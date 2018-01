RegioJet posiluje své aktivity v Rakousku

RegioJet svými žlutými autobusy v provedení Fun & Relax spojuje obě metropole na Dunaji ve dvou až tříhodinových intervalech. Ceny jízdenek standardně začínají na částce 9 eur, resp. 219 Kč.

Ve Vídni autobusy odjíždí z autobusového stanoviště Wien Stadion Center (na trase metra U2) a v Budapešti pak z autobusového nádraží Kelenföld (rovněž s přestupem na metro).

Marcela Hamříková, obchodní ředitelka autobusové dopravy RegioJet, k tomu uvedle, že společnost se rozhodla inovovat svou obchodní strategii a v návaznosti na aktivity ostatních dopravců rozšiřovat nabídku autobusových spojů také na klíčových trasách v dalších evropských zemí.

Linka z Vídně do Budapešti je podle slov Marcely Hamříkové první vlaštovkou a v letošním roce má následovat rozšíření spojů RegioJet na území Německa.

Doprava na lince Vídeň – Budapešť a zpět je provozně provázána s linkou Bratislava – Vídeň a jsou na ni nasazeny autobusy Irizar ve stylu Fun&Relax s internetem zdarma a individuálními obrazovkami s možností sledování filmů či poslechem hudby v každé ze sedaček.

Cestujícím jsou k dispozici kompletní palubní služby a to včetně podávání horkých nápojů zdarma a prodeje drobného občerstvení. Na palubě je během cesty přítomna stevardka či stevard a kromě internetu zdarma a možnosti sledování filmů, je pro cestující připravena nabídka denního a dalšího tisku.

RegioJet novou autobusovou linkou Vídeň - Budapešť posiluje výrazně svou pozici na dopravním trhu v Rakousku a také v Maďarsku. Zejména v případě Rakouska vzrostl zásadně počet spojů, které RegioJet do a z této země vypravuje.

Kromě nové autobusové linky Vídeň – Budapešť, provozuje RegioJet z a do Vídně autobusové linky do Bratislavy, Prahy a Brna. Vídeň je také zastávkou na mezinárodních autobusových linkách RegioJetu z ČR do Itálie a v letní sezóně také do Chorvatska.