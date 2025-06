Mototest Yamaha MT-07 Y-AMT: Levá noha v klidu

Člověk je tvor pohodlný, a tak neustále hledá, jak by si vše zjednodušil. Krásným příkladem jsou automatické převodovky, které se stále více prosazují i ve velkých motocyklech. Přitom právě motocykly považujeme za dopravní prostředek, u nějž je souznění řidiče se strojem tím nejdůležitějším. Patří sem samozřejmě i řazení, kterým jezdec jízdu ovládá a kontroluje. Vždy když sedíme na nějakém motocyklu, považujeme levou páčku spojky za nenahraditelnou, protože umožňuje řadit podle okamžité nálady nebo potřeby. Snad jen u velkých cestovních strojů se s automatem dokážeme smířit, protože u nich větší pohodlí očekáváme. Takže u podobně koncipovaného modelu Tracer 9 tomu rozumíme.

O páčku méně

Jenže Yamaha loni automat nejprve dala do silného naháče MT-09 a nyní ho zapracovala i do dvouválce MT-07, jenž letos dorazil ve čtvrté generaci. A jsme na něj velmi zvědaví. Vždyť MT-07 je sportovní streetfighter, který táhne třídu dvouválcových naháčů a více než deset let patří k nejprodávanějším strojům v Evropě. Je to takové lehce ovladatelné zlobidlo, které svádí k divočení a dělání lumpáren. Opravdu k takovému stroji chceme automat?

Nejprve trocha technického pitvání. Jde vlastně o automatizovanou manuální převodovku se šesti převody a neutrálem až pod jedničkou. Jeden elektromotor ovládá spojku a druhý řadí rychlosti podle příkazů řídicí jednotky. To vše může yamaha dělat proto, že nově dostala elektronický plyn spojený s celou řadou asistenčních systémů včetně montáže příplatkového rychloražení nahoru a dolů. Jezdec si může vybrat ze tří výkonových map a dvou úrovní kontroly trakce a také může zásahy systému vypnout.

Automat lze nastavit do režimu D nebo D+ s rozdílným schématem řazení. První se hodí na pohodové každodenní ježdění, druhý motor více vytáčí. Plnou kontrolu nad strojem má poskytovat manuální řazení MT s kolébkovým přepínačem na levé rukojeti. Páčkami plus a minus řadíte prsty nahoru nebo dolů. Lze použít ukazováček a palec, ale vše jde zvládnout i ukazováčkem – zatáhnutím za páčku plus se řadí nahoru, zatlačením na ni dolů.

Hlavně rychle

Rozjezd na automat D je plynulý a první přeřazení z jedničky na dvojku poněkud nečekané – překvapilo nás hlasité cvaknutí (ozubená kola do sebe zkrátka musejí zapadnout) a drobné zpomalení (elektronika ubere plyn). Vše ale proběhne neuvěřitelně rychle. Vyšší rychlosti tam už padají jako na drátkách. Ozývá se jen cvak, cvak, bez zaváhání. Po městě si motor brumlá v pohodovém tempu na pětku a vlastně i jízdu v koloně lze lehce korigovat brzdou – spojku nepotřebujeme. V režimu D+ je to větší zábava, protože motor letí do vyšších otáček. S lehce ovladatelnou MT-07 lze jezdit svižně, trochu nás však zaskočilo řazení i v náklonu v zatáčce.

Naštěstí dvouválec nemá takovou sílu, aby to udělalo nějakou neplechu. Když chceme MT-07 pořádně protáhnout, volíme manuální režim. Na páčky i s krátkými prsty dobře dosáhneme a řadit ukazováčkem nahoru a palcem dolů je vzhledem k zrychlování či zpomalování přirozené. Snad jen při příjezdu ke křižovatce, kdy máme podřazovat, a ještě mačkat směrovky, je toho na jeden palec hodně.

Po dvou dnech jsou z nás sehraní parťáci a říkáme si, že tenhle automat nějaké kouzlo má. Funguje totiž neuvěřitelně rychle a většinou zvolí správnou rychlost. Příplatek 15.000 Kč je nicotný, protože dostanete ještě tempomat, a nárůst hmotnosti o 3 kg zanedbatelný.

Yamaha MT-07 • Zdroj: Yamaha

Všechno jinak

Dvouválec CP2 o objemu 689 cm³ má stejný výkon 54 kW a točivý moment 68 Nm jako dříve. Přestože konkurence umí být silnější, je výkon dostačující i pro velmi svižnou jízdu. Jezdci poskytuje intenzivnější zážitek díky výraznějšímu zvukovému projevu. Optimalizované sání se stará o charakteristické vrčení pod plynem a čtyři otvory v nádrži zajišťují, že se tento zvuk dostane přímo k řidiči. A to je asi jediná věc, kterou má nové MT-07 shodné s předchozí generací.

Jinak jde o úplně novou motorku. Rám byl dříve příhradový, nyní je páteřový a využívá více vysokopevnostní oceli, takže při stejné hmotnosti má o 13 % vyšší torzní tuhost. Inovovaný rám se pojí i s přepracovanou kyvnou vidlicí, přičemž vzadu došlo k optimalizaci tlumiče a přepákování, včetně možnosti nastavení předpětí a tlumení odskoků. MT-07 konečně dostalo obrácenou 41mm přední vidlici Kayaba, na níž jsou nově radiálně uchycené čtyřpístkové třmeny. Úhel hlavy řízení se zmenšil z 24,8° na 24,33°. S tím se zkrátil i rozvor o 5 mm na 1395 mm. Nová kola vyrobená technologií SpinForget jsou tenčí a celkově lehčí o 480 gramů.

Nová je ergonomie jezdce. Sedlo je stále 805 mm vysoko, ale nádrž je v místě dotyku o 25 mm užší, takže i se 174 cm lze krásně došlápnout na zem. Stupačky jsou o centimetr níže, takže nemáme tak ohnutá kolena. Řídítka jsou o 18 mm širší, o 9,3 mm blíže k řidiči a o 22 mm níž, což vytváří sportovnější, ale zároveň i pohodlnou pozici jezdce. Zapomenout nemůžeme ani na změněný design předního štítku s podlouhlými diodovými proužky připomínajícími helmu Ironmana.

Nová generace MT-07 je celkově povedená motorka s hbitým a sportovně laděným podvozkem. Příjemně se na ní sedí, dávkování plynu je o kousek jemnější než u lankového systému a určitě nezatracujeme ani automatickou převodovku, která si jistě najde své příznivce.

Plusy

Hbité jízdní vlastnosti

Příjemná pozice za řídítky

Bohatá výbava

Chování elektronického plynu

Velmi dobrý automat

Minusy

Nižší výkon

Technické údaje Yamaha MT-07 Y-AMT Motor čtyřtaktní řadový dvouválec, DOHC Chlazení kapalinou Zdvihový objem (cm3) 689 Vrtání x zdvih (mm) 86 x 68,6 Výkon (kW/min-1) 54/8750 Točivý moment (Nm/min-1) 68/6500 Převodovka 6° automatická Sekundární převod řetězem Startování elektrické Brzda přední dva kotouče 298 mm s ABS Brzda zadní jeden kotouč 254 mm Pneumatiky P a Z 120/70 R17 a 180/55 R18 Rozvor (mm) 1395 Výška sedla (mm) 805 Pohotovostní hmotnost (kg) 186 Objem nádrže (l) 14 Spotřeba (l/100 km) 4,1 Základní cena 214 900 Kč

