Seat Tarraco unikl před premiérou: Takto vypadá největší SUV španělské automobilky

Rozšíření nabídky SUV automobilky Seat o další kousek není žádným tajemstvím. Španělé aktuálně nabízí malou Aronu a kompaktní Atecu, která nám dělala společnost v rámci dlouhodobého testu. Sdílí techniku koncernu Volkswagen, tudíž půjde o dalšího sourozence Tiguanu Allspace

Značka o názvu nového SUV nechala rozhodnout své fanoušky, nejvíc hlasů dostalo právě jméno Tarraco . Seat auto zatím jen poodhalil, ukázal tmavý snímek s částí přídě. Jenže sociálními sítěmi se nyní začíná šířit obrázek finální podoby sportovně-užitkového vozu a ve srovnání se snímkem od automobilky je patrné, že jde skutečně o očekávané Tarraco.

Příď dostala výraznou masku, zamračené světlomety a všimnout si můžeme i prolisů na kapotě. Na zádi pak nejvíce zaujmou světlomety propojené tenkou linkou či dvě koncovky výfuku.

O jednotlivých motorech zatím oficiální zmínka nepadla, ale spekuluje se o zážehové čtrnáctistovce s výkony 92 a 110 kW. Taktéž by se mohl objevit dvoulitrový čtyřválec vyladěný na 132 a 161 kW. Počítá se i s dieselem, konkrétně dvoulitrem o 110, 140 a 176 kilowattech. K těmto motorům by se o pár let později mohl přidat i plug-in hybrid.

Seat již potvrdil, že auto obohatí trh SUV na konci letošního roku. S největší pravděpodobností se premiéry dočkáme na blížícím se autosalonu v Ženevě.