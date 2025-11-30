Ani Kanaďané se nechtějí vzdát spalovacích motorů. O elektromobilu jich uvažuje jen minimum
Také kanadská vláda míří na zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Průzkum mezi občany ovšem lokálně bezemisním vozům příliš nepřeje.
Evropská komise není jediná, kdo tvrdohlavě trvá na konci prodeje automobilů se spalovacími motory od roku 2035. Tentýž termín prosazují také kanadští politici, ačkoliv preference trhu jsou naprosto odlišné. Společnost pořádající autosalon v Torontu si totiž nechala vypracovat průzkum mezi Kanaďany, jehož otázky zněly docela jasně.
Jednou z nich byl dotaz, zda dotazovaní souhlasí, zda kanadská vláda má v horizontu jednoho až dvou let prosazovat ukončení prodeje nových automobilů se spalovacími motory od roku 2035.
Hned 68 procent lidí s tím souhlasí či velmi nesouhlasí. Mezi respondenty ve věkové skupiny 20 až 39 let je to dokonce 73 % lidí.
V průzkumu dotazovaní odpovídali také na otázku, jaký pohon budou preferovat u dalšího automobilu, přičemž téměř polovina z nich bude hledat vůz se zážehovým motorem. Klasické bateriové elektromobily skončily s desetiprocentním podílem na předposledním místě. Dokonce i plug-in hybridy, mnoha lidmi opovrhované, si připsaly o jeden procentní bod lepší výsledek.
|O jakém pohonu uvažují Kanaďané u svého dalšího automobilu
|Benzin
|Hybrid
|PHEV
|EV
|Diesel
|47 %
|30 %
|11 %
|10 %
|1,5 %
|Zdroj: Clarify
Dotazy směřovaly také na stále probíhající obchodní válku se Spojenými státy. Americký prezident Donald Trump totiž na Kanadu uvalil 35% cla na vybrané zboží. V tomhle případě 77 procent dotázaných Kanaďanů souhlasilo s vládní ochranou tamního automobilového průmyslu před negativními dopady zmíněných tarifů, ve skupině 20 až 39 let s tím souhlasí dokonce 81 % respondentů.
Zdroj: Canadian International Auto Show a Carscoops, foto: Tesla a auto.cz, video: auto.cz