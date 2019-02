Tesla vyslyšela prosby zákazníků a vozy dostanou nové funkce. Jedna je určena pejskům

Přidání nových funkcí do vozů americké automobilky potvrdil Elon Musk jak jinak než na Twitteru. Obě nové možnosti, které počínaje tímto týdnem najedou majitelé ve svých elektromobilech, vlastně nadhodili sami zákazníci. Jedná se o režimy pro hlídání zaparkovaného auta a mód určený výhradně pro pejsky.

O funkci pro čtyřnohého mazlíka si v říjnu loňského roku řekl na Twitteru jistý Josh Atchley. Ten se Elona Muska dotázal, jestli by v Tesle Modelu 3 nemohl dostat režim pro psy se zapnutou hudbou, klimatizací a textem na obrazovce ve smyslu „jsem v pořádku, můj páníček bude brzy zpátky“.

Musk odpověděl pouze ano, aniž by uvedl, kdy režim do vozů dorazí. A stane se tak právě nyní, byť nepotvrdil, jestli psí režim opravdu dostane všechny tyto funkce, případně i nějaké další.

Druhý režim, jenž se co nevidět stane součástí všech vozů Tesla, bude hlídat vaše zaparkované auto. Andy Sutton něco takového poptával (opět na Twitteru) v lednu letošního roku, protože mu jeho zaparkovanou Teslu někdo poškodil. Vlastně půjde o to, že kamery a senzory budou s aktivováním módu neustále aktivní a mohou hlídat, jestli se s vozem neděje něco zvláštního. Pokud vás třeba při odjezdu z parkoviště někdo odře, kamera to zvládne zaznamenat.

Jak tomu u Tesly bývá zvykem, aktualizace multimediálních systémů proběhnou bezdrátově, majitelé se tak nemusí o nic starat.