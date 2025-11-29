Lotus chtěl být elektrický, teď couvá. Místo toho vsadí na kompromis
Britská automobilka s čínským majoritním vlastníkem plánovala přepřáhnout na elektrický pohon. Slabá poptávka po luxusních bezemisních autech ji ovšem nutí tento pohled přehodnotit.
Jednou určitě budeme všichni jezdit na elektřinu. Rozhodně to ale nebude v nejbližší době, ale minimálně za několik desítek let. Automobilky si to uvědomují čím dál více, přičemž dalším z řady „prohlédnuvších“ je britský Lotus, v kterém nadpoloviční podíl vlastní čínský holding Geely. Ostatně i proto byla tradičnímu výrobci lehkých sporťáků nalinkována blízká elektrická budoucnost.
V plánu z roku 2021 se počítalo s novými továrnami, dedikovanými platformami a de facto kompletním odstřižením od minulosti, která byla rámována velmi lehkými sporťáky. Od modelů Eletre a Emeya se očekávalo nastavení nových standardů v rámci značky, jenže segment luxusních elektromobilů je malý a roste pomalu. Navíc i na trzích, od kterých si Lotus hodně sliboval. I proto za prvních letošních devět měsíců automobilka celosvětově prodala pouze 4612 aut, o 40 % méně než ve stejném období v roce 2024.
I proto v centrále v britském Hethelu zaveleli k obratu. S elektřinou sice nadále počítají, ovšem v menší míře. SUV Eletre se příští rok představí s plug-in hybridem, na rok 2027 je pak naplánováno uvedení menšího SUV taktéž s kombinovaným pohonem.
Lotus hodlá kopírovat cestu Lamborghini nebo Bentley. Obě luxusní značky kombinují zážehové motory s elektřinou s externě dobíjeným trakčním akumulátorem. V jejich případě je použití tohoto konceptu motivováno spíše snahou zvýšit výkon, než snižovat emise. S ohledem na prodeje v řádu jednotek tisíc aut ročně a vysokým cenám nejsou tolik pod drobnohledem jako výrazně větší výrobci.
Díky přístupu k čínským technologiím hodlá Lotus představit špičkovou plug-in hybridní soustavu založenou na 900V dobíjecí síti s vysokým výkonem, díky níž plnou kapacitu baterie na adekvátním stojanu dobijete v řádu desítek minut.
Plug-in hybridní Lotus Eletre se nejdříve představí v Číně, která je největším automobilovým trhem a největším odbytištěm elektrifikovaných vozů na světě. Spolu s tím a zmíněným menším SUV se dočkáme také výrazně elektrifikovaného sportovního kupé Emira, které automobilka představí v roce 2027.
