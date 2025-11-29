Ceny nových aut: Levný už není skoro nikdo. Jak ušetřit?
Všiml si toho každý: nová auta v posledních letech výrazně zdražila. Příčin je víc, řešení naštěstí taky. Od pobídek typu značkového financování přes nabídnutí starého auta na protiúčet až po nové skladové vozy lehce dohledatelné na oficiálních stránkách jednotlivých značek.
Tabulka níže hovoří jasně. Všechna vybraná auta, která ve Světě motorů dlouhodobě sledujeme, stojí aktuálně víc než před třemi roky. Přičemž mnohdy je nárůst ceny opravdu citelný.
Příklad za všechny? Nejprodávanější auto Česka: Škoda Octavia. V roce 2022 stála 519.900 Kč, nyní 619.900 Kč. Na druhou stranu: zdražení o sto tisíc se datuje do roku 2023, od té doby se cena nemění.
U jiných aut cena většinou kontinuálně roste. Třeba oblíbené a Čechy hojně kupované klasiky jako Hyundai i30 nebo Volkswagen Golf zdražují rok od roku pozvolným tempem, jak ukazuje tabulka, kde srovnáváme ceny vybraných aut 2022 – 2025.
Zde malá poznámka: pamatujete, kdy octavia i golf začínaly s cenou hluboko pod 350.000 Kč? Nebo kdy se fabia vměstnala pod 200.000 Kč? My v redakci ano...