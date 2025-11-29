Jak správně odmrazit auto: Na volnoběh motor jenom trápíte
Zimní provoz s nedávnou sněhovou nadílkou dává motoristům zabrat. Odjet ráno do práce či za zábavou znamená nejprve odmrazit venku stojící auto. Jak to udělat správně?
Jízda autem v zimě má celou řadu specifik v porovnání s provozem v letních měsících. Když opomeneme, že to na silnicích klouže, že dny jsou krátké nebo častější výskyt mlh zejména v ranních hodinách, pak už jen začátek cesty je jiný než v létě.
Důvodem jsou nízké okolní teploty, často pod bodem mrazu, které mnohdy doprovází i sněhová nadílka. Děti jásají, motoristé už méně. Pokud přes noc napadl sníh, je třeba jej auto nejprve zbavit. K tomu je dobré použít malý smeták s co možná nejměkčími štětinami. Pokud jej vozíte s sebou, musíte se k němu nejdříve dostat. A to znamená odjistit zámky.
Snazší to mají ti, jejichž vozidlo má dálkové ovládání, případně dokonce bezklíčkový vstup do vozidla. Pokud máte staré auto a zámek odemykáte klíčem otočením v jeho vložce, může se stát, že jím nepůjde otočit, v extrému klíč nemusí jít ani zasunout do zdířky. V tu chvíli pomůže pouze rozmrazovač ve spreji, který nastříkáte do vložky zámku. Pokud jej s sebou nemáte, může to být problém.
Lepší je proto prevence a před zimou zámky prostříknout třeba populárním WD-40, o kterém jsme psali nedávno. Nejen že maže, ale zároveň vytěsňuje vlhkost, takže zámek by vám neměl zamrznout. Pokud má vozidlo dvě vložky zámku, čili nejen v řidičových dveřích, ale i u spolujezdce, je dobré čas od času vůz odemykat i ze strany spolujezdce. Tím předejdete zatuhnutí vložky.
Občas se zmiňuje nahřát čepel klíče třeba zapalovačem, ani ten však dnes lidé běžně nemívají. Navíc není dobré klíč příliš ohřívat. O nahřátí čepele klíče horkovzdušnou pistolí to platí dvojnásob.
Mělo by být bez sněhu
Smeták máte, takže můžete ometat karoserii. Ometení by mělo být důkladné, jelikož dle legislativy by při jízdě na vozidle neměl být v podstatě žádný sníh. V praxi se to však dodržet moc nedá, jelikož dnešní populární SUV jsou tak vysoká, že na jejich střechu nedosáhne mnohdy ani průměrně vzrostlý muž. A co teprve malá žena.
Při odstraňování sněhu z čelního skla je dobré vyčistit také prostor stěračů a zároveň je odlepit. Totéž u zadního stěrače. Výhodou sněhové pokrývky je, že po odstranění sněhu nebývají skla pokrytá námrazou.
Pokud jsou skla namrzlá, k odstranění námrazy lze použít škrabku, o něco rychlejší je rozmrazovač ve spreji. I tady může být potíž, pokud je škrabka krátká. To je problém zejména pro menší postavy, které mnohdy nedosáhnou na střed.
Nikdy nepoužívejte škrabku na namrzlé světlomety. U moderních aut, klidně už z konce 90. let, jsou použity kryty z polykarbonátu (používá je už první Škoda Fabia), které velmi spolehlivě poškrábete. Svítilny bychom námrazy vůbec nezbavovali. U moderních diodových svítilen sice nevzniká při jejich svícení tak velké teplo jako u klasických žárovek nebo výbojek, přesto námraza časem zmizí.
Kdy startovat motor
Pokud máte auto se spalovacím motorem, doporučuje se ho nastartovat, zapnout pásy a hned vyjet. V zimě ale mnozí motor natočí a teprve pak čistí skla. Výhodou je, že můžete zapnout rychlé odmrazování čelního skla, případně vyhřívání, což platí také pro zadní okno či vnější zpětná zrcátka. A také si můžete třeba zapnout vyhřívání sedadel nebo volantu.
Odmrazení čelního skla proudem vzduchu z ventilátoru ale v tomhle případě moc účinné není, jelikož je motor studený. Trochu lepší to je, když zapnete klimatizaci. Přesto zázraky nečekejte. Navíc na volnoběh se agregát v podstatě neohřeje, jelikož moderní motory mají nízké odpadní teplo, což platí mnohem více pro diesely.
U některých motorů situaci zlepšuje dodatečný takzvaný příhřev (nebo přihřívač), ať už řešený tělesem v systému topení (a tedy ohřívající vzduch vstupující do kabiny), nebo odporovou jednotkou v systému chlazení motoru (v tomhle případě ohřívá chladicí kapalinu). V minulosti tohle používala některá vozidla se vznětovými motory.
