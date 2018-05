Schuppan 962CR: Vzácné a téměř zapomenuté silniční Porsche 962 čeká na nového majitele  

Porsche 962 patřilo ke špičce mezi speciály pro vytrvalostní závody od svého zrodu v první polovině osmdesátých let až do počátku let devadesátých. V posledním desetiletí dvacátého století se pak díky několika firmám jeho technika ve více či méně upravené podobně dostala i na běžné silnice.

Za jednou z těchto proměn závodního speciálu v silniční supersport stál Vernon „Vern“ Schuppan, australský závodník, který v sedmdesátých letech dvacátého století startoval s vozy stájí BRM, Ensign či Surtees ve formuli 1 a rovněž se objevoval na startu Indianapolis 500, ale největších úspěchů dosáhl ve vytrvalostních závodech. V Le Mans se slavné čtyřiadvacetihodinovky účastnil v letech 1973 až 1989 a s Porsche 956 továrního týmu zde v roce 1983 vybojoval první místo.

Vozům značky Porsche a továrnímu týmu byl Vern Schuppan věrný po celá osmdesátá léta a výjimkou je vlastně jen rok 1989 a to jen částečně, protože v Le Mans reprezentoval svou vlastní stáj Team Schuppan, ale s vozem Porsche 962C. Výsledkem bylo desáté místo v celkovém pořadí.

Na počátku devadesátých let se Vern Schuppan díky finanční injekci z Japonska zařadil mezi výrobce špičkových supersportovních vozů. Nepouštěl se ovšem do vývoje vlastního vozu od nuly a raději vsadil na osvědčenou techniku značky Porsche, s níž měl mnohaleté a bohaté zkušenosti.

Nejprvepřizpůsobil Porsche 962C pro použití v běžném provozu. Tento vůz, který byl pojmenován Schuppan 962R a představen v roce 1991, se na první pohled nelišil od závodních speciálů, ale měl kompletní čalounění interiéru, osvětlení pro silniční provoz a byl registrován ve Velké Británii.

Podle dostupných informací byly postaveny pouze dva exempláře Schuppan 962R a Vern se svým týmem následně představil Schuppan 962CR, který sice stále nezapřel svůj původ, ale zároveň se od závodních Porsche 962C zásadně odlišoval svými předními i zadními partiemi ve stylu, jímž se přibližoval Porsche 959

Schuppan 962CR již nebyl přestavbou závodního Porsche 962C, ale jeho evolucí, jejíž základem byl karbonový monokok, který byl vyráběn u Reynard Motorsports. Následnou finální montáž vozu zajišťovala společnost Modena Cars v anglickém High Wycombe.

V letech 1991 až 1994 mělo být vyrobeno celkem šest vozů Schuppan 962CR. Za takto nízkým počtem stojí několik skutečností, v čele s nezaplacením dvojice vozů dodaných do Japonska. Za koncem výroby ovšem stojí i ekonomická recese a základní cena, která byl tehdy 1,5 milionu amerických dolarů a Schuppan tak o více než půl milionu dolarů překonal ve stejnou dobu nabízený McLaren F1

Dnes představuje téměř zapomenutý supersport Schuppan 962CR skutečnou sběratelskou lahůdku, která se jen tak nevidí, ale i přesto lze narazit na exemplář, čekající na nového majitele. Právě to je případ vozu vyrobeného v roce 1994 a nabízeného k prodeji v Japonsku prostřednictvím společnosti Bingo Sports.

Žluté kupé s dvoumístným interiérem čalouněným světle hnědou kůží má podle materiálů prodejce před svou zadní nápravou uložen plochý šestiválec Porsche o objemu 3,4 l s přeplňováním dvojicí turbodmychadel, který je naladěn na nejvyšší výkon 441 kW (600 k) při 7000 mina točivý moment 649 N.m při 6800 min

Prostřednictvím pětistupňové převodovky jsou roztáčena kola zadní nápravy vozu s celkovou délkou 4240 mm, šířkou 2020 mm, výškou 1090 mm a hmotností 1050 kg. Supersport obutý do pneumatik o rozměrech 255/35 ZR18 vpředu a 345/35ZR18 vzadu má být schopen dosáhnout maximální rychlosti 370 km/h.

Společnost Bingo Sports uvádí, že tento konkrétní exemplář ujel od svého zrodu 49.000 km a prozatím poslední majitel jej získal v roce 2007. Cena zveřejněna není a je k dispozici pouze vážným zájemcům.

Bingo Sports/Efujey CO.LTD