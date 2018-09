Škoda Auto: Srpen byl úlet a příprava na elektromobilitu

Nejprodávanějším modelem byla v srpnu tradičně Octavia, kterých automobilka dodala 26.500, meziročně to ale bylo o 11,2 procenta méně. Propad zaznamenal také Superb, firma dodala 9200 vozů, o 14,9 procenta méně než v srpnu 2017. Naopak nárůst dodávek hlásí Fabia, meziročně automobilka zvýšila dodávky o 21,7 procenta na 14.800 vozů.

Dodávky v Číně, která je největším trhem Škody Auto, se zvedly o 11,5 procenta na 29.000 vozů. Škoda letos v Číně začala prodávat nové SUV Kamiq , kterých firma v srpnu dodala 3800 kusů.

V západní Evropě bylo v srpnu dodáno zákazníkům 31.700 vozů, což odpovídá nárůstu 4,5 procenta oproti stejnému měsíci minulého roku. Na nejsilnějším evropském trhu v Německu si Škoda s 13.100 dodávkami zákazníkům oproti loňskému roku polepšila o 7,6 procenta.

Ve střední Evropě prodeje klesly o 0,2 procenta na 14.800 vozidel. Na domácím trhu v České republice prodeje klesly o 9,6 procenta na 6300 vozů, rostly naopak v Maďarsku nebo Chorvatsku.

Ve východní Evropě bez Ruska vzrostly dodávky vozů zákazníkům o 4,8 procenta na celkem 3200 vozů. V Rusku firma dosáhla meziročního nárůstu o 33,5 procenta na 6700 vozidel. V Indii pak Škoda Auto zaznamenala propad dodávek o 15 procent na 1500 vozů.

Škoda loni dodala celosvětově 1,2 milionu vozů. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Zaměstnává více než 35.000 lidí a je aktivní na více než 100 trzích.

Škoda chce v roce 2020 v ČR prodat 2000 elektrických aut

Škoda Auto chce v Česku v roce 2020 prodat 2000 elektromobilů a hybridů. Na podzim příštího roku uvede na trh elektrickou verzi modelu Citigo a hybridní Superb. Na setkání s novináři to uvedl ředitel Škoda Auto ČR Luboš Vlček.

Na svůj první elektromobil Citigo začnou brát prodejci Škody předobjednávky v prvním čtvrtletí příštího roku, vyrábět se začne ve třetím kvartále. Zhruba v té době by se měl představit i hybridní Superb. Tento model zároveň čeká příští rok facelift.

První ryze elektrický model vycházející z loňské studie Vision E uvede Škoda na konci roku 2020. Bude mít dojezd 600 kilometrů a kufr o objemu 560 litrů. Elektrické Citigo má mít dojezd kolem 300 km.

V příštím roce by také všichni prodejci Škody měli budovat síť rychlodobíjecích stanic. Elektrické vozy by podle Vlčka měli prodávat a přijímat na servis všichni prodejci, v každém kraji bude navíc jeden specializovaný dealer schopný provádět náročnější servisní úkony, například výměnu baterií.

Škoda Auto investuje v příštích pěti letech do alternativních pohonů a nových služeb mobility zhruba dvě miliardy eur, tedy přes 50 miliard korun. Jde o nejrozsáhlejší investiční program Škody. V roce 2025 chce mít deset modelů na elektrický pohon, z toho šest čistých elektromobilů.

Škoda letos v ČR zvýší prodej na 90.000 aut

Škoda Auto plánuje letos v Česku prodat kolem 90.000 nových aut. Loni firma v tuzemsku prodala přes 84.000 vozů. Tržní podíl značky na trhu by se měl pohybovat kolem 33 procent. Na setkání s novináři to uvedl ředitel Škoda Auto ČR Luboš Vlček.

Celý trh podle Vlčka letos skončí blízko úrovně 270.000 prodaných aut. Loni to bylo podle statistik 271.600 aut, ale z toho 35.000 až 40.000 směřovalo do ciziny v rámci tzv. reexportů. "Letos podobný trend nepředpokládáme mimo jiné kvůli změně kurzu koruny k euru. Proto se dá říci, že i letos má domácí trh slušnou dynamiku," podotkl.

Od ledna do srpna Škoda v tuzemsku zvýšila prodej o čtyři procenta na 59.320 aut. Prodeje Škody letos mírně rostou v oblasti firemních flotil, o 12 procent pak vzrostly prodeje fyzickým osobám.

V samotném srpnu celý trh posílil o 31 procent. Bylo to způsobené tím, že prodejci některých značek registrovali velké množství vozů na sebe, které se pak ve statistikách objevily jako prodané, i když si je neodvezli koncoví zákazníci. Důvodem jsou nová pravidla měření emisí od letošního září, kterými některé modely ještě nestihly projít, a od září by se tak nemohly v Česku jako nové prodávat. Podle Vlčka však Škoda cestou prodeje na sklad dealerů nešla. Předzásobení trhu se podle něj projeví v poklesu prodejů v září a říjnu, když jen za první týden v září se prodalo meziročně o 2500 nových aut všech značek méně.

V sekci prodeje ojetých aut plánuje letos Škoda prodat v rámci programu Škoda Plus 50.000 aut, tedy o 10.000 automobilů více než loni. Do srpna zvýšila prodej o 14 procent na 33.000 aut. V roce 2020 plánuje v rámci Škoda Plus prodat 100.000 ojetin. Do programu Škoda Plus je zapojeno 124 certifikovaných prodejních míst. Škoda má v Česku celkem 184 showroomů.

Servisní služby vzrostly od srpna o dvě procenta na 641.000 návštěv autorizovaných servisů. Obrat z prodeje originálních dílů stoupl o šest procent na 2,13 miliardy Kč.