24. Lefebvre, Moreau (Fr./Citroën C3 R5) +55:39,0.

Průběžné pořadí (po 7 z 13 rallye):

Jezdci: 1. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 149; 2. Ogier (Fr./Ford Fiesta WRC) 122; 3. Tänak (Est./Toyota Yaris WRC) 79; 4. Lappi (Fin./Toyota Yaris WRC) 72; 5. Sordó (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 58; 6. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Coupe WRC) 56; 7. Evans (Brit./Ford Fiesta WRC) 46; 8. Meeke (Brit./Citroën C3 WRC) 43; 9. Latvala (Fin./Toyota Yaris WRC) 37; 10. Breen (Ir./Citroën C3 WRC) 34; 11. Ostberg (Nor./Citroën C3 WRC) 26; 12. Paddon (Nový Zéland/Hyundai i20 Coupe WRC) 25; 13. Suninen (Fin./Ford Fiesta RS WRC) 24; 14. Loeb (Fr./Citroën C3 WRC) 15; 15. Tidemand (Švéd./Škoda Fabia R5) 11; 16. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 7; 17. Bouffier (Fr./Ford Fiesta WRC) 4; 18. Greensmith (Brit./Ford Fiesta R5) 2; 19. Peiniažek (Pol./Škoda Fabia R5) 2; 20. Heller (Chile/Ford Fiesta R5) 1; 21. Bonato (Fr./Citroën C3 R5) 1; 22. Lefebvre, (Fr./Citroën C3 R5) 1.

Týmy: 1. Hyundai Shell Mobis WRT 212; 2. M-Sport Ford WRT 184; 3. Toyota Gazoo Racing WRT 161; 4. Citroën Total Abu Dhabi WRT 129.

Vedení v soutěži: Ogier 54; Neuville 34, Tänak 18; Sordó 10, Mikkelsen 6; Meeke 5; Paddon 4; Loeb 3.

Vyhrané RZ: Neuville 33, Tänak 32, Ogier 19, Meeke 8, Lappi 7, Sordó 7, Loeb 6, Mikkelsen 6, Latvala 5, Evans 4, Breen 3, Paddon 3, Suninen 3.

Výsledky jsou neoficiální.

Dalším podnikem je Finská rallye (27.-29. července.)¨