Obyčejná Škoda Citigo? Tahle má vznětový dvoulitr a pohon všech kol!  

Když letos Volkswagen začal prodávat ostrý Up! GTI s přeplňovaným tříválcem o výkonu 85 kW, mnozí doufali, že se takové verze dočká i sesterské Citigo. K tomu asi nedojde, jenže jak ukazuje projekt britské společnosti Darkside Developments, dá se ze Citigo postavit něco, co nějaký Up! GTI zadupe do země!

Tohle na první pohled obyčejné Citigo ve stříbrném laku je totiž ve skutečnosti bestie s rozsáhle upravenými vnitřnostmi. O pohon autíčka pojmenovaného Citigo-go se nově stará dvoulitrový turbodiesel se vstřikováním common-rail, který v současné fázi dává 206 kW, do budoucna se ale počítá až s naladěním na 265 kW a 610 N.m. Ty si budou muset poradit s 1.160 kg těžkým autem. Zajímavostí přitom je fakt, že auto vzniklo přestavbou již upraveného Citigo, které jiný britský tuner osadil benzinovou osmnáctistovkou.

Jedná se o podobnou specifikaci jako v Seatu Arosa upraveném stejnou společností. Motor je tak dále upraven, má tak sníženou kompresi, zvětšený vstup oleje nebo turbo Garrett GTD2872VR. Jiný je i mezichladič, ventily nebo vodní pumpa (Pierberg CWA400).

Motor je pak spárován s šestistupňovou převodovkou s převody ze Seatu Ibiza Cupra TDI. A co víc, v útrobách je i pohon všech kol, využívající mezinápravovou spojku Haldex. A jsou tu i samosvorné diferenciály Quaife ATB na obou nápravách. A aby úprav podvozku nebylo málo, musely být kvůli závratné síle upraveny též brzdy. Vpředu jsou tak 312mm kotouče Brembo s čtyřpístkovými třmeny od Porsche. Ruční brzda je pak hydraulická.

Zásadním způsobem byl přepracován také interiér, který byl řádně odstrojen. Je tu nový bezpečnostní rám podle specifikace FIA. Skořepinové sedačky s šestibodovými pásy dodal Motordrive, volant je zase od OMP.

Okna jsou pak pro odlehčení z polykarbonátu a měnil se i přední nárazník pro větší přívod vzduchu. Do budoucna se pak řeší možnost úpravy vzhledu do podoby repliky studie Citigo Rally

Nevíme jak vy, my bychom se ale s touhle kapesní střelou chtěli svézt!