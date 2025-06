Rallye Sardinia po 2. dnu: Ogier stále první, Prokop se po problémech drží

Druhý den byly na programu tři rychlostní zkoušky, které se jely dopoledne a v opakovaném průjezdu odpoledne. Zajímavostí sobotního programu byla kultovní rychlostní zkouška „Lerno–Su Filigosu“, která zahrnovala spektakulární skok „Micky Jump“, pojmenovaný po Michele Cartovi, alias Mickymu, který tuto erzetu navrhl. Celkem se v sobotu odjely posádky 121,60 měřených kilometrů.

Náhradní čas kvůli prachu

Druhý den soutěže byl především soubojem o první místo mezi Sébastienem Ogierem a Estoncem Ott Tänakem (Hyundai i20 N Rally1). Ogier měl ráno převahu 7,3 sekundy a během dne vyhrál tři rychlostní zkoušky, v dalších třech byl druhý. Po sobotě má Francouz k dobru 11,1 sekundy. “Byl to opravdu hodně dlouhý den, trochu více drsnější, než se očekávalo, ale snažil jsem se zůstat v klidu. Zvládli jsme to bez většího rizika, ale máme před sebou jeden hodně těžký den,” hodnotil osminásobný mistr světa své účinkování. V osmé erzetě dojel svého krajana Fourmauxe a v prachu za ním ztratil 29,7 sekundy a tím i vedení v soutěži. Od organizátorů však dostal přidělený náhradní čas a zůstal na prvním místě.

Rallye Sardinia 2025 • Zdroj: FIA World Rally Championship

Tänak rovněž vyhrál během soboty tři měřené úseky, ve dvou byl druhý a jednou třetí. V pátek si stěžoval na složité řízení svého vozu. „Přilnavost s tvrdými pneumatikami byla super nízká. Všude bylo hodně kamenů. Snažil jsem se je co nejlépe objet, ale přesto jsme dostali na osmé zkoušce pomalý defekt. Posledních pět kilometrů bylo složitých, protože jsem se snažil, aby se guma nesvlékla z ráfku. V jedné erzetě nám vypadl interkom a v předposlední erzetě jsme málem trefili Samiho Pajariho, který měl defekt. Nikde žádné varování, žádný komisař, žádné bezpečnostní upozornění. Bylo to vážně hodně nepříjemné,” konstatoval Tänak.

Rozsvítilo se všechno červeně

Jediný český zástupce ve startovním poli Martin Prokop začínal den na jedenáctém místě absolutně a třetím v kategorii WRC2. “Každý miluje tento krásný ostrov a erzety jsou skvělé. Obtížné, ale to je to, co se mi líbí. Vždycky mě překvapí, jak těžké to je,” popsal své dojmy po RZ8. V následující zkoušce však měl smůlu a ztratil 1:42,6 sekundy. „Neodhadl jsem úplně správně změnu rytmu, kdy začala být erzeta rychlejší. Přiletěli jsme tam ve 170 km/h a snažil jsem se to trefit mezi balíky slámy, ale mezera byla příliš úzká. Okamžitě se rozsvítily všechny alarmy v autě červeně, ale přesto jsme dojeli pomalu do cíle a tam zalepili chladič. Pro kluky to v servisu byla náročná práce a uvidíme, zda není poškozený motor,” uvedl Prokop.

Čeští mechanici situaci zvládli a Prokop mohl vyrazit do dalšího průběhu a v RZ10 se ve srovnání s dopoledním průjezdem zrychlil o devatenáct sekund a v další o patnáct. Druhý průjezd nešťastnou erzetu, kde měl dopoledne problémy, zvládl. “Když si vezmu, co všechno se v autě stalo, tak je propad vlastně jen o jedno místo přijatelný. Ovšem dobře víme, že to nejtěžší si pořadatelé připravili na poslední den,” komentoval Prokop aktuální situaci.

Smolařem dne se stal Francouz Adfrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1), který měl na pátém kilometru RZ8 defekt pravé přední pneumatiky.O jedenáct kilometrů později ji musel vyměnit. “Trefili jsme něco vnitřní stranou pneumatiky, nebylo to vůbec v rozpise,” vysvětloval Fourmaux. Po výměně gumy ho na erzetě dojel Ogier, který vysvětloval, že nemohl zrychlit, protože uvízl v prachu za Francouzovým vozem. Fourmaux ztratil 3:50,6 minuty a o dalších 55 sekund přišel v RZ9. ”Do auta se nám dostal prach a trochu jsem ztratil koncentraci,” vysvětloval Fourmaux. Pověstný kalich hořkosti si vypil do dna na jedenácté zkoušce, na které převrátil svého hyundaie.

Rallye Sardinia 2025 • Zdroj: FIA World Rally Championship

Průběžné pořadí Rallye Sardinia 2025 (po RZ12 z RZ16)

1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 2:32:38,9; 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +11,1; 3. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +55,5; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +4:33,3; 5. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +4:55,3; 6. Grjazin, Aleksandrov (Bul./Škoda Fabia Rally2) +5:59,6; 7. Katsuta, Johnston (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) +6:11,4; 8. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +6:19,5; 9. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +6:36,6; 10. Joona, Vaaleri (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +7:48,2; 11. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +8:04,3; 12. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Faia RS Rally2) +8:59,1; 13. Daprá, Guglielmetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +9:20,8; 14. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +9:38,4; 15. Solans, Sanjuán (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +9:51,9; 16. Jürgenson, Oja (Est./Ford Fiesta Rally2) +10:04,0; 17. Sarrazin, Roche (Fr./Citroën C3 Rally2) +11:32,3; 18. B. Bulacia, Morales (Par., Braz./Toyota GR Yaris Rally2) +12:47,1; 19. Tredntin, Ometto (It./Škoda Fabia RS Rally2) +13:28,5; 20. Jamamoto, Fulton (Jap., Irl./Toypta GR Yaris Rally2) +15:32,7; ... 23. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +22:07,2; 27. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +24:49,7; 31. Munster (Luc./Ford Puma Rally1) +46:23,9; 35. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) +54:18,9. Výsledky jsou neoficiání.

Zbývající program Rallye Sardinia 2025

Neděle 8. 6. - 7.25 RZ13 (25,19 km), 8.35 RZ14 (13,70 km), 10.50 (25,19 km), 13.15 RZ16 (13,70 km). Etapa celkem 77,78 km.