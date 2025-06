Od svého zavedení v polovině 90. let se Euro NCAP (Euro New Car Assessment Program – Evropské hodnocení nových vozů) vneslo do před jeho příchodem a mnoha různých testů pasivní bezpečnosti jednotná měřítka. Navíc testy byly od začátku hodně tvrdé. Vždyť nárazová rychlost 64 km/h do deformovatelné nepohyblivé bariéry čtyřiceti procenty šířky přídě byla mnohdy nad možnosti aut uvedených na trh začátkem 90. let.

Tehdy bylo hodnocení dvou až tří hvězdiček zcela běžné. A třeba Rover 100, jehož základem byl Austin Metro z roku 1980, získal hvězdičku pouze jednu. Jak se auta zlepšovala, zvyšovalo se také hodnocení, až přišel rok 2001, v němž Renault Laguna II získal jako první vůz v historii plný počet pěti hvězdiček. Postupem doby se pětihvězdičkové skóre stalo normou. A když některé auto získalo čtyři hvězdičky, byl to důvod minimálně k zamyšlení.

Nová doba, nové hodnocení

Jenže tak, jak se vyvíjejí automobily, mění se také metodika jejich testování. Pokud by tomu tak nebylo, netrvalo by dlouho a všechna nová auta by časem získala pět hvězdiček podpořených plným počtem bodů. Co se tedy konkrétně změnilo? V lednu 2020 byla představena zcela nová bariérová zkouška s takzvanou mobilní, progresivní deformovatelnou bariérou. Dosavadní nárazová rychlost 64 km/h do deformovatelné nepohyblivé bariéry čtyřiceti procenty šířky své přídě je nahrazena testem, při němž vůz naráží polovinou přídě rychlostí 50 km/h do sice deformovatelné bariéry, ovšem pohybující se stejnou rychlostí v opačném směru. Jde o simulaci čelního nárazu dvou protijedoucích aut, jejichž řidiči se snaží vyhnout, ale už to nestihnou…

K tomu se přidává čelní náraz rychlostí 50 km/h na pevnou bariéru celou přídí. Boční náraz reprezentují hned tři zkoušky s pohybující se deformovatelnou bariérou (beranidlem) představující příď vozidla a dále sloupem, který má reprezentovat náraz vozidla bokem na sloup či strom. Nově se dělá test, v němž se ověřuje stranové zrychlení těla řidiče v kabině a míra jeho posunutí ve směru sedadla spolujezdce.

S novou metodikou nepřišly pouze náročnější nárazové testy, ale také udělování bodů za různé asistenční systémy. Pokud vozidlo nemá třeba zvukovou a grafickou signalizaci nezapnutých bezpečnostních pásů, znamená to ztráty bodů. Jakkoliv třeba zrovna tohle vliv na bezpečnost v žádném případě nemá. Konečný výsledek také přímo ovlivňuje standardní výbava vozu, jelikož Euro NCAP testuje auta v základních verzích. Třeba když v nejlevnější variantě chybějí hlavové airbagy. Nyní jsme v souvislosti s Euro NCAP před dalším jejím milníkem. Při četní požadavků, které by měly začít platit v příštím roce, se však sám sebe ptám, zda-li je to vše opravdu nutné. Ostatně posuďte sami.

Před, při a po

Až dosud se testy Euro NCAP zaměřovaly zejména na nárazy a tedy hodnocení ochrany posádky, ale i jiných účastníků silničního provozu. Postupně ale přibyly body také za bezpečnostní výbavu.

Nové požadavky mají za cíl více zapojit do celé záležitosti posádku vozidla. Nikoliv pouze řidiče, ale i další cestující. Půjde zejména o to, jak účinným způsobem je auto schopné předcházet případné kolizi. A podle toho bude také hodnoceno. Aby nedošlo k omylu, v tomhle případě nepůjde o aktivní bezpečnost. Ta sice také pomáhá nehodám předcházet, avšak zahrnuje hlavně ovladatelnost, brzdy a některé podpůrné systémy pro řízení vozidla (jízda v pruzích, eliminace mrtvého úhlu, systém zmírňující čelní náraz, multikolizní brzdu aj.)

Dle nových podmínek tak bude Euro NCAP mnohem více sledovat, co se děje ve vozidle před nehodou, při ní a také po ní. Co se tedy změní, se pokusím nastínit níže v takovém přehledu takzvaných protokolů. Podle stupně zapojení nových systémů bude také vozidlo hodnoceno.

Monitorování řidiče (DMS)

Snímání chování řidiče, jeho možné únavy a nepozornosti už dnes má spousta aut. Například Omoda 5, kterou jsme nedávno testovali, nebo nové Toyoty. V současnosti přítomnost DMS znamená hodnocení dvěma body.

V příštím roce dojde k mnohem větší účasti DMS na bezpečnosti, když systém bude snímat oči řidiče a jejich pohyb v reálném čase. Euro NCAP to ohodnotí až 25 body. V praxi si moc nedokážu představit, jak to bude fungovat, zejména když mi to v autě i dnes pípá každou chvíli. Podrobněji, jak to celé bude vypadat, se dočtete dále.

Detekce omamných a psychotropních látek

Nic takového současná auta neumějí a nenabízejí. Nově by vozidla měla umět detekovat opilého nebo zdrogovaného řidiče. Jakým způsobem by to měla dělat, zpráva neupřesňuje.

