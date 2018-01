Tenhle šílený Rolls-Royce může být váš. Milovníci tradic ho nenávidí!

Podle tradičních fanoušků Rolls-Roycu jsou některé věci u aut této značky nepřípustné. Růžová barva? Zlatý chrom? Tuning? Ne, tohle se s vozy Rolls-Royce prostě nedělá. A přece existují lidé, co na konvence nedbají a upraví si svůj Rolls tak, že by slabším jedincům mohl způsobit infarkt. A přesně takový je i Rolls-Royce Silver Shadow II Turbo 4-Speed, který je právě teď na prodej!

V americké Kalifornii nabízený sedan z roku 1979 je všechno, jen ne běžný Rolls-Royce. Stávající majitel, jistý Corbin Goodwin, ho koupil asi před čtyřmi roky, aby ho následně upravil. Silver Shadow II následoval jiný majitelův projekt, upravenou Mazdu RX-7 přezdívanou The Zero Fucks Given.

Úpravy zahrnují instalaci turbodmychadla Bullseye Power typu twin-scroll, který dopuje původní agregát, vidlicový osmiválec o objemu 6,75 litru. K tomu připočtěme blow-off ventil a obtokový ventil turbodmychadla od Synapse nebo karburátor Holley 750 cfm upravený společností CSU Carburetors a najednou zjistíte, že agregát doznal značných změn. Vpředu je navíc mezichladič, zatímco samotný chladič se přesunul do zavazedelníku, dílo CSF bylo původně určeno pro Toyotu Supra třetí generace. Díky těmto změnám V8 poskytuje asi 400 koní (294 kW).

Video

Netradičním řešením je pak nerezové chladicí potrubí, které vede po celé délce vozu, přičemž je všem na očích. Podobně je výfukové potrubí od Deeds Performance vyvedeno před pravými předními dveřmi. Vzadu zase nechybí nový chladicí otvor.

Agregát spolupracuje se čtyřstupňovou manuální převodovkou se spojkou z Fordu Mustang, která jeho sílu posílá na zadní kola. Upraven byl i podvozek, když se Rolls dočkal tlumičů King nebo brzdových destiček Porterfield.

Technické změny doplňují úpravy designu, které podtrhují nekonvenční charakter auta. O chladicím potrubí nebo mezichladiči už řeč byla, Rolls navíc obouvá 19palcová kola z Porsche Panamera, kombinovaná s pneumatikami Continental.

Tradicionalisté by přitom omdleli i při pohledu do interiéru. Původní luxusní křesla nahradily sportovní skořepiny Sparco, na palubní desce se objevují nové ukazatele. A jiná je i řadicí páka, s hlavicí tvořenou dřevěnou figurkou.

Jestliže tak nesnášíte konvence, je tenhle Rolls-Royce Silver Shadow II jistě zbožím pro vás. A pokud je naopak milujete, je vlastně také zajímavou nabídkou, můžete mu totiž zachránit život a vrátit ho do původní podoby... Majitel ho prodává prostřednictvím internetové aukce na serveru Bringatrailer.com , přičemž v době psaní článku se prodejní cena dostala na 6.969 dolarů (asi 150.000 korun). Aukce finišuje za pět dní, a tak zatím máte určitý čas na rozmyšlenou, zda si tuto svatokrádež koupit.