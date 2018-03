Seat připravuje smršť novinek v čele s prvním elektromobilem. Co dalšího chystá?  

Španělská automobilka na výroční konferenci v Madridu prozradila celou řadu připravovaných novinek. Seat bude v nejbližší budoucnosti hodně akční, vždyť do roku 2020 představí nový vůz každých šest měsíců. Značka v roce 2016 zaznamenala nejlepší obchodní výsledky v historii a po stránce zisku si v roce loňském polepšila o dalších 21,3 % (281 milionů eur).

pochlubil se na konferenci Luca de Meo, prezident Seatu.

Příznivci automobilky se tak v příštích měsících mohou těšit na modelovou ofenzívu. Ta odstartuje velkým SUV Tarraco, sourozencem mladoboleslavského Kodiaqu. Následovat bude Cupra Ateca , první projekt čerstvě oddělené značky, jež bude stavět auta s ryze sportovním střihem. Obě novinky bude možné koupit již závěrem letošního roku.

Myslí se ale i na mainstreamová auta. Pro rok 2019 připravuje Seat novou generaci modelu Leon , jenž přijede coby pětidveřový hatchback a kombi ST. Vůz dostane platformu MQB s prodlouženým rozvorem, aby vzrostl vnitřní prostor pro posádku. Třídveřové provedení pak z nabídky zcela zmizí.

Podle posledních informací se zákazníci budou muset rozloučit i s modelem Toledo. Španělé sice chystají náhradu v podobě Leonu sedan, avšak tento kousek má cílit zejména na africké trhy. S liftbackem už Seat nepočítá.

Paleta pohonných jednotek revoluci nepřinese, i nadále se počítá se zážehovými motory o objemu 1,0 a 1,5 litru, které doplní dieselová šestnáctistovka. Tady to však začíná být zajímavé. Seat totiž potvrdil, že Leon přijede i jako plug-in hybrid. S plnými baterkami vůz urazí zhruba 50 kilometrů. Nebude ovšem k dispozici od samotného začátku produkce, na trh dorazí až v roce 2020.

Mezi elektrifikovanými auty však nejde o největší pecku. Tou bude až první elektromobil Seat Born s dojezdem 500 kilometrů, jenž taktéž dorazí v roce 2020. Dá se předpokládat, že co do velikosti a designu bude tahle novinka Leonu hodně podobná. Vyloučena však není zvýšená karoserie po vzoru módních crossoverů, těšit se prý můžeme na vyspělé prvky konektivity, součástí balení by mohl být i autonomní systém druhé úrovně. Model Born (možná e-Born či Born-E) tak předběhl čistě elektrický městský vůz Mii, jenž se měl stát prvním elektromobilem Seatu. Dle zástupců značky ale tento projekt již není prioritou.

A cena? Tu viceprezident společnosti pro výzkum a vývoj Dr. Matthias Rabe slíbil stejnou jako u Atecy. Lišit se bude v závislosti na zvolené variantě, španělská automobilka chce totiž elektromobil nabídnout v minimálně dvou výkonových provedeních. Již dříve se tentýž člověk nechal slyšet, že první elektrické auto je z 95 % připraveno