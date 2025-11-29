Zálohu na ojetinu nikdy neposílejte předem! Příběhy z Česka jsou dostatečně odstrašující
Nedávné případy z Česka znovu ukazují, že zaplatit zálohu předem je velmi riskantní. Podvodníci často po obdržení peněz přestanou komunikovat a kupující zůstane bez vozu i bez financí.
Podle Policie České republiky se často opakuje stejný postup. Prodejce vystaví na internetu atraktivní inzerát, rychle si s kupujícím domluví podmínky a po zaslání zálohy zmizí z dohledu.
V jednom z posledních případů poslal muž z Boskovicka dvacet tisíc korun jako zálohu za dodávku Mercedes. Prodejci to nestačilo, chtěl další peníze. Navíc se pokusil zájemci namluvit, že omylem poslal na jeho účet podobnou částku, kterou chtěl vrátit. Když se kupující začal zdráhat, přestal podvodník komunikovat.
Podobný scénář se odehrál na Tišnovsku. Kupující opět zaslal dvacet tisíc korun, tentokrát na jiný účet, a následně už nebylo možné se s prodávajícím spojit. Další oběť zaplatila zálohu na skútr. Po přijetí peněz prodejce přestal reagovat a škoda se vyšplhala k osmdesáti tisícům korun.
Jak poznat podvod
Neověřený prodejce. Často uvádí jen e-mail nebo anonymní telefon. Chybí adresa, možnost osobní schůzky. Kupující nemá žádnou jistotu, že osoba skutečně existuje.
Podezřele nízká cena. Nabídka za výrazně nižší částku než je trh je typickým varovným signálem.
Platba předem. Převod na účet (zvlášť do zahraničí) neumožňuje žádnou ochranu kupujícího.
Komunikace pouze na dálku. Bez osobní prohlídky auta, bez fyzických dokumentů a bez ověření VIN se riziko zvyšuje.
Praktická doporučení
Trvejte na osobní prohlídce vozu. Zálohu neposílejte, dokud auto nevidíte naživo.
Porovnávejte cenu s běžnými nabídkami. Extrémně výhodná cena bývá falešná.
Vybírejte ověřené prodejce. Ideální jsou autobazary nebo osoby s prokazatelnou historií.
Bezpečné je platit až při převzetí. Pokud prodávající trvá na platbě předem, obchod raději ukončete.
Máte podezření na podvod? Uchovejte komunikaci, kontaktujte policii a varujte ostatní.
Nespoléhejte ani na recenze. Obchodník s množstvím pozitivních komentářů působí věrohodněji, ale ani pozitivní hodnocení ostatními uživateli nemusí být pravé.
Napálit se je snadné
Podvodníci využívají to, že lidé chtějí nakoupit výhodně a často jednají pod časovým tlakem. Používají velmi propracované příběhy, které vypadají logicky a lidsky.
Tvrdí například, že auto potřebují rychle prodat kvůli stěhování do zahraničí, rozvodu, ztrátě práce, náhlé nemocniční situaci nebo že si chtějí být jistí, že kupující skutečně přijede. Přidají fotografie, kopie dokladů a vystupují profesionálně.
Různí vykukové mění inzeráty, účty i identitu. Stále však spoléhají na jeden klíčový moment: kupující pošle peníze předem. A v tu chvíli mizí. Policie tyto podvody řeší opakovaně. Upozorňuje i na starší případy, kdy lidé posílali peníze za údajně luxusní vozy ze zahraničí, které nikdy nepřijely.
Jediná bezpečná zásada proto zůstává stejná. Zálohu neposílejte, dokud vůz nevidíte, nemáte ověřené dokumenty a neznáte identitu prodejce.
Zdroje: Autorský článek, Policie ČR, foto a video: auto.cz