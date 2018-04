Rallye Šumava po 1. dnu: Kopecký v noci kraloval

První den Rallye Šumava Klatovy vyhrál všech šest rychlostních zkoušek a s více jak půlminutovým přehledem vede druhý podnik mistrovství republiky v automobilových soutežích. V předešlých dvaapadesáti ročnících šumavské rallye zde dokázali pouze tři jezdci vyhrát čtyřikrát - Jan Kopecký, Václav Pech a Leo Pavlík. Pokud prvně jmenovaný v našem přehledu dotáhne své letošní tažení do vítězného konce, stane se historicky nejúspěšnějším v této slavné soutěži.

Kdo vybojuje stříbro?

První den letošní Šumavy se skládal ze dvou průjezdů tří rychlostních zkoušek. Kopecký vedl od první erzety a po první páteční sekci měl náskok 11,9 sekundy na ruského jezdce Alexeje Lukjaňuka a dvacet sekund na Václava Pecha (oba Ford Fiesta R5). Kopeckému vyšel po první sekci také druhý průjezd pátečních erzet, který se jel na tmy. „Ohromně jsem se na to těšil. Až jsem závěr šesté zkoušky možná trochu přehnal, když jsme letěli v poli na pětku bokem. Auto funguje po všech stránkách,“ smál se Kopecký v cíli etapy.

Do sobotního dne, kde bylo na programu osm rychlostních zkoušek (celkově 83,5 km) si veze náskok 37,5 sekundy na ruského jezdce Alexeje Lukjaňuka, který byl v cíli hodně rozzlobený a dost nadával na své počínání.

Spokojený byl naopak Václav Pech, přestože má na lídra časové manko 43,3 sekundy. „Jedeme na limitu toho, co umíme a fiesta funguje opravdu perfektně. Myslím, že jsme celou páteční etapu zvládli rychle a bez vážnější chyby,“ hodnotil Pech své dosavadní počínání. Na druhého Rusa má ztrátu necelých šest sekund, takže lze očekávat ještě zajímavý boj.

Rozdílné noční pocity

Skvělou čtvrtou příčku si zatím drží Filip Mareš s Fabií R5. „Byl to náročný den, ale užívali jsme si to. Noční průjezdy erzetami nám dost „chutnaly“. Ale je to teprve začátek, sobota bude ještě dlouhá. Musíme se na ni dobře připravit,“ uvedl český jezdec.

O dvě místa a dvanáct sekund za ním je Vojtěch Štajf (Fabia R5): „Na druhý průjezd Korábem nás pouštěli do erzety po dvou minutách a naše tvrdé gumy trochu vychladly. Musel jsem čekat tak osm kilometrů než jsem se o ně mohl pořádně opřít. Celkově jsem však s pátkem spokojený a těším se na sobotu.“

Další jezdci v pořadí už tak spokojení nebyli. „Máme nějaký technický problém. Musíme se na to podívat, stálo nás to při nočním průjezdu cenné sekundy,“tvrdil sedmý Martin Vlček, jenž řídí Ford Fiesta R5.

Ani osmý Václav Kopáček Kopáček (Ford Fiesta RF5) nebyl nadšený: „Jednu jsem pozdě brzdil, později mi zhasl motor. Nemám ze svého výkonu zatím dobrý pocit.“

Do ruda rozžhavené brzdové kotouče Fabie R5 svědčily o potížích Jaromíra Tarabuse. „Jsem docela rozladěný, máme nějaký problém. Při prvním průjezdu Korábem jsme na posledním kilometru přišli ö brzdy a teď jsou také úplně rozžhavené. Musíme s tím před sobotními zkouškami něco udělat,“ uvedl devátý v aktuálním pořadí.

Šestá rychlostní zkouška, která uzavřela páteční program soutěže, dopadla bohužel špatně pro několik jezdců. Havaroval Tomáš Pospíšilík, který rozbil předek své fabie a skončil v příkopu. Na soutěž nebude dobře vzpomínat ani Jan Dohnal (Ford Focus WRC 06), jenž ulomil kolo své vozu.

Rallye Šumava Klatovy

1. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) 40:21,7; 2. Lukanjuk, Arnautov (Rus./Ford Fiesta R5) +37,5; 3. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) +43,3; 4. Mareš, Hloušek (Škoda Fabia R5) +1:15,6; 5. Nordgren, Suominen (Fin./Škoda Fabia R5) +1:18,3; 6. Štajf, Skácelová (Škoda Fabia R5) +1:27,8; 7. Vlček, Žáková (Ford Fiesta R5) +1:37,9; 8. Kopáček, Rendlová (Ford Fiesta R5) +1:44,3; 9. Tarabus, Trunkát (Škoda Fabia R5) +1:47,6; 10. J. a M. Szejové (Pol./Ford Fiesta R5) +1:49,2; 11. Černý, Černohorský (Ford Fiesta R5) +1:55,8; 12. Trněný, Pritzl (Škoda Fabia WRC) +2:04,3; 13. Odložilík, Tureček (Ford Fiesta R5) +2:11,0; 14. Jakeš, Machů (Škoda Fabia S2000) +2:37,7; 15. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) +2:37,9.

Foto: Michal Vítovec, Ivo Nesrovnal