Věděli jste, že se Honda Integra pořád vyrábí? V Číně z ní udělali nástupce CR-X
Na autosalonu v čínském Kantonu se objevilo překvapení: koncept Honda Integra v dvoudveřové podobě, s odnímatelnou targou a manuální převodovkou.
Označení Integra v tomto případě neznamená totéž jako v Evropě. V Číně nebo USA (Acura) jde o upravený model Honda Civic, který na čínském trhu prodává místní partner GAC Honda pod označením Integra.
V čínském prostředí má Honda trochu jinou strategii než ve zbytku světa. Na tamním trhu působí dvě oddělené společné podniky – GAC Honda a Dongfeng Honda. Oba mohou nabízet vlastní verze obdobných modelů.
Výsledkem je, že některé vozy vznikají ve dvou odlišných variantách. A právě GAC Honda si označení Integra osvojila pro sportovněji laděnou alternativu civiku. Tamní zákazníci současně dlouhodobě milují designové experimenty a limitované koncepty, což vysvětluje, proč se právě v Číně objevují odvážné studie.
Teď přišla vize kupé. Původní základ prošel rozsáhlou proměnou. Zůstaly přední a zadní partie, ale karoserie byla zkrácena. Zmizely zadní dveře, střed střechy byl odstraněn, čímž vznikla tak silueta evokující otevřený roadster. Sloupek B je zcela pryč.
Koncept má uspořádání interiéru 2 + 2, což znamená dvě praktická místa vpředu a dvě spíše nouzová vzadu. Pod kapotou se pravděpodobně ukrývá přeplňovaná zážehová patnáctistovka, kterou má integra na čínském trhu běžně a který bývá spárována s manuální převodovkou.
Tvůrci zjevně sáhli po inspiraci z 90. let. Celá přestavba připomíná ducha legendárního modelu Honda CR-X del Sol, který byl kdysi volbou pro fanoušky hravého a otevřeného ježdění.
Tato nová Honda Integra Targa je podle všeho exkluzivním showcarem, nikoli předzvěstí sériové produkce. Čistě designový experiment nicméně vrhá zajímavé světlo na to, co pro automobilku znamená jméno Integra.
Zdroje: Auto World Journal, Gear Patrol, HondaPro Jason, Tycho de Feijter