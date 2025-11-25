Fiat 500 přichází jako mild hybrid. Výkonem neoslní
Víc než rok po konci původní nové pětistovky se vrací spalovací pohon, bohužel však zoufale slabý. K mání aspoň bude i s plátěnou stahovací střechou.
Fiat 500e současné generace je na trhu už od roku 2020 a původně měl být jedinou možností, jak se dostat k pětistovce poté, co v roce 2024 skončila po dlouhých 17 letech výroba původního moderního „cinquecenta“. Absence spalovací verze v nabídce však právě nyní končí, a to díky implementaci mild hybridního pohonu na technický základ a do karoserie nové 500e.
Nový Fiat 500 Hybrid tak je hybridem stejně jako ten předchozí – jde o mild hybrid, navíc pracující s napětím pouhých 12 voltů, nikoliv 48 V. Velmi pravděpodobně navíc jde o stejnou techniku, jen drobně emisně přiškrcenou na výkonu. Motorem je atmosférický litrový tříválec o výkonu 65 koní (48 kW), nikoliv 1,2l turbomotor z grande pandy či Citroënu C3, který by dával v hybridní verzi 110 koní.
Dynamika vozu tomu samozřejmě odpovídá. Třídveřový hatchback zvládne sprint na 100 km/h za letargických 16,2 sekundy, těžší verzi 500C s plátěnou stahovací střechou to trvá dokonce 17,3 s. Pro srovnání, Škoda Felicia GLXi s jen o chloupek výkonnějším motorem 781.136 MPI zvládala stovku za 13,5 sekundy.
Podle automobilky má nová „hybridní“ pětistovka excelovat v „efektivním, městském ježdění“. Po stránce efektivity je zmíněno číslo 5,3 l/100 km. Už jednou zmíněná C3 má katalogový průměr rovných pět litrů a dokáže reálně jezdit za 5,2 l/100 km, pokud nespěcháte a vyhýbáte se dálnici. Platí nicméně, že 500 Hybrid nestojí na technice Stellantisu, resp. platformě Small Car ani STLA Small, takže stellantisí dvanáctistovka se sem mohla třeba nevejít.
Známý design i vnitřek
Zbytek hybridní pětistovky je shodný s elektrickou – až na místa, kde je třeba něco udělat jinak z technických důvodů. V přídi je otvor navíc pro lepší přístup chladicího vzduchu, v interiéru přibyla konzole pro řadicí páku šestistupňové manuální převodovky. Úprav samozřejmě doznal přístrojový štít, který nyní zobrazuje otáčkoměr.
Fiat 500 Hybrid se už začal vyrábět, a to místo polských Tych v továrně Mirafiori v Turíně po boku elektrické verze. To oslavuje speciální edice jménem Torino. Kromě ní budou v nabídce provedení Pop, Icon a La Prima. Co budou jednotlivé verze obsahovat, ukáže až ceník, který zatím není na světě. Také víme, že hybrid bude k mání ve všech třech karosářských verzí pětistovky – kromě třídvířka a polokabria také v provedení 3+1, což znamená zadní protisměrně otvírané polodveře na pravé straně vozu.
Přesun výroby z Polska do Itálie bude znamenat vyšší výrobní náklady, podle slov šéfa Fiatu Oliviera Francoise to však bylo potřebné „k zajištění produktivity továrny“. Nepřímo také uznal, že prodeje elektrické pětistovky nejsou ani zdaleka takové, jak automobilka doufala. Přivedení její hybridní verze na trh tak znamená „důkaz, že společenská relevance je v jádru mise značky“.
zdroj info, foto, videa: Fiat