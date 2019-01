Poprvé za volantem nové Toyoty RAV4. Hezký design, pohodlný podvozek, ale co ta spotřeba?

Když v roce 1994 přišla na trh první generace Toyoty RAV4, jen málokdo tehdy tušil, že model kombinující prvky osobního a terénního auta se stane jedním z průkopníků dnes tolik populární kategorie nazývané SUV. „Ravce“ se zadařilo, dnes patří mezi vůbec nejprodávanější automobily na světě, a tak letos na trh vstupuje už její pátá generace.

Přestože se RAV4 v posledních letech tolik daří (za rok 2017 byla s 810.953 prodanými kusy nejprodávanější SUV světa a čtvrté nejprodávanější auto vůbec), Toyota nevsadila na jistotu a místo evoluce minulé generace se rozhodla k revoluční proměně. Nový je tak použitý základ ( modulární platforma TNGA ) i design, který je o hodně výraznější než u předchůdce. Jak se provedené úpravy povedly, jsme zjišťovali na mezinárodní jízdní prezentaci v okolí Barcelony.

Pro RAV4 to přitom není první taková razantní změna, jednotlivé generace se vždy snažily reagovat na aktuální trendy, aby nejvíce vyhovovaly zájmu zákazníků. Proto v druhé generaci vyrostla, proto v třetí generaci přišla o třídveřovou verzi a ve čtvrté se vzdala rezervního kola na zádi. V páté generaci hlavně reaguje na stále sílící konkurenci, dnes si totiž RAV4 musí poradit s mnohem více soupeři než kdysi.

Výrazný styl jí sluší

Z toho důvodu se z(to je původní význam zkratky RAV4) stává v páté generaci(robustní precizní vozidlo), což má být znatelné na stylu, vnitřním prostoru, schopnostech na silnici i mimo ně, použitelnosti nebo úspornosti. Právě to mají být hlavní rysy osobnosti nové RAV4.

Styl je jasně patrný už při prvním pohledu na novou RAV4. Jestliže dnešní prezident Toyoty Akio Toyoda vyzval své podřízené, aby už nestavěli nudná vozidla, je to právě na RAV4 vidět na první pohled. Ty tam jsou konzervativní, až příliš bezpohlavní tvary předchůdce, místo toho je tu atraktivní, výrazný automobil, za kterým se otočí celá ulice.

Jasně, každému se originální styl připomínající v bílo-černé kombinaci stormtroopera z Hvězdných válek nebude líbit, jenže novinka chce vyvolávat emoce, a to se jí daří. Mně se osobně se agresivně vyceněná příď s výraznou maskou hodně líbí, stejně jako hrany užité na zbytku karoserie. Třeba ty C sloupky karoserie vážně stojí za to, navíc jsou funkční, protože tvar bočního prosklení vylepšuje výhled z vozu. Tomu ostatně pomáhají také úzké A sloupky, vnější zpětná zrcátka ukotvená na dveřích nebo o 15 mm níže usazená kapota. Ani prolisy na střeše nejsou bezmyšlenkovitý nápad designérů bez funkce, pomáhají totiž vylepšovat aerodynamiku vozu.

Z hlediska rozměrů došlo k mezigeneračnímu snížení vozu o 10 mm, což spolu s 10mm rozšířením karoserie napomáhá dynamičtějším proporcím. Délka činí rovných 4.600 mm, o pět méně než dosud. Rozvor se natáhl o 30 mm na 2.690 mm, zároveň se zkrátily převisy (o pět milimetrů vpředu, o 30 mm vzadu), což se má hodit při jízdě mimo zpevněné cesty, stejně jako o 15 mm zvýšená světlá výška (190 mm u hybridu). To všechno umožnila nová modulární platforma TNGA, jejíž verze GA-K (jako u Camry) je základem auta.

Toyota RAV4 – srovnání rozměrů s dalšími SUV Model Toyota RAV4 Citroën C5 Aircross Ford Kuga Honda CR-V VW Tiguan Délka (mm) 4600 4500 4524 4600 4486 Šířka (mm) 1855 1969 1838 1855 1839 Výška (mm) 1685 1654 1749 1689 1673 Rozvor (mm) 2690 2730 2690 2663 2677 Objem zavazadelníku (l) 580/1690 580/1630 406/1603 561/1756 615/1655

Skvělé materiály a hodně prostoru

Vnitřek následuje dnešní trend a používá vysoko umístěnou, samostatně stojící obrazovku multimediálního systému na vrchu středového panelu. Oceňujeme však zachování konvenčních tlačítek pro vstup do jednotlivých kategorií menu, stejně jako masivní ovladače nastavení teploty klimatizace. Vypadá to dobře, jsou dobře po ruce a díky pogumovanému povrchu se skvěle drží. To zbývající tlačítka ovládání ventilace jsou sice menší, do celku ale skvěle zapadají.