Nereagující řidič

Pokud dnes řidič nereaguje, třeba z důvodu srdečního kolapsu, systém se jej snaží „probudit“, avšak možnosti další činnosti má velmi omezené. V novém vydání bude muset systém varování stupňovat a navíc umět aktivovat bezpečnostní funkci, což povede k bezpečnému zastavení vozidla.

Přítomnost dětí ve vozidle

Dnes se zařízení přímo detekující děti na palubě hodnotí čtyřmi body. Nově přibude pátý bod. Pokud děti vstoupí do kabiny odemčeného vozidla, měl by být řidiči na jejich přítomnost důrazněji upozorněn. Smyslem je zlepšit situaci, kdy někteří rodiče nechávají své děti v autě osamocené, třeba za účelem odskočení si, jenže v některých případech třeba i z důvodu nákupu. Podrobněji dále.

Monitorování zapnutí bezpečnostního pásu

Signalizaci nezapnutí pásu zpočátku jen opticky, později také zvukově mají auta už déle než deset let. V příštím roce by měl systém navíc umět rozpoznat nejen nezapnutí pásu, ale také skutečnost, pokud jej někdo zapne nesprávně. Ať již úmyslně nebo nevědomky (zasune vidličku do jiné spony). V případě úmyslu si jej nezapnout jde o typické „zapnutí“ pásu za tělem, případně použití pouhé vidličky, kterou někteří, co se nepoutají, zasunou do zámku.

Airbagy, které se přizpůsobí

V současné době tenhle požadavek není. V příštím roce by měla auta nabídnout chytrý airbag, který bere v potaz také polohu těla a přirozeně i pozici sedadla. Součástí bude také samočinná deaktivace čelního airbagu vpředu sedícího spolujezdce, pokud se sem umístí dětská sedačka.

Klíčové bude chování řidiče

Zatímco nad některými požadavky můžeme kroutit hlavou a zdají se být v praxi takřka nereálné (test na drogy a alkohol), jiné můžeme považovat za smysluplné, jakkoliv vyžadují poměrně vyspělou techniku. A ta určitě nebude levná.

Jde zejména o Driver Monitoring Systems (DMS), který Euro NCAP zařadilo mezi požadované systémy v roce 2023. V novém protokolu ale bude jeho úkol dále rozšířen a tedy budou na něj kladeny mnohem vyšší nároky.

To ovšem znamená vybavit auto snímači přímého monitorování řidiče, přesněji skenování pohybu jeho očí. Současné systémy u některých aut pracují s kapacitními snímači volantu, které ovšem vyšší požadavky nesplní. Systém, zjišťující únavu řidiče, bude aktivní od rychlosti 50 km/h. V potaz má brát nejen pohled řidiče přímo před vozidlo a tedy na silnici, ale také častost sledování okolí.

Také dokáže rozpoznat použití mobilního telefonu za jízdy. Podmínkou pro výstrahu bude zapnutí bezpečnostních pásů. Jinak řečeno, pokud se nepřipoutáte a telefon použijete, systém by vás detekovat neměl.

Něco pro děti

Dítě úmyslně ponechané v zamčeném autě bez přítomnosti dospělého je stále velkým problémem. Bojovat proti tomu se Euro NCAP snaží již několik let se zavedením systému CPD (Child Presence Detection). Od příštího roku bude zmíněný systém efektivnější a hlavně dokonalejší.

Hlídat bude nejen pohyb malého pasažéra, ale také jeho dech či dokonce tlukot srdce. Aktivuje se do 15 sekund od zamčení vozidla nebo do 10 minut, pokud vozidlo zůstane neuzamčeno.

Reakce systému bude zvuková nebo vizuální (to není zatím specifikováno, může to být například aktivace ukazatelů směru). V případě, že nebude nikdo reagovat, bude se upozornění stupňovat každou minutu po dobu 20 minut. Navíc se do celé akce zapojí také elektronický ovladač zámků vozidla, či mobilní telefon (pokud v něm bude příslušná aplikace na ovládání vozidla) a jiné.

Crashtest BYD Sealion 7 • Zdroj: Euro NCAP

Aby vozidlo získalo v dané oblasti maximální možné hodnocení, bude muset umět podniknout i další kroky. Třeba zapnout klimatizaci, odjistit zámky dveří a podobně. Jak to celé bude vypadat, stejně jako podrobnější podmínky nového hodnocení Euro NCAP, ukáže příští rok. Jisté ale je, že s tím v podstatě skončí současné už zcela běžné pětihvězdičkové skóre, jelikož je jasné, že levnější auta nebudou těmito systémy buď vybavena, nebo je mít budou, ale v některé z jednodušších a tedy levnějších forem. A ta přirozeně nebude umět vše, co Euro NCAP požaduje.

Tady je třeba říci, že to v žádném případě nebude znamenat nižší úroveň ochrany posádky při nehodě. O té totiž nejvíce rozhoduje karoserie, přesněji její nosné části. A také zádržné systémy (airbagy, bezpečnostní pásy v pokročilejší verzi), které jsou již léta úplnou samozřejmostí i u nejlevnějších aut nabízených na evropských trzích.

Zdroj: Euro NCAP, magazín Auto Tip ročník 2022, Wikipedia, foto: Euro NCAP, video: Euro NCAP