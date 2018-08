Od ověnčeného kola k okřídlenému šípu. Připomeňte si příběh loga Škody

Okřídlený šíp je dnes už tradičním logem automobilky Škody, byť jeho podoba se v průběhu let párkrát změnila. Původní znak mladoboleslavského výrobce ale vypadal zcela jinak, vždyť firma začínala jako Laurin & Klement. Pojďme si tak připomenout, jak se v průběhu let vyvíjel.

Historie mladoboleslavské automobilky se začala datovat v roce 1895, kdy Václav Klement s Václavem Laurinem založili společnost na výrobu a opravu bicyklů a motocyklů, a to v reakci na neúspěšnou reklamaci německého jízdního kola značky Germania. Stížnost psal Klement v češtině, přičemž z ústeckého zastoupení firmy Seidel & Naumann mu přišla odpověď, ať ji napíše ve

Klement tedy s Laurinem ze vzdoru založil společnost vlastní, přičemž vlastní kola měla nést značku Slavia, což vlastenecky odkazovalo na slovanské národy. Nápis Slavia se tak objevil i v původním logu, v němž ho doplňovalo kolo od bicyklu zdobené lipovými květy, což byl další vlastenecký odkaz na mytologii Slovanů. Později znak doplnila i jména zakladatelů firmy a nápis Mladá Boleslav, odkazující na sídelní město.

Dnešní optikou hodně složité logo se postupně zjednodušovalo, až postupně zůstalo jen u iniciál zakladatelů firmy. Takový znak nesl ostatně i první automobil mladoboleslavského výrobce, Laurin & Klement Voiturette A z roku 1905. Navržen byl v duchu tehdy módní secese, písmena L & K obroužil vavřínový věnec. Logo bylo souběžně s další variantou používáno po následujících 25 let, na autech ho často doplňoval i nápis celých jmen obou zakladatelů.

Z laurinek škodovkami

Od roku 1925 však automobilka postupně přechází na jméno Škoda. Dochází totiž k fúzi s plzeňským strojírenským koncernem tohoto jména a postupnému přejmenování mladoboleslavských aut z „laurinek“ na „škodovky.“

Laurin & Klement tímto způsobem řešil existenciální potíže, mladoboleslavská automobilka sice po první světové válce diverzifikovala portfolio, nabídla i nákladní vozy, autobusy nebo zemědělské stroje, přesto začala ztrácet na své domácí konkurenty, Pragu a Tatru. Do toho výrobní závod zasáhl v létě 1924 požár, který zničil významnou část technologií, což potíže dále zdůraznilo. Prodej silnému podniku, který tehdy patřil vůbec k nejsilnějším průmyslovým závodům v celé Evropě, tak bylo ideální řešení k záchraně.

S novým majitelem a proměnou názvu automobilky došlo i ke změně loga. Vavřínový věnec sice zůstal, tentokrát však uvnitř něj byl nápis Škoda. Symbol pak už nebyl kulatý, ale oválný, červenou barvu nahradila modrá.

Právě modrá provázela mladoboleslavskou Škodovku i celá další desetiletí. Došlo však k zjednodušení loga, nápis Škoda nahradil dodnes slavný okřídlený šíp, jehož první podobu si automobilka nechala patentovat v roce 1926.

Původ dodnes používaného motivu je přitom nejasný. Často se tvrdí, že tehdejší obchodní ředitel Škody si ze zámořských cest přivezl jako sluhu Indiána a logo znázorňuje jeho hlavu s čelenkou o pěti perech. Existuje ale i verze, že jde o traverzu, jelikož se plzeňská Škoda původně též zabývala výstavbou mostů. Sama automobilka ale dnes vysvětluje, že šíp je symbolem rychlosti a cílené aktivity, křídla pokroku. Drobný otvor je okem, které „dohlíží“ na přesnost výrobních procesů.

Na samotných automobilech se zjednodušené logo místo nápisu s vavřínovým věncem začalo objevovat od poloviny dvacátých let. V následujících letech se postupně vyvíjelo, původní podoba je ale dodnes znázorněna na originálních náhradních dílech.

Modrou střídá zelená

Modrý okřídlený šíp zůstal na mladoboleslavských vozech až do devadesátých let, přežil tak druhou světovou válku i socialistický režim. V roce 1991 se však Škoda stává součástí koncernu Volkswagen a nový majitel se novou éru rozhodne vyjádřit i moderním symbolem. Zastaralé logo je omlazeno v roce 1993, modrou nahradila zelená, okolní kruh se rozšířil, aby mohl pojmout nápis Škoda Auto. Poprvé se objevil na Felicii, prvním novém vozu vyrobeném pod křídly koncernu Volkswagen.

Logo ale vydrží jen do konce devadesátých let. Mladoboleslavský výrobce pod novým majitelem čile roste, stále ale bojuje s nálepkou „automobilky z východu.“ Upravením znaku se to má změnit, zelená zůstane jen na samotném okřídleném šípu, což má odkazovat na ekologické smýšlení automobilky. Okolní kruh je pak elegantně černý.

K další modernizaci došlo se vstupem do druhé dekády 21. století. Okřídlený šíp se stal v průběhu let už natolik typickým symbolem, že už nemusel být doplněn nápisem Škoda. Zůstalo tak jen u zeleného okřídleného šípu, obkrouženého černým a chromovaným kruhem, na samotných sériových vozech je přitom celý znak chromovaný. Opět tak došlo ke zjednodušení, přičemž celkové ztvárnění má evokovat mladistvost a preciznost. Na vozech Škody Auto se toto ztvárnění představené v roce 2011 objevuje dodnes. Jak dlouho asi vydrží?