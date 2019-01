Kompletně odhalený facelift Škody Superb. Hledejte změny!

Když se nám v redakční poště objevila nabídka na odkoupení „špionážního“ videa faceliftovaného superbu , nejdřív jsem trochu váhal. Na videu jsem totiž na první pohled viděl stávající superb, jenom mírně zakamuflovaný. Modernizovaný kus potvrdil až kolega Jirka Baborský, který už upravený superb viděl na vlastní oči.

A bude to chtít hodně pozorné oko faceliftované provedení odhalit, což aktuální fotky jenom potvrzují. Podle ruského serveru Autoreview jde sice o čínskou verzi superbu, detaily však odpovídají tomu, co už o připravované modernizaci víme. Tedy jen mírně přepracovaná příď s novými světlomety (bi-xenony nahradí LEDky), upravená maska chladiče a nárazník (ten je asi nejvýraznějším faceliftovaným zásahem). Poprvé si díky „čínským“ fotkám můžeme prohlédnout také chromovanou linku, která propojuje zadní svítilny. Dočkat bychom se měli taky „dynamických“ blikačů, tedy efektního postupného rozsvěcování do strany. Proč ne. A pak už tu máme jenom nové designy litých kol.

Interiér by se měl lišit ještě míň, digitální přístrojový štít i nejnovější variantu infotainmentu má už stávající superb, vystačit si tak podle všeho budeme muset jenom s novými materiály. Uvidíme.

Video

Z pohledu techniky bude jednoznačně největší novinkou plug-in hybridní verze, která spojí patnáctistovku TSI s výkonem 110 kW a elektromotor o 70 kW, čistě elektrický dojezd by měl činit sedmdesát kilometrů.

Na faceliftovaný superb dojde ve druhé polovině roku, přednost bude mít avizované malé SUV . A na konci roku potom největší bomba, čtvrtá generace octavie