Seat 4Drive: Vyzkoušeli jsme Seaty s pohonem všech kol

Podíl osobních automobilů vybavených pohonem všech kol neustále roste. Moderní čtyřkolky mají řadu výhod, pochopitelně zejména při zhoršených adhezních podmínkách, které čas od času známe i z českých silnic. Už dávno neplatí, že by pohon všech kol dramaticky zvyšoval hmotnost vozu, spotřebu nebo měl zásadní negativní vliv na požitek z řízení. Zákazníci na čtyřkolkách oceňují hlavně jistější záběrové schopnost a jízdní vlastnosti na kluzku. A tím i vyšší bezpečnost. Když napadne pár centimetrů sněhu, nemusejí se bát, že by je auto nedovezlo do cíle. Správnou techniku jízdy na kluzkém zasněženém povrchu jsme si jeli oživit do sousedního Rakouska s modely automobilky Seat.

Horský výstup

Na náhorní plošině nedaleko Seefeldu má Seat základnu pro zimní aktivity. Čekají na nás tři stanoviště, kde si vyzkoušíme své schopnosti na sněhu i výhody pohonu všech kol 4Drive. Pro první část si bereme SUV Ateca. Vyrážíme směrem k úzké horské cestičce, po níž vystoupáme z 1150 metrů nad mořem do výšky 1450 m.

Vyfrézovaný sníh kolem nás vytváří až dvoumetrovou bariéru, takže není prostor na žádnou chybu. Otočným ovladačem volíme mód Offroad – podle instruktora je lepší než Sníh, protože tolik neubírá výkonu. Převodovku přepínáme do manuálního režimu, řadíme jedničku a jemně přidáváme plyn. Ateca se rozjíždí a pomalu se dere vzhůru. Máme přitom pocit naprosté kontroly nad vozem, který nezaváhá ani na prudkém stoupání. Podle sněhu odletujícího od kol vozu před sebou máme jakousi představu o tom, jak střídavě zabírají. V některých zatáčkách skoro zastavujeme, ale seat se bez problémů opět rozjede. Cestou dolů zase využíváme asistent pro řízený sjezd. Elektronika přibrzďuje kola podle námi zvolené rychlosti. Plynem a brzdou jen regulujeme tempo jízdy. Výlet do zasněžené přírody s atekou? Žádný problém.

Testované vozy Seat Ateca 2.0 TDI 4Drive DSG Leon ST Cupra 300 4Drive DSG Leon ST X-Perience 1.8 TSI 4Drive DSG Motor diesel, R4 benzin, R4 benzin, R4 Zdvihový objem (cm3) 1968 1984 1798 Výkon (kW při min-1) 140/3500-4000 221/5500-6200 132/4500-6200 Točivý moment (Nm při min-1) 400/1750-3250 380/1800-5500 280/1350-4500 Převodovka 7AT 6AT 6AT Provozní hmotnost (kg) 1589 1545 1486 Objem zavazadlového prostoru (l) 485 587 587 Maximální rychlost (km/h) 212 250 221 Zrychlení 0-100 km/h (s) 7,5 4,9 7,2 Kombinovaná spotřeba (l/100 km) 5,2 7,2 6,5 Základní cena (Kč) 857 900 Kč 897 900 Kč 702 900 Kč

Jednoduché cvičení

Jak správně jezdit na sněhu, nám ale ukazuje až druhé stanoviště s Leony X-Perience , které mají o 15 mm zvýšenou světlost. Vyjet zasněžený kopec není problém, ale zastavit ve svahu a znovu se rozjet znamená velké umění. Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold nedovolí vozu sjet dolů. Čeká, až je výkon motoru dostačující, a potom povolí brzdy. Práce s plynovým pedálem musí být co nejjemnější. Když ho sešlápneme málo, motor zhasne, když hodně, kola se protočí a auto začne klouzat dolů. I my to s plynem nejprve lehce přeženeme, takže musíme začít nanovo. Při správném dávkování se systém 4x4 řízený elektronikou postará o ideální přenos síly na jednotlivá kola. A jde to. Pomalu a jistě se rozjíždíme a leon se drápe vzhůru.