Chválit budeme také výběr použitých materiálů, na vrchu užité měkčené plasty nebo imitace kůže vážně stojí za to, stejně jako skvělé zpracování. Pochvalu zaslouží také sedačky. Jasně, podobně jako u jiných aut japonských značek by sice mohly mít delší sedák, skvěle ale podrží tělo i v prudkých zatáčkách a jsou pohodlné i při delším přesunu. Plusem je též velkorysý vnitřní prostor, byť černé čalounění stropu ho trochu pocitově stísňuje. Zadní lavice je sice na můj vkus ukotvená příliš nízko, při usazení se „za sebe“ tu však se 185 centimetry výšky mám místa před koleny dost, stejně jako nad hlavou.

Naopak k multimediálnímu systému už tak vlídní nebudeme, respektive k navigaci. Informace o změně směru hlásí příliš pozdě, a tak se nám při jízdě hned několikrát stalo, že jsme stanovenou odbočku přejeli. Orientaci nepomůže ani fakt, že obrázek blížící se odbočky překryje část mapy, takže přesně nevidíte, jak daleko se skutečně nachází.

Zvyknout si pak musíme na příplatkové tzv. chytré vnitřní zpětné zrcátko, které umožňuje přepínat pohled mezi běžným zrcátkem a displejem přenášejícím obraz z kamery umístěné ve víku kufru. Tento pohled se hodí v případě, že máte zavazadelník naplněný až po strop nebo vzadu převážíte tři pasažéry, a tak dozadu běžným zrcátkem nevidíte. Navíc má širší zorné pole než běžné zrcátko. Rozlišení ale není kdovíjaké, líbí se nám ale možnost přizpůsobit záběr obrazu nebo jas obrazovky podle potřeby.

Chytré vnitřní zpětné zrcátko je přitom jen jeden prvek ze slušně široké příplatkové výbavy, která dále čítá třeba ventilovaná přední sedadla, vyhřívání zadních sedadel nebo bi-LED světlomety.

Pro české chalupáře je pak dobrou zprávou objem zavazadelníku. Ten mezigeneračně vyrostl o 79 litrů na celkových 580 litrů, což už je opravdu slušné číslo. Potěší i fakt, že objem dnes už není závislý na tom, zda si objednáte hybridní pohon, či nikoliv. Nové baterie jsou kompaktnější než u předchozí generace, a tak už nezabírají část kufru, vejdou se plně pod zadní sedadla.

Za volantem hybridu

Právě hybridní verze byla tou jedinou, kterou jsme na mezinárodní prezentaci měli možnost vyzkoušet. Vedle RAV4 Hybrid je k dispozici ještě jeden motor, atmosférický zážehový čtyřválec s přímým i nepřímým vstřikováním o objemu 1987 cm, který poskytuje výkon 129 kW a 208 N.m. Spárován je buď s šestistupňovým manuálem nebo převodovkou CVT, k nimiž lze volit pohon předních nebo všech kol. Turbodiesel k dispozici nebude, Toyota, jak známo, se vznětových agregátů ve svých osobních vozech postupně zbavuje.

Toyota RAV4 – technická data a české ceny nové generace Motor 2.0 Valvematic 2.0 Valvematic 2.0 Valvematic 2.0 Valvematic 2.5 Hybrid 2.5 Hybrid Pohon přední přední všech všech přední všech Zdvihový objem [cm3] 1987 1987 1987 1987 2487 2487 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 129/6600 129/6600 129/6600 129/6600 160/- 163/- Točivý moment [N.m/min] 208/4300-5200 208/4300-5200 208/4300-5200 208/4300-5200 221/3600-5200 221/3600-5200 Převodovka 6M CVT 6M CVT e-CVT e-CVT Nejvyšší rychlost [km/h] 190 190 190 190 180 180 Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,8 10,7 9,9 11,0 8,4 8,1 Komb. spotřeba [l/100 km] 6,0 5,6 6,2 5,8 4,5 4,4 Cena Active [Kč] 719.900 769.900 - - 864.900 914.900 Cena Comfort [Kč] 769.900 819.900 819.900 869.900 899.900 949.900 Cena Selection [Kč] - - - - 999.900 1.049.900 Cena Executive [Kč] - - 999.900 1.049.900 1.059.900 1.109.900

Hybridní varianta má navíc dominovat prodejům, jen na českém trhu se očekává, že 80 % prodaných RAV4 bude s hybridním ústrojím v kombinaci s pohonem všech kol. Zajímavá je pak v tom, že se spoléhá na novou techniku.

Jejím základem je nově vyvinutý 2,5litrový zážehový čtyřválec Hybrid Dynamic Force s přímým a nepřímým vstřikováním o výkonu 130 kW, který je spárován s novým synchronním elektromotorem o výkonu 88 kW a nikl metal-hybridovými bateriemi s kapacitou 6,5 Ah. Nové elektrické komponenty byly vyvíjeny nejen s ohledem na maximální potlačení elektrických a mechanických ztrát, ale také s ohledem na kompaktnost a nižší hmotnost. Konkrétně akumulátor je tak o 11 procent lehčí než u předchůdce.

Spalovací jednotka pracuje v Atkinsonově cyklu, spoléhá se na přímé i nepřímé vstřikování, nechybí ani inteligentní proměnné časování ventilů s vyšším rozsahem. U sacích je elektrické, zatímco u výfukových hydraulické. Oproti předchůdci se motor liší delším zdvihem (87,5 x 103,4 mm místo 90 x 98 mm), stejně jako vyšším kompresním poměrem (14:1 místo 12,5:1).

