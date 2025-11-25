Vzácné prototypy sériových aut mohou být brzy minulostí. Díky novince z Finska
Vývoj nového vozu na čistě nové platformě dnes trvá klidně sedm let. Finská společnost Donut Lab ale tvrdí, že díky plně digitálnímu prostředí DonutOS a konceptu Digital Twin 2.0 lze celý proces výrazně zrychlit – od prvních simulací až po přípravu sériové výroby.
Říká se, že vývoj vozu na nové platformě trvá od skic po produkční model přibližně pět až sedm let. První dva roky dává automobilka dohromady strategický a finanční plán procesu. Další dva až čtyři roky zabere modelování konstrukce, testování prototypů, homologace a náběh výroby. Poslední rok může být příjemnou rezervou a prostorem na doladění detailů. Pokud platforma zůstává, hovoří se o cca třech až pěti letech vývoje a na „pouhý“ facelift se počítají dva až tři roky. Jenže co kdyby existoval nástroj, který by proces zkrátil o měsíce či týdny?
Právě vývojem takového programu se zabývá finská společnost Donut Lab. Její příhodně pojmenovaný software DonutOS se zaměřuje na kompletní digitalizaci celého výše popsaného vývojového procesu. Zjednodušeně řečeno, inženýři budou moci zkoušet, prověřovat a vyhodnocovat různá technická řešení v simulacích odpovídajících reálným podmínkám, a to bez nutnosti tvořit fyzické prototypy. Dříve šlo takto testovat pouze jednotlivé komponenty nebo malé celky. Nyní inženýři prověří vůz jako celek včetně mapování funkce všech fyzických i softwarových prvků.
Vše by se odehrávalo ve vývojovém centru v jednom softwarovém prostředí nazvaném Digital Twin 2.0. Odpadla by složitá logistika fyzických prototypů a přesuny celého technického zázemí. To by znamenalo i snadnější realizaci různých start-upů. Zkrátka, i malé firmy s nízkými rozpočty by mohly vyvíjet produkty na úrovni velkých automobilek. Donut Lab dále vyzdvihuje kompatibilitu s již zavedenými postupy ve fyzickém vývoji aut. Přechod na novou techniku by tak měl být hladký.
To nahrává hlavně elektromobilům, které se sice z konstrukčního hlediska skládají z menšího počtu součástek, ale jsou mnohem náročnější na software. To je dáno zvyšující se složitostí asistenčních, komfortních a provozních funkcí, jako je řízení teploty baterie v závislosti na povětrnostních podmínkách a plánovaném nabíjení, dále možnosti spojené se vzdáleným přístupem prostřednictvím aplikace nebo ovládání integrace auta do elektrického systému domu.
Platforma DonutOS zatím není oficiálně dostupná, ale vstup na trh by neměl trvat dlouho. Mimochodem, Donut Lab je dceřinou společností Verge Motorcycles, která přišla s unikátním řešením elektromotoru v náboji a ráfku kola. Začátkem roku prezentovala toto řešení i pro elektromobily, přičemž použitý motor měl výkon 630 kW. Převratné inovace tak má „v krvi“.
Zdroj: Donut Lab, Electrive