Video

Ještě lépe celý systém pochopíme na hrbolech, které zkříží nápravy. Dvě kola v opačných rozích jsou na sněhu, jedno má nižší adhezi a poslední je úplně ve vzduchu. Nezatížená kola se nejprve protáčejí, ale se skřípěním, cvakáním a poskakováním systém přenese sílu na ta správná a leon se z této šlamastyky vyhrabe.

Nakonec zábava

Pohon všech kol u seatu ale nevyužívají jen běžné vozy. Dostal ho i sportovně laděný Leon Cupra s výkonem 221 kW, u nějž se stará o co nejlepší přenos obří síly na vozovku. My ho ale potrápíme na ledové ploše. Zcela vypnutá stabilizace a zvolený jízdní mód Cupra zaručí, že pohon všech kol nebude nic omezovat a plynový pedál bude patřičně citlivý. Mezi slalomovými brankami projíždíme smykem a směr lze krásně korigovat plynem – přidáme a záď vozu se nás snaží předběhnout. Ubereme a rozháraná jízda se urovná.

K větší bezpečnosti provozu toto cvičení zřejmě asi nepovede, ale klouzání na zamrzlé ploše je hodně zábavné. Zejména když přesedneme do leonu obutého do pneumatik s hřeby.

Zkušenosti nabyté na sněhu se seaty by se mohly hodit i v našich zeměpisných šířkách. Na druhou stranu doufáme, že silnice v Česku budou vždy suché a dobře upravené.

Prodeje Seatu v ČR Celkem 4x4 Podíl 4x4 2017 7535 488 6,5 % 2016 7406 214 2,9 % 2015 6759 191 2,8 % 2014 6163 75 1,2 % 2013 4360 96 2,2 %

Sdílená technika

Stejně jako u značek Volkswagen nebo Škoda je systém Seatu 4Drive postaven na páté generaci vícelamelové mezinápravové spojky s hydraulickým ovládáním a elektronickým řízením Haldex. Ta je uložena na konci hnacího hřídele před zadní rozvodovkou s diferenciálem. Kovové třecí lamely jsou umístěny po dvojicích za sebou. Jedna z každé dvojice je trvale propojena se spojovacím hřídelem, vycházejícím z převodovky. Druhá lamela se otáčí s výstupním hřídelem, směřujícím k rozvodovce zadní nápravy. Sadu lamel stlačuje píst hydraulického ovládání. Požadovaný tlak oleje je vytvářen v závislosti na parametrech sledovaných elektronickou řídicí jednotkou. Za normálních jízdních podmínek jsou poháněna pouze přední kola. Pokud senzory zaznamenají jejich prokluz, sepne se spojka a točivý moment potom putuje i na zadní nápravu. S pomocí elektronického systému EDS umí 4Drive přenést sílu na jednotlivá kola – prokluzující na nápravě přibrzdí, takže začne zabírat to s lepší adhezí. Na činnost systému má vliv druh povrchu, po němž vozidlo jede, zvolený jízdní režim, zatížení vozidla, rychlost, natočení volantu nebo styl jízdy.

Víte, že…

… od roku 2012 se v Evropě počet osobních vozidel s pohonem všech kol zvýšil o 46 %?

… na patnácti nejvyspělejších trzích Evropy byl v roce 1990 podíl vozů se čtyřkolkou 2,7 % a v roce 2016 už 13 %?

… poprvé se pohon všech kol u Seatu objevil ve sportovních vozech - Ibiza Bimotor z roku 1987, Toledo Marathon z roku 1992 a Cordoba WRC z roku 1998?

… prvním sériovým modelem Seatu se systémem 4x4 byl v roce 2000 Leon Cupra 4?

… v současnosti čtyřkolku nabízejí modely Alhambra, Ateca a Leon?

Plusy pohonu 4x4

Mnohem lepší trakce na sněhu

Bezpečnější a jistější jízdní vlastnosti na kluzku

Neznatelné přiřazení zadní nápravy

Minusy pohonu 4x4