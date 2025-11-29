Jízdní dojmy s Jeepem Compass: Rodinné geny i se tříválcem pod kapotou
Dokáže nový compass navázat na úspěchy svých předchůdců? Snaha zacílit na široké spektrum zákazníků se mu nedá upřít. Bude to ovšem správně trefený hřebíček na hlavičku?
Vozy Jeep jsou celosvětově vnímány jako ty, které mají geny spojeny s terénními schopnostmi. I samotná image značky je na tom postavena. Neméně důležitým prvkem má být i prestiž a styl, což cílí na druhou polovinu klientů značky Jeep. O to víc jsme se těšili na novou generaci modelu Compass, postavenou na moderní platformě STLA Medium koncernu Stellantis. Novinka má skloubit tradiční terénní geny s moderním designem, digitálními technologiemi a trendy v elektrifikaci pohonů.
Styl v každém detailu
I když je design subjektivní záležitostí, s většinou na akci přítomných novinářů jsme se shodli, že compass vypadá nejlépe ze všech aut postavených na této platformě. Přední partie vozu zaujme úzkým pruhem masky s podsvícenými typickými sedmi obdélníky plynule navazujícím na LED Matrix světlomety (výbava First Edition). Spodní část předního nárazníku je osazena aktivními lamelami, které zlepšují aerodynamiku. Na tu se myslelo v mnoha dalších designových úpravách, například tvar přední kapoty a střechy spolu s bočními průduchy v předním i zadním nárazníku umožňují efektivní proudění vzduchu kolem vozu.
Při bočním pohledu zaujme ochranné oplastování podél vozu spolu s typicky hranatými blatníky. Celek pak dotváří záď s osvětlením protáhlým do boků, zvýšenou ochranou zadního nárazníku nebo protáhlým spoilerem. Už na první pohled je zřejmé, že compass dospěl a posouvá se do vyšší ligy kompaktních SUV. Na délku si polepšil o 144 mm a na šířku o 85 mm. Zkrátily se převisy a rozvor se prodloužil o 159 mm, což zajišťuje nejen lepší nájezdové úhly, ale hlavně více místa pro posádku. Cestující vzadu tak mají o 55 mm více místa pro nohy.
Digitální novoty
Dominantou interiéru je širokoúhlý centrální 16" displej a digitální přístrojový panel s úhlopříčkou 10" (volitelně doplněný o head-up displej). Systém je rychlý, intuitivní a s výborným rozlišením, což platí i o 360° parkovací kameře (za příplatek). Samozřejmostí je i bezdrátová konektivita pro chytré telefony s bezdrátovou chlazenou nabíječkou. Velkým plusem je také možnost promítání mobilní navigace na displej řidiče.
Právě v interiéru udělal compass největší krok vpřed. Design je moderní, s čistými liniemi a mnohem hodnotnějšími materiály, jako je například měkká syntetická kůže na palubní desce. Jiné části kokpitu jsou naopak z odolnějších tvrdých plastů. Navíc přibylo i 34 litrů odkládacích prostor v přední části kabiny.
Nárůst objemu se týká i kufru, nově tak má 550 litrů. Také zadní sedadla se dají sklápět v poměru 40-20-40, což nabízí další míru variability. Elektrické páté dveře s bezdotykovým otevíráním jsou pak dalším příjemným bonusem.
Technické inovace
Na první jízdu jsme dostali mild-hybridní verzi s tříválcovým motorem 1.2 Turbo o výkonu 100 kW, spojeným s elektromotorem o maximálním výkonu 21 kW. „Zabydlení“ ve voze je velmi rychlé, celý infotainment je intuitivní a přehledný. K tomu přispělo zachování dostatku fyzických tlačítek. Například vypínání asistentů je možné pouhým delším stiskem jednoho z nich. Zkosený volant padne pěkně do ruky a spojená plocha multifunkce zachovává příjemnou haptickou odezvu.
Chválíme sedadla, jejichž komfort umocňuje plně elektrické nastavení, a to i bočního vedení. Skvělý je také nový volič převodovky, který má podobu otočného kola s podsvícenou aktivní volbou umístěného na středovém tunelu.
Jízdní projev
Po pár metrech jízdy rušným centrem Barcelony oceňujeme prediktivní asistenty, které hlídají i okolí za vozidlem. Zvuk blinkrů a upozornění na překročení rychlosti je naladěn do hlubší tóniny, takže není otravný jako jinde a to, že je zapnutý, nám vlastně nevadí.
Co ocení převážně ženy jakožto řidičky, je výborný výhled z vozu, a to jak do stran, tak i přes rovnou přední kapotu. Snáze se tak určí šíře a konec vozu. Pohonné ústrojí ve městě funguje kultivovaně a příjemně plynule.
