Retrostroje: Připomeňte si začátky automobilismu v Čechách

Prvním motoristou na našem území byl liberecký textilní továrník Theodor von Liebieg, který si roku 1894 koupil vůz Benz Victoria. Kromě jiného se stejný člověk zasloužil o první továrně vyráběnou sériovku na území Rakouska-Uherska, kopřivnický NW Präsident. Dvouválec dodal Karl Benz, čímž se vlastně zrodil předobraz kopřivnické Tatry.

O začátcích českého automobilismu ostatně pojednává výše přiložené video seriálu, který připravil partnerský web E15

Není to ale jediný díl. Níže si můžete pustit další, kupříkladu ten o restaurování vozidla Duesenberg SJ, jehož obnova trvala pět let. Může se to zdát jako dlouhá doba, ale vzhledem k vzácnosti a významnosti auta se to vlastně podařilo vcelku rychle.

A pokud vás tyto nádherné stroje z dob minulých zajímají, doporučujeme ještě jedno video, tentokrát o Jawě 750, legendě českého motorsportu. Roku 1934 začal František Janeček v továrně společnosti vyrábět kromě motocyklů i malé vozy.

Právě model 750 byl ozdobou tehdejší výroby. Celkem vzniklo šest speciálů, z nichž se dochoval jeden jediný, který v roce 2005 prošel totální rekonstrukcí za asi milion korun. Nyní jej naleznete v Národním technickém muzeu v Praze.