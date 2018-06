Spolupráce Volkswagenu a Fordu není ničím novým: Co z ní v minulosti vzešlo?

Dnes automobilky žijí crossovery a SUV. V 90. letech byla v kurzu jednak sportovní auta, jednak vozidla z přesně opačného konce nabídky, a sice velká MPV. Ta přišla v 80. letech z USA, když jako první evropský výrobce nabídl takové auto Renault coby model Espace v roce 1984. Ve skutečnosti se ale jednalo o nerealizovaný projekt Matry. Traduje se, že Matra projekt velkoprostorového vozu s plastovými panely karoserie na ocelovém prostorovém rámu původně nabídla Peugeotu. Ten to však odmítl. Renault byl prozíravější a následně z toho obchodně vytěžil. PSA pak odpovědělo až o 10 let později s modely Peugeot 806 a Citroën Evasion, a sice v rámci projektu Sevel Nord spolu se skupinou Fiat (ta nabízela modely Fiat Ulysse, respektive Lancia Zeta).

Opel kontroval poevropštěným americkým modelem Sintra, prémiové výrobce tato kategorie tehdy ještě nezajímala, takže zbývalo, aby se svojí trochou do mlýna v otázce třídy MPV přispěly ještě značky Volkswagen, Ford a Seat. A to pokud možno co nejrychleji…

Výroba v Portugalsku

Možná i proto spojily své síly po vzoru PSA a skupiny Fiat ve snaze vytvořit jejich protiváhu. Za tímto účelem vznikla nová továrna Autoeuropa v portugalské Palmele. Ta dodnes náleží VW, přičemž z ní po ukončení výroby společného MPV vyjížděly například modely VW Scirocco a Eos.

Zpět ale ke společnému projektu s Fordem. Jeho výsledkem se v roce 1995 stala dvojice velkoprostorových automobilů Volkswagen Sharan a Ford Galaxy. Později je doplnil ještě Seat Alhambra, který přímo vycházel z Sharana. Oba protagonisté se na voze podíleli téměř rovným dílem, přičemž každý odpovídal za jinou část vozu. Ford měl na starosti design a přípravu výroby, Volkswagen odpovídal za podvozek a do jisté míry také za pohonné jednotky.

Ač se obě auta na první pohled lišila zejména vzhledem přední části, ve skutečnosti mohlo být odlišností více. Ty hlavní spočívaly právě v pohonných jednotkách. VW a Seat měly všechny motory shodné. Naopak Ford s nimi na začátku sdílel pouze vznětový agregát 1.9 TDI se 66 kW a dále prestižní úzký šestiválec VR6 o objemu 2,8 litru a výkonu 128 kW.

Jak Galaxy, tak také Sharan (Alhambra) dále nabízely zážehový osmiventilový čtyřválec o objemu 2,0 litru a výkonu 85 kW. Ale pozor, v tomto případě nešlo o stejné motory. Dvoulitr Fordu měl rozvod DOHC poháněný řetězem, zatímco motor VW měl rozvod OHC a ozubený řemen.

Pouze Ford nabízel od roku 1996 motor 2.3 16V se 107 kW opět s řetězem a tedy vlastní konstrukce, známý ve verzi pro podélnou zástavbu ze Scorpia. VW alternoval opět známým motorem 1.8 20V Turbo se 110 kW. Od roku 1997 nabízeli všichni zástupci také výkonnější verzi motoru 1.9 TDI s 81 kW. V samém závěru ještě před velkou modernizací v roce 2000 se krátce pod přední kapotu nastěhoval agregát 1.9 TDI s 66 kW, ale již se vstřikováním čerpadla-tryska (PD). I ten byl nabízen jak v Galaxy, tak také v Sharanu (Alhambře).

Od samého začátku existovaly vozy obou značek s vybranými motory (například 2.8 VR6) také s pohonem všech kol. Šlo o původní řešení VW Syncro pro přední pohon, tedy s viskosní spojkou, umístěnou v hnacím řetězci před poháněnou zadní nápravou. U Sharanu se to však nazývalo Syncro pouze zpočátku produkce, později pak 4Motion, u Seatu Allroad a u Galaxy jednoduše 4x4.

Do třetího milénia

V roce 2000 prodělaly zástupci obou koncernů výraznou modernizaci. Zlepšila se kvalita, pasivní bezpečnost i ochrana proti korozi. Nabídku motorů obohatily nové diesely 1.9 TDI již výhradně s technikou vstřikování PD. Kromě starší verze s 66 kW se objevila také nová s 85 kW. Šestiválec 2.8 VR6 dostal 24ventilovou hlavu válců, což přineslo zvýšení výkonu až na 150 kW. Novinkou na poli techniky se stala také manuální šestistupňová převodovka, alternativně nahrazovaná pětistupňovou samočinnou planetovou Tiptronic.

Zatímco Alhambra a Sharan si ponechaly pohon všech kol, který v roce 2001 přešel z viskosní spojky na hydraulicky ovládaný Haldex, u modernizovaného Galaxy „čtyřkolka“ z nabídky vypadla. V roce 2003 se objevil nový motor 1.9 TDI-PD s výkonem 96 kW a auta zároveň prodělala drobný facelift. Od dva roky později to vznětová devatenáctistovka dotáhla až na výkon 110 kW. Všechny uvedené vznětové motorizace byly nabízeny ve všech třech zástupcích.

V roce 2006 byla ukončena výroba Fordu Galaxy, který modrý ovál nahradil novým stejně pojmenovaným modelem, již výhradně s vlastní technikou na základě minulé generace Mondea. Jeho výroba již neprobíhala v Palmele, ale v závodě Fordu v Genku v Belgii. VW Sharan a Seat Alhambra ve výrobě i nadále zůstaly, a sice až do roku 2010.

V uvedeném roce 2006 stihl jejich nabídku motorů ještě obohatit motor 2.0 TDI-PD s osmi ventily a alternativně také s částicovým filtrem. Od roku 2010 VW a Seat nahradily původní auta novými modely, opět výhradně s vlastní technikou.