Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI (110 kW) - Mexický medvěd

Přídomek Allspace schopnosti tiguanu posouvá na zcela novou úroveň. Kompaktní SUV se proměnilo v rodinnou stodolu s gigantickým zavazadelníkem. A jakoby mimochodem leze do zelí mladoboleslavskému kodiaqu. Se škodováckým medvědem nemá společných jen sedm sedadel, ale sdílí s ním také značnou část techniky, což je jedna z předností platformy MQB. Rozměry ovšem nejsou na milimetr stejné, Allspace proto berte jako trochu jiný výsledek, kterého se wolfsburští inženýři dobrali ze stejných proměnných. Vždyť se vyrábí i na jiném kontinentě - produkce na rozdíl od klasického tiguanu probíhá v Mexiku.

Mezi čísla, která by rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti, patří především rozvor. Ten ve srovnání s klasickým tiguanem narostl o 109 milimetrů na celkových 2.787 mm, ovšem délka celého auta narostla o 215 milimetrů na celkových 4.701 milimetrů. Tiguan díky tomu vypadá jako po koňské dávce růstových hormonů a méněcenně najednou nepůsobí ani vedle takového touaregu. A to je sakra velké auto…

Sedm je víc než pět

Prodloužená záď umožnila zástavbu třetí řady sedadel, kterou si můžete, ale také nemusíte objednat. Pokud nepotřebujete rozvážet celou školku, berte pětimístnou verzi. Ušetříte patnáct tisíc za dvě sedačky, které jsou určené nanejvýš pro zlobivé děti. Nemluvě o tom, že v sedmimístném obsazení má zavazadelník symbolických 230 litrů. I v takovém případě má však tiguan rezervu, navíc umístěnou hezky v suchém kufru. Se sklopenými sedačkami ve třetí řadě nabídne zavazadelník skvělých 700 litrů, pětimístná verze má o dalších 60 víc. V případě sklopení i druhé řady sedadel je objem 1775 litrů, u pětimístné však 1920 litrů.

Interiér je jako obvykle přehlídkou uhlazenosti a špičkové ergonomie, tohle má Volkswagen v malíku. Horizontálně členěná palubní deska je pěkná na pohled a vyrobená ze slušných materiálů. Líbilo se mi velké množství různých odkládacích prostorů, jedna velká schránka se nachází na vrcholu palubní desky, dvě obří přihrádky jsou zabudované ve stropě a dost místa nabídne i schránka kombinovaná s držáky nápojů. Tady rozhodně nebudete přemýšlet, jestli je kam dát kafe, klíče nebo telefon.

Vedle voliče automatické převodovky najdete kromě důležitých tlačítek také kolečko jízdních režimů. Kromě klasických pěti módů pro jízdu po silnici je tady ještě speciální offroadový režim, vlastní mód je určený pro jízdu na sněhu a navrch je tady ještě individuální offroadový režim. Bylo by to skvělé, kdyby měl tiguan vzduchový podvozek, redukci a uzávěrky diferenciálů. Protože je to ale pořád docela obyčejné SUV, tak to na mě působilo jako příliš křečovitá snaha pasovat se do role Range Roveru. Myslím, že jeden režim pro jízdu po nezpevněném povrchu by byl ideálním doplňkem těch silničních. O úspěchu v terénu totiž rozhodují hlavně dobré pneumatiky a nějaká elektronika už vám většinou příliš nepomůže.

Vyzdvihnout naopak musím digitální přístrojový panel. Kombinuje tradiční design budíků s moderními prvky a na rozdíl od řady jiných značek skutečně přináší znatelný užitek. Je jen na vás, jestli upřednostníte podrobné provozní údaje, nebo třeba velkou mapu navigace. Tady mě trochu zarazilo, že mapa může být zobrazena buď na velkém displeji infotainmentu, nebo na přístrojovém panelu, nikoli zároveň, třeba s různou úrovní přiblížení. K displeji infotainmentu ještě jedna poznámka. Tiguan dorazil s nižší verzí multimediálního systému, která má po stranách displeje dvě klasická kolečka. Ovládá se to mnohem lépe než dražší (a větší) verze s dotykovými ploškami. Tohle je jeden z těch případů, kdy méně je více.

Se svojí zcela konvenční postavou obvykle nemívám k předním sedadlům výtky a jinak tomu není ani v tomto případě. Už klasické sedačky poskytnou dostatečný rozsah nastavení, takže jsem si velmi snadno našel příjemnou pozici za volantem. Zadní místa potěší rozměrnými sedáky a ohromným místem pro kolena. Sedadla lze také posouvat ve prospěch třetí řady sedadel nebo zavazadelníku. Od ryze rodinných aut z vlastní stáje pak tiguan odkoukal i praktické stolky. Třetí řadu sedadel sám Volkswagen neoznačuje za plnohodnotná místa, ve srovnání s klasickým MPV jsou na tom o něco hůře. Sedačky jsou ukotvené hodně nízko a prostor pro nohy bez posuvu druhé řady sedadel příliš štědrý není, ale i dospělý by tady nějakou kratší cestu zvládl.