Škoda 706 RT: Populární trambus se začal vyrábět před 60 lety

Národní podnik Liaz (Liberecké automobilové závody) byl oficiálně založen k 1. lednu 1953, ale samotná výroba byla zahájena již v roce 1951. Prvním nákladním automobilem z Liazu byla Škoda 706 R, jejíž kořeny sahají až do druhé poloviny třicátých let k modelu 706 a písmeno R v jejím označení znamená

Škoda 706 R, jejíž vývoj probíhal již za 2. světové války a výroba byla spuštěna krátce po ní v letňanské Avii, představovala klasického zástupce konstrukce nákladních automobilů čtyřicátých let dvacátého století s kabinou řidiče usazenou za kapotou motoru a přední nápravou.

Základem dvounápravového vozu, jemuž se důvěrně přezdívalobyl žebřinový rám s rozvorem náprav 5000 mm, v němž byl nad přední nápravou uložen vznětový šestiválec o objemu 11,8 l s výkonem 99 kW, který prostřednictvím manuální pětistupňové převodovky poháněl kola zadní nápravy.

Základní provedení 706 R dodávané většinou v podobě valníku nebo podvozku s kabinou pro dodatečnou montáž nástavby existoval i sklápěč 706 RS. Vedle těchto verzí s klasickou kapotovou dvoudveřovou kabinou byl se sníženým a prodlouženým šasi vyráběn i autobus 706 RO a z něj odvozený 706 ROK, což byl vůz s přední části kabiny autobusu a nástavbou pro svoz komunálního odpadu.

V polovině padesátých let byl postaven první prototyp nástupce modelu 706 R, který byl vlastně jeho evolucí se zcela novým řešením kabiny. Na něj navázal v roce 1956 druhý prototyp s podobně řešenou kabinou a novými nápravami.

V roce 1957 již vznikla první ověřovací série více než šedesáti důkladně modernizovaných vozidel s označením 706 RT, kdy písmena v názvu znamenala. Původní kapotová kabina se stala minulostí a její místo zaujala nově navržena bezkapotová kabina, pod níž se ukrývala přepracovaná pohonná jednotka i rám a nápravy.

Naplno se pak skutečně sériová produkce modelu Škoda 706 RT rozběhla v roce 1958, kdy bylo vyrobeno 4070 vozidel. Následujících letech jejich výroba rostla a svého vrcholu dosáhla v roce 1968, kdy vzniklo 9.142 vozů. Na počátku sedmdesátých let měla být výroba vozidel řady 706 RT ukončena, ale nakonec probíhala vedle nástupců v podobě řad 706 MT a 100 až do poloviny osmdesátých let.

Škoda 706 RT byla vybavena evolucí vznětového šestiválce o objemu 11,8 l s výkonem 118 kW. Motor poháněl kola zadní nápravy prostřednictvím pětistupňové manuální převodovky.

Novinka s trambusovou kabinou nabídla ve srovnání se svým předchůdcem výrazně širší paletu verzí s různými délkami rozvoru náprav. Vedle základního provedení RT v podobě podvozku pro montáž nástavby nebo valníku se jednalo o sklápěč RTS, podvozek pro kropící vůz RTH, podvozek pro popelářský vůz RTK, návěsový tahač RTTN, dlouhý valník RTD, valník s pohonem všech kol RTP a řadu dalších verzí.

Vedle nákladních verzí se modernizace řady 706 projevila samozřejmě i u autobusů, kdy pod označením Škoda 706 RTO vyrazil ve druhé polovině padesátých let na silnice pravděpodobně nejpopulárnější autobus z československé produkce.

Kariéra Škody 706 RT se měla původně uzavřít ve druhé polovině šedesátých let s příchodem zcela nové generace nákladního vozu, ale její vývoj zahájený na počátku šedesátých let se neustále protahoval a namísto nové řady 100 zamířila v roce 1966 do výroby Škoda 706 MT, což byl

Tato modelová řada kombinovala rám a kabinu Škody 706 RT s pohonnými jednotkami a nápravami vyvinutými pro řadu 100, u níž došlo ke zpoždění díky problémům s výrobou rámů a zcela nově navržené kabiny.

Podobně jako RT i MT nabízel velmi širokou řadu verzí a jeho vznětové šestiválec o objemu 11,8 litru disponoval výkony od 132 do 154 kW. Původně nouzové řešení mělo být ve výrobě po nezbytně nutnou dobu a nahradit řadu RT, ale ta se nakonec na výrobních linkách udržela až do poloviny osmdesátých let a poslední zástupci řady MT vyjeli z bran Liazu údajně v roce 1988.

