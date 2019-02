Segment miniaut může v Evropě vymřít. Konec svých nejmenších modelů zvažují VW i PSA

Segment miniaut nemá v Evropě na růžích ustláno. Kdysi oblíbený segment hlavně v evropských velkoměstech ztrácí na významu, zájem o nejmenší auta na trhu na starém kontinentu klesá, a tak není vyloučeno, že v následujících letech tato kategorie zcela vymře.

Konec svých zástupců v segmentu A totiž zvažují dva silní hráči na tomto poli, francouzská Skupina PSA a německý koncern Volkswagen Group. První v kolínské továrně TPCA vyrábí po boku Toyoty Aygo Citroën C1 a Peugeot 108, druhý v Bratislavě trio Seat Mii, Škoda Citigo a Volkswagen Up!. Následovat tak mohou Opel, který se letos zbaví hned dvou miniaut, stylového Adama a u nás neprodávaného Karla.

O konci C1 a 108 se spekuluje od loňského roku, kdy Toyota oznámila, že společný podnik TPCA převezme pod sebe. Zatím tam nadále hodlá vyrábět miniauta i pro PSA, je ale otázkou, jak se situace vyvine v příštích letech. Oba partneři totiž zřejmě mají jiné představy o tom, jak by jejich nejmenší auta mohla v budoucnu vypadat. Zatímco Citroën by rád nabídl miniauturní elektromobil, Toyota zvažuje spíše miniaturní crossover. Takovým směrem by mohl jít i Peugeot, u něhož se hovoří o nabídnutí maličkého crossoveru 1008.

Největší trhy v Evropě s miniauty Poř. Země Prodeje 1-11 (ks) Meziroční rozdíl (%) 1. Itálie 284.633 -10 2. Německo 231.526 +6 3. Francie 171.104 +22 4. Velká Británie 152.680 -11 5. Nizozemí 76.513 +3

Podobná situace je to také v případě koncernu VW Group. Škoda a Seat sice letos začnou nabízet elektrickou variantu svého miniauta, jejich další budoucnost je ale ve hvězdách. U Škody se už dokonce nahlas mluví o tom, že se Citigo nástupce už podle všeho nedočká.

Právě vedení obou těchto výrobců vysvětluje, proč zvažují konec svých miniaut. Klesající prodeje v tomto segmentu totiž nejsou jediný důvod.

tvrdí provozní ředitel evropské divize PSA Maxime Picat a odkazuje na to, že dnes už miniauta nejsou o tolik levnější než o segment větší malá auta. Miniauta totiž prodražují všechny ty potřebné elektronické asistenty a moderní technika v pohonném ústrojí, aby splnila všechny náležitosti ohledně bezpečnostních a emisních norem.

Právě kvůli nízkým vypouštěným emisím byla miniauta v minulosti pro výrobce výhodná, protože nízkými normovanými údaji kompenzovala hodnoty větších modelů, jenže s nástupem elektromobilů tato výhoda odpadá. Automobilka raději postaví nějaký elektrovůz s nulovými normovanými emisemi než miniauto se sice nízkými, ale stále nějakými normovanými emitovanými částicemi. Právě na tento problém upozorňuje generální ředitel Volkswagenu Herbert Diess, který uvádí i stejný důvod jako Picat. Kvůli připravovaným přísnějším normám se miniauta můžou výrazně prodražit, aby se jejich výroba nadále vyplatila, a tak se podle Diesse už nevyplatí je zákazníkům kupovat.

Právě tento výhled znamená, že se v Evropě očekává další pokles zájmu o miniauta. Jestliže v roce 2017 se na starém kontinentu prodalo asi 1,14 milionu aut segmentu A, v roce 2021 to podle analytické společnosti LMC Automotive může být méně než milion.

Na druhou stranu někteří analytici to s budoucností miniaut tak černě nevidí.tvrdí Felipe Munoz z analytické společnosti JATO Dynamics s tím, že miniauta jsou hlavně na západě Evropě důležitým prostředkem, jak mladé přilákat k automobilům. To ostatně přiznává i šéf evropské divize Toyoty Johan van Zyl, který tvrdí, že Aygo přináší značce nové mladé klienty, kteří třeba postupně přesedají na větší modely.

I proto Toyota s nástupcem Ayga počítá, přestože by se kvůli dnešním trendům mohlo přeměnit v miniaturní crossover. Loni totiž společně s Kiou Picanto nebo Renaultem Twingo patřil mezi nemnoho minimodelů, kterým evropské prodeje výrazněji rostly, a to o 9,4 %. Podle analytiků to bylo hlavně novými stylovými verzemi těchto modelů.

Nejprodávanější miniauta v Evropě v období leden-listopad 2018 Poř. Model Prodeje 1-11 (ks) Meziroční rozdíl (%) 1. Fiat 500 177.978 -0,7 2. Fiat Panda 154.867 -12,0 3. VW Up! 91.579 -1,4 4. Toyota Aygo 86.772 +9,4 5. Renault Twingo 79.035 +11,0 6. Hyundai i10 78.008 -8,1 7. Kia Picanto 70.695 +20,0 8. Smart ForTwo 58.748 -2,3 9. Peugeot 108 53.796 +2,5 10. Citroën C1 49.346 -1,9 Zdroj: JATO Dynamics

V segmentu zůstává i další klíčový hráč na tomto poli, Fiat, který chystá novou generaci nadmíru populární pětistovky. Kvůli emisním normám dorazí i jako mildhybrid a elektromobil, což pomůže se snížením flotilových emisí. Nechme se tak překvapit, jak to s miniauty dopadne. Třeba nepřijde jejich konec, jen jejich úprava podle dnešních trendů.