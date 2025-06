Kopie Tesly se bude vyrábět i v Evropě, není ale pro každého

Zatímco ve světě osobních elektromobilů jsou desítky nových startupů, do tahačů se nikdo moc nehrne. Velké ambice má ale jen tři roky stará firma Windrose, která už má připravený první model a dokončuje hned dvě továrny.

Segment elektrických tahačů se rozšiřuje, už se do něj vrhla i spousta zavedených výrobců. Potenciál v něm ale vidí i nové startupy, kterých ale není moc. Nejúspěšnější je Tesla, která své Semi již dodala několika firmám. To sice může říct i Nikola, která ale krátce nato zkrachovala. Velké ambice má startup Windrose, který svoji prvotinu testuje po celém světě a plánuje ji brzy uvést do prodeje.

Windrose Technology bylo založeno teprve v roce 2022 a samozřejmě se tak stalo v Číně. Jenže místo domácího trhu svůj elektrický tahač plánuje prodávat na exportních trzích, zejména v Evropě a USA. Firma také kvůli tomu přesunula své hlavní sídlo do belgických Antverp a připravuje se na spuštění výroby ve francouzském Valenciennes. Zde má vzniknout největší evropská továrna na výrobu elektrických náklaďáků, už v roce 2027 by zde mělo vznikat 4.000 kusů ročně a později má kapacita narůst na 10.000 kusů. Vedle toho má firma už hlavní továrnu v čínském Suzhou a plánuje další v Austrálii.

Nově má podobné plány i v USA, kde již firma získala starší továrnu v Kalifornii a pracuje na její renovaci. Ta by měla být hotová v červenci a poté je v plánu začít pracovat na druhé, větší továrně v USA, která by měla být hotová někdy příští rok. A to navzdory současnému prezidentovi USA, který není příchodu čínských firem či elektromobilům zrovna nakloněn. Zde už také Windrose dodal několik kusů tahače firmě JoyRide, která je od letošního dubna používá k přepravě.

Windrose má dnes v nabídce jediný model, který se jmenuje prostě Windrose. Vzhledem dost připomíná Teslu Semi, a i zde řidič sedí v aerodynamické kabině uprostřed. Tahač má 800V platformu a dvě varianty pohonu, lišící se velikostí baterie. Standardní má NCM s kapacitou 486 kW a nabíjecími porty na obou stranách vozu. Levý je buď CCS1 s výkonem 409 kW nebo moderní MCS s 818 kW, na pravé straně je CCS1 se 409 kW. Při použití obou portů zároveň slibuje dobití z 20 do 80 % za 35 minut. Auto v této verzi váží 9.800 kg a slibuje dojezd 475 kilometrů.

Varianta s prodlouženým dojezdem má LFP baterii se 705 kWh, na levé straně má CCS1 se 372 kW nebo MCS se 745 kW a na pravé CCS se 372 kW. Za použití obou stran se dobije do 80 % za 38 minut, slibuje dojezd 670 kilometrů a váží 11.900 kg. Obě varianty mají konfiguraci 6x4 a měří 8,1 metru, maximální povolená váha soupravy je 46.000 kg. Elektromotory jsou tři, se stálým výkonem 680 kW a maximálním 1.040 kW.

Evropské prodeje měly začít už minulý rok, na to však zatím nedošlo. Firma loni říkala, že shání další investory, partnery a také distribuční síť. Mezitím svůj první model vystavuje na lokálních výstavách a také s prototypy najíždí kilometry po celé Evropě. Základní cena zde má být kolem 230.000 euro, tedy 5,7 milionů Kč.

