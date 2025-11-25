MG plánuje malý elektromobil, může být zadokolkou
V Británii vyvinutý malý elektromobil MG 2 má sdílet techniku s větším a zadohnaným MG 4, ale zároveň být cenově dostupným dost na to, aby do elektromobilů přimělo přesednout i Italy. Na trhu by mohl být v roce 2027.
Nabídka MG, čínské značky s britskými kořeny, se směrem dolů loni rozrostla o hatchback MG 3. Na podobné, možná dokonce ještě nižší úrovni nejspíš bude stát nový elektromobil, který by se měl jmenovat MG 2.
V této oblasti trhu „samozřejmě budeme“, řekl britskému webu Autocar David Allison, šéf britského zastoupení MG. Vůz má být zaměřen na hodnotu, nikoliv primárně na co nejnižší cenu. „Když se podíváte na cenu Dacie Spring, (…) to není prostor, který bychom obsazovali, a nemyslím si, že to je prostor, který umíme obsadit,“ řekl.
Dodal, že ethos MG byl vždy o hodnotě za určitou cenu. „ZS je velikosti Nissanu Qashqai, ale stojí stejně jako juke. Troufnu si říci, že u MG 2 uvidíme něco podobného,“ upřesnil.
Po technické stránce zatím není mnoho známo, ale nový malý vůz by měl využívat platformu SAIC MSP, stejně jako model 4. Je důležité podotknout, že ten má pohon zadních kol. To by byl velký rozdíl oproti Renaultu 5, který má být konkurentem MG 2. Allison detaily neprozradil, uvedl ale, že koncepty už existují.
Velký ohlas Renaultu 5 podle něj ukázal, že v této oblasti trhu je po elektromobilech poptávka. „Vždycky jsem měl za to, že toto je příští trh,“ kam elektromobily proniknou, pokračoval Allison. „Jak se Evropa přesouvá k elektromobilům, nejsnazší cestou, jak je učinit lépe dostupnými, je zmenšování,“ dodal.
Nutno však podotknout, že nakousnutá Dacia Spring je zmenšená ad absurdum a skutečně levná pořád není. Obdobně renaulty 5 a 4 nejsou velkými auty a jejich ceny nejsou něčím, co by se dalo označit za masovou dostupnost – samozřejmě s přihlédnutím k potřebám motoristů.
Zpět k chystanému malému MG. Podle Allisona by mohlo být důležité na trzích, kde elektromobily zatím nemají silnou pozici: „Vezměte si například Itálii. Podíl elektromobilů na trhu je tam pod 4 %, je malinký.“ Důvodem podle něj je, že „spousta elektromobilů není uzpůsobena pro těsné italské silnice, ale když někdo přijde s dostupným elektromobilem o délce čtyř metrů nebo kratší, taková věc by měla být velmi úspěšná“.
zdroj: Autocar | foto: MG | video: Auto.cz