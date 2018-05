Rivian ukáže elektrického pracanta už letos. Má dojezd přes 700 km a je rychlejší než Ferrari

Dočkali jsme se, elektromobil firmy Rivian Automotive spatří světlo světa tento rok. Konkrétně na autosalonu v Los Angeles, jenž odstartuje 30. listopadu a otevřen bude až do 10. prosince.

A úvodní technické informace ukazují, že se rozhodně máme na co těšit. Tvůrci slibují auto mnohem schopnější než Tesla Model X a rychlejší než Ferrari. Má mu k tomu pomoci výkon 800 koní a zrychlení z klidu na stovku za 2,8 sekundy. Slibem nezarmoutíš, ale pokud jsou tyto specifikace alespoň z části pravdivé, rozhodně to bude stát za to.

Vůz Rivianu přitom nebude jen dalším běžným elektromobilem, ale rovnou pracovním nástrojem, který na trh dorazí v roce 2019. Automobil půjde objednat ve dvou variantách: coby pick-up (A1T) nebo SUV (A1C), v obou případech disponuje brodivostí více než 100 cm.

Se základním 80kWh akumulátorem v útrobách ujede vůz na jedno nabití až 320 kilometrů. Pokud si připlatíte za vyšší kapacitu, dojezdová vzdálenost se zvýší na hodně slušných 720 km. A cena? V závislosti na vybrané variantě se prý bude pohybovat mezi 50 a 90 tisíci dolary, takže si v přepočtu připravte jeden až dva miliony korun.

CEO společnosti RJ Scaringe navíc uvedl, že Rivian později poskytne licenci na vlastní platformy dalším automobilkám, aby nemusely investovat tolik finančních prostředků do jejich výzkumu a vývoje. Celý proces vzniku dalších elektromobilů to navíc urychlí.

Rivian postaví nová auta v závodě v Illinois. Jde o bývalou továrnu japonského Mitsubishi, kterou společnost získala v lednu za 16 milionů dolarů. S plným náběhem výroby v roce 2020 tu má pracovat více než tisícovka zaměstnanců. Prozatím Rivian vybrané komponenty pro svá elektroauta odkupuje od dodavatelů, vlastní nejsou kupříkladu baterie. I na tom už se pracuje, již existuje plán, podle kterého si Rivian bude stavět vlastní akumulátory.