Hlavy válců jsou pak tvarovány tak, aby podporovaly silné víření, včetně použití většího úhlu ventilů a laserem opracovaných ventilových sedel. K lepšímu spalování přispívá systém variabilního chlazení s elektrickým vodním čerpadlem a elektrický termostat k zajištění požadované teploty. Je zde i olejové čerpadlo se spojitě proměnným zdvihovým objemem pro účinnou regulaci tlaku motorového oleje.

V případě volby příplatkové čtyřkolky (AWD-i) zůstává základ ústrojí shodný, přidává se k němu však druhý elektromotor (o výkonu 40 kW) pohánějící zadní kola. Novinkou je přitom fakt, že dozadu je možné poslat až 80 % hnací síly, zatímco dosud to bylo jen 60 %. Chování systému lze přitom upravit ve třech režimech (Sport, Normal a Eco), které uzpůsobí i další systémy, třeba nastavení planetové převodovky a reakcí na plyn. Výhodou je i funkce vektorování točivého momentu mezi zadní kola pomáhající jízdním vlastnostem nebo automatická náhražka samosvorného diferenciálu hodící se při zapadnutí v terénu. Výkon tohoto hybridního ústrojí činí 163 kW, tedy o tři více než v případě předokolky.

Nový motor potěší svým kvalitním odhlučněním, při klidné jízdě jeho práce není prakticky slyšet. I při akceleraci nedává při vytočení tolik najevo pro hybridy tak charakteristický vysavačový efekt, slyšíte jen vzdálené vytí. Vedle kvalitních těsnících materiálů se to povedlo i díky posílení spalovacího agregátu, více síly znamená, že v případě nutnosti není potřeba tolik vytáčet, což snižuje hluk, stejně jako snaha ústrojí více využívat sílu elektromotoru než dosud. I proto má čtyřkolka díky dvěma elektromotorům ve výsledku nižší kombinovanou spotřebu než předokolka.

Síla však není nijak zázračná, hybridní RAV4 zůstává stále volbou spíše pro pohodové řidiče, kterým bude plně postačovat. Když ale potřebujete předjet v kopci, nebo se rychle vejít do mezery na dálnici, dostanete se na limit hybridního pohonu, který zkrátka takový elán nemá.

Přitom jízdně na tom nová RAV4 není vůbec špatně, ba naopak. Mimo poněkud odtažité řízení dělá všechno dobře. Pohodlný podvozek s lichoběžníkovým zavěšením vzadu skvěle tlumí jednotlivé nerovnosti, Japonka nerovnosti překonává s nadhledem, bez hlučných ran od 18palcových kol zkoušených kousků. V zatáčkách se pak jen minimálně naklání, což u rodinných SUV vůbec není zvykem. Není ani těžká na příď a nijak zvlášť se nehrne po tečně ze zatáčky ven.

Důvod hledejme v užitém základu. Platforma TNGA byla od základu vyvíjená s ohledem na to, že vozy s tímto základem musí řidiče bavit. Těžiště tak leží nízko, u RAV4 se k tomu přidává také ideální rozložení hmotnosti v poměru 51:49 mezi nápravy. Plusem je dále o 57 % tužší karoserie nebo pro Evropu speciálně navržený brzdový systém. Evropská specifikace má větší brzdy a jiné brzdové destičky. Toyota to vysvětluje tím, že evropští řidiči jezdí rychleji než ti z ostatních koutů světa, a tak je účinnější brzdový systém zkrátka potřeba.

Co se však týče spotřeby, stále se ukazuje, že hybridy nejsou úsporné ve všech jízdních režimech. Ve městě jsme se za hustého ranního provozu v Barceloně vešli do devíti litrů, na dálnici se pak spotřeba pohybovala kolem sedmi, osmi litrů. Nutno však zdůraznit, že na projetých dálnicích bývala obvykle rychlost omezena na 120 km/h nebo níže. Na okreskách se pak dalo svižnějším tempem dostat na 8,5 l/100 km, stačilo ale zrychlit a hned jsme atakovali desetilitrovou hranici. Ne že by to bylo nějak na poměry SUV hodně, moderní benzínové turboagregáty se ale umí dostat na obdobné hodnoty, i bez pomoci elektromotoru.

Závěr

Toyota RAV4 se v nové generaci hodně změnila. Výrazný styl karoserie asi nesedne každému, nám se ale hodně líbí, stejně jako prostorný interiér s výtečnými materiály. Pochvalu zaslouží jízdní vlastnosti, hlavně díky pohodlnému podvozku, naopak hybridní ústrojí vyhoví hlavně klidnějším řidičům, už jen proto, že při svižnějším tempu se jeho výhoda v úspornosti ztrácí a spotřeba roste nahoru. Nejvíce nám tak vadila nepřehledná navigace, jinak RAV4 zaslouží pochvalu. Jestliže se tak předchůdce stal v roce 2017 nejprodávanějším SUV na světě, věříme, že se jím může stát i nová pátá generace RAV4.