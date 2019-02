Super Bowl 2019: Jaké reklamy si automobilky připravily tento rok?

Super Bowl, neboli finálový zápas play-off severoamerické ligy v americkém fotbalu (NFL), vždy k televizním obrazovkám připoutá miliony amerických diváků, je tak ideálním prostředkem k propagaci všemožných produktů. Utkání s takovým diváckým zásahem je samozřejmě zajímavé i pro automobilky, jejichž reklamní spoty nebudou chybět ani na Super Bowlu 2019.

Firmy pro takovou příležitost chystají speciální reklamní spoty, aby diváky opravdu zaujaly, což ve výsledku přináší hodně zajímavé reklamy. V Americe jsou totiž tyto spoty detailně sledovány, skoro jako samotný zápas, a tak se reklamní agentury předhánějí v tom, která natočí lepší snímek.

Jelikož jsou jako tradičně tyto speciální reklamy zveřejňovány již s předstihem, ještě před samotným Super Bowlem, který se letos koná 3. února, můžete si je prohlédnout s předstihem. Na letošním Super Bowlu LIII, utkání mezi Los Angeles Ram a New England Patriots se bude prezentovat celkem osm automobilových výrobců, z nichž zatím jen Audi a Kia svůj reklamní spot nezveřejnily. Na zbývající se můžete už podívat:

Dodge: Ďábel na cestě do Georgie

Jeden z amerických členů koncernu FCA se tentokrát rozhodl propagovat své sportovní modely divize SRT. A jelikož se letošní finále hraje v Atlantě, ve státě Georgia, rozhodl se Dodge pro tuto příležitost využít rif z písně The Devil Went Down To Georgia (Ďábel se vydal do Georgie), který se k takovým ďábelským dílům divize SRT náramně hodí, stejně jako k letošnímu Super Bowlu.

Video

Hyundai: Veganská večeře nestojí za nic

Korejská značka na letošním Super Bowlu sází na vtip. Humor si přitom nedělá jen z veganů, ale také z prodavačů aut. Manželská dvojice se tu dostává do výtahu, který zastavuje v patrech s těmi nejhoršími zážitky pasažérů – prohlídkou u zubaře, soudem nebo třeba veganskou párty. Zmíněný pár má jet do patra s nákupem vozidla, jak ale upozorní liftboye, oni si vůz objednali přes internet, což znamená konec takových hrůzných zážitků.

Jeep: Silák Gladiator

Americký specialista na terénní auta letos uvádí na trh pick-up Gladiator , model postavený na bázi Wranglera, a tak je nasnadě, že právě on je hlavním hrdinou jeho letošní reklamy na Super Bowl. Spot navíc připomíná původní Jeep Gladiator vyráběný mezi lety 1962 a 1971. Právě ten má být sešrotován, jenže v lisu jak v nějakém hororu obživne a místo sešrotování se stane novým Jeepem Gladiator.

Mercedes-Benz: Ve znamení hlasového ovládání

Trojcípá hvězda letos svoji reklamou vtipně vyzdvihuje inteligentní hlasové ovládání multimediálního systému MBUX v novém Mercedesu A sedan . Ve spotu nazvaném „řekni slovo“ mladý muž v reálném světě dává příkazy, jako by seděl ve svém Mercedesu. Díky tomu semafor změní barvu na zelenou, nebo se opera změní v hiphopový koncert. V reklamě si navíc zahrál nejen rapper Ludacris, ale také třeba komiksový pták Uličník (Road runner) a jeho největší oponent, kojot Wile E. Coyote.

Ram: Berani a staré reklamy

Značka FCA zaměřená na pick-upy si připravila hned vícero reklam. V první vsadila na zvíře ve svém logu, berana, který je zároveň symbolem jednoho z účastníků letošního Super Bowlu, Los Angeles Rams. Reklama tak prezentuje cestu beranů do Atlanty, kde se letošní Super Bowl koná.

Druhá reklama pak vtipně poukazuje na to, že ne všechny reklamy si diváci spojí s výrobkem, který prezentují. V tomto spotu se tak dva kovbojové baví o reklamách z předchozích ročníků Super Bowlu s tím, že si je sice pamatují, ne však prezentované produkty. Přitom by stačilo ukázat, co prodáváš, říká jeden, načež reklama ukáže nový Ram Heavy Duty.

Toyota: Americká fotbalistka

Japonská automobilka ve svém spotu propaguje novou Toyotu RAV4 Hybrid . Tu díky nové technice považuje za velkou změnu v segmentu, což dává do spojení s další takovou revoluční změnou, konkrétně americkou fotbalistkou Antoinette “Toni” Harrisovou, která překonala veškerá očekávání okolí a stala se první ženskou hráčkou amerického fotbalu hrající na nespecializované pozici. A dokonce se chce stát první ženou v lize amerického fotbalu NFL!