Klikaté cesty nad Barcelonou nám pak dávají možnost vyzkoušet povahu nového compassu. V tamních kopcích krásně filtruje nerovnosti a výmoly na silnici, při ostřejší jízdě je ovšem hůře čitelná zpětná vazba do volantu. V některých zatáčkách tak poznáváme spíše až limit pneumatik. Hybridní dvanáctistovka o sobě dává vědět charakteristickým zvukem tříválce a v některých chvílích je cítit, že při akceleraci s 1,7 tuny vážícím strojem má co dělat, což dohání dobře naladěná šestistupňová dvouspojková převodovka.
Cestou necestou
Po silniční sekci sjíždíme z asfaltu a zkoušíme podvozek i na nezpevněných cestách tamních lesů. K dispozici je volič jízdních režimů, a tak jej přepínáme na mód bahno a písek. Mění se tím elektronické nastavení prokluzu a stabilizace. Projíždíme přes mnoho vodou vymletých výmolů a ihned oceňujeme vyšší nájezdové úhly (vpředu 20°, přechodový 16° a zadní úhel 27°) spolu se světlou výškou 200 mm. Zkoušíme jeep trochu potrápit při stoupání s výmoly, kdy se v půlce zastavíme a opět se rozjíždíme. I při lehkém vykřížení a pohonu pouze přední nápravy si elektronika dokáže pomoci a compass bez problémů pokračuje vpřed.
Ačkoliv se tedy jedná o mild-hybrid s pohonem předních kol, systém Selec-Terrain a solidní světlá výška 200 mm s brodivostí až 480 mm stále naznačují, že je to jeep.
Ovšem to pravé spojení vozu a pohonu všech kol bude k dispozici pouze ve vrcholné verzi s čistě elektrickým pohonem se dvěma elektromotory, systémovým výkonem 279 kW a dojezdem až 600 km. K dostání též bude kompletní off-road paket obsahující například tlumiče, které zvýší podvozek o 10 mm, a tím i nájezdové úhly. Nabízí i terénní disky a pneumatiky nebo mimo jiné odolnější oplastování předního a zadního nárazníku.
Vracíme se zpět na asfalt a do centra Barcelony. Na rychlostních komunikacích zkoušíme pokročilé asistenční systémy ADAS, jako je adaptivní tempomat nebo aktivní udržování v jízdním pruhu s poloautomatickou možností jeho změny. Do cíle přijíždíme se spotřebou 6,4 l/100 km, což na testovací způsob jízdy považujeme za velmi dobrou hodnotu.
Předokolku ve verzi e-hybrid a elektromobil s dojezdem 500 km postupně doplní motorizace 1.6 e-hybrid plug-in, elektromobil s dojezdem prodlouženým na 650 km a coby vrcholná verze přijde elektromobil s pohonem všech kol a celkovým výkonem 280 kW. Nový compass se díky platformě STLA Medium, silné elektrifikaci a zaměření na digitální komfort stal sofistikovaným a prostorným SUV, které si i přes všechny inovace zachovává DNA značky Jeep.
Plusy
- Moderní a robustní design
- Pohodlí a variabilita interiéru
- Technologie a ovládání
Minusy
- Horší dynamika
- Zvukový projev motoru
- Pohon jen na přední kola
|Jeep Compass: Technické údaje
|e-Hybrid
|Electric
|Motor
|benzinový, R3, hybrid
|synchronní s permanentními magnety
|Zdvihový objem (cm3)
|1199
|-
|Nejvyšší výkon (kW/min-1)
|100/5750
|157
|Max. točivý moment (Nm/min-1)
|230/1750
|345
|Elektromotor výkon (kW)
|21
|-
|Elektromotor toč. moment (Nm)
|50
|-
|Nejvyšší systémový výkon (kW)
|107
|-
|Kapacita baterie celková/využitelná (kWh)
|79,8/73,7
|Celkové napětí (V)
|400
|Nabíjení AC (kW)
|11 (3 fáze)/22 (3 fáze)
|Čas nabíjení AC (0 – 100 %) 11kW
|8 h 18 min
|Nabíjení DC (kW)
|160
|Čas nabíjení DC 100kW (20 – 80 %)
|30 min
|Převodovka
|6° automatická dvouspojková
|automatická
|Pohon
|předních kol
|předních kol
|Délka x šířka x výška (mm)
|4552 x 1904 x 1652
|Rozvor (mm)
|2795
|Objem kufru min/max (l)
|550/1561
|Provozní/užitečná hmotnost (kg)
|1592/548
|2123/547
|Maximální rychlost (km/h)
|188
|-
|Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
|10,3
|-
|Kombinovaná spotřeba WLTP (l/100 km)
|5,9 l/100 km
|-
|Objem nádrže (l)
|55
|-
|Cena od (Kč)
|879 900
|1 129 900
Zdroj: Autorský článek, foto: auto.cz a Jeep, video: auto.cz