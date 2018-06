Renault Mégane R.S. Trophy 300 chce zlomit rekord na Ringu: Pokoří čas Hondy Civic Type R?

Automobilky se neustále předhánějí o to, kdo dokáže postavit rychlejší automobil. Pro porovnání si vybírají známý závodní okruh Nürburgring Nordschleife, zkráceně „Ring“. A jelikož by auta s pohonem pouze předních kol byla oproti třeba klasické koncepci v nevýhodě, mají svojí vlastní kategorii.

V současné době je nejrychlejším autem s pohonem předních kol na Severní smyčce Honda Civic Type R (7:43,8), následovaná VW Golf GTI Clubsport S (7:49,2). V obou případech se jedná o zcela ultimativní stroje. Zatímco ostrou Hondu si v jiné než rekordní verzi nekoupíte, GTI Clubsport S bylo ostřejší variantou Golfu GTI.

Vavříny pro Francii

Stanovení rekordu na „Ringu“ není pro Renault ničím novým. Tolik uctívaná minulá generace Méganu R.S. s přídomkem Trophy se tímto titulem také kdysi pyšnila. S novou generací má Renault stejné záměry. Standardní Mégane R.S. laděný také v zájmu každodenní použitelnosti (to mimochodem zvládá také skvěle) by daný úkol těžko mohl splnit. Dokonce i jeho ostřejší verze Cup, přidávající nejen tužší podvozek ale i mechanický samosvorný diferenciál Torsen je pro tento účel nedostatečně vybavená. Důvodem je zcela jistě výkon standardního motoru 206 kW. Oba zmínění konkurenti jsou výrazně výkonnější.

V rámci snahy o zlomení rekordu proto Renault plánuje verzi R.S. Trophy 300. Představit se má na podzimním autosalonu v Paříži, ale už teď Renault vůz testuje. Co tedy bude jinak než u verze R.S. Cup?

Předně půjde o motor, u něhož Renault Sport zvýší výkon z 206 kW na 218 kW. Jakými úpravami se toho dosáhne, zatím není známo. Kupodivu, dle vyjádření Patrice Rattiho, šéfa divize Renault Sport nabídne i verze Trophy 300 jak manuální převodovku, tak samočinnou EDC se dvěma spojkami. Standardem bude podvozek Cup, jenž se vyznačuje mimo jiné hliníkovými těhlicemi všech kol namísto ocelových u běžného R.S. v kombinaci s 19palcovými koly. Ta jsou u R.S. jen za příplatek. Standardem jsou v jeho případě osmnáctipalcové ráfky.

Z dostupných špionážních snímků je jasně vidět odlišná kapota motoru s přídavným otvorem. K čemu slouží, není jasné. Teoreticky se může jednat o vstup vzduchu, třeba ke druhému chladiči stlačeného vzduchu přeplňování.

Kupodivu, aerodynamika vozu nevyužívá žádné dodatečné prvky, jmenovitě třeba rozměrný spoiler za zádi, který najdete u Civicu Type R. Méganu Trophy 300 by měl podle dostupných informací stačit „pouze“ zadní difuzor (má jej i výchozí verze R.S.) v kombinaci s předním spoilerem pod nárazníkem.

To není vše!

Verze Trophy 300 ale nemá být posledním slovem v řadě rychlých Méganů nynější čtvrté generace. V přípravě je údajně dokonce ještě ostřejší varianta Trophy-R. Jak napovídá označení, půjde o jakési polozávodní náčiní. Autu budou chybět zadní sedadla, takže bude pouze dvoumístné, vpředu výrobce použije sedadla skořepinového typu. Ubude materiálu na odhlučnění, čímž se sníží také hmotnost vozu. A samozřejmě přibude sportovních doplňků. A možná dojde i na to zmíněné zadní křídlo…

Mégane R.S., R.S. Cup, R.S. Trophy 300 a R.S. Trophy-R. To už máme čtyři verze. Nejostřejší Mégane tak bude do budoucna s trochou nadsázky celou rodinou mírně odlišných vozů této řady. Co se týče snahy o pokořeném rekordu na Severní smyčce, tak my budeme určitě držet palce.