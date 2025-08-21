Inspirace letadlem a tisícikoňový boxer. Ultimátní porsche od Gunther Werks šokuje
Americká dílna Gunther Werks představila projekt F-26. Vyrobí jen 26 kusů, každý s na míru tvarovanou karoserií, odkazem na Porsche 935 a plochým šestiválcem o výkonu 746 kW.
Často se mluví o „ikonických tvarech“, ale zamysleli jste se někdy nad tím, co to znamená? Za nás například, že i když auto výrazně upravíte, je i podle části původní karoserie poznatelné, o co se jedná. Například tento vůz bylo původně Porsche 911, než se do něj pustil kalifornský úpravce Gunther Werks, pro kterého je projekt zhmotněním veškerého know-how, které během své působnosti získal. Navzdory komplexní transformaci původ prozrazuje tvar střechy a linka pod hranou oken.
Novinka se jmenuje F-26, čímž odkazuje na experimentální letoun a limitovanou produkci pouhých 26 kusů. Vůz má na míru vyrobenou karoserii z karbonového vlákna. Design přídě si vzal inspiraci z Porsche 935 „Slantnose“, ovšem díky moderní technice nahradila původní „mrkačky“ pevná LED sestava. Přední nárazník zaujme širokým centrálním otvorem a karbonovou lištou ve spodní části.
Bodykit dále obsahuje široké blatníky, zpětná zrcátka v závodním stylu, LED zadní světla v retro designu, rozměrný zadní spoiler a černý difuzor. O generovaném přítlaku není pochyb a jeho přítomnost je nutností. Vůz byl totiž stvořen k rychlé jízdě. Pro lepší rozložení hmotnosti se prodloužil rozvor o 30 mm, takže plochý šestiválec o objemu 4,0 litru s dvojitým přeplňováním má v rámci koncepce ideální pozici.
Ve spolupráci s Rothsport Racing se z motoru podařilo dostat 746 kW a točivý moment 1.152 Nm, přenášené prostřednictvím šestistupňové manuální převodovky a samosvorného diferenciálu na zadní kola. Pro lepší chlazení je tu plochý ventilátor odvozený ze závodních modelů, který má ve srovnání se standardním dílem dvojnásobný výkon.
Mezi další úpravy patří nové sací potrubí z karbonu, posílený mezichladič, integrované přepouštěcí ventily v sacím systému a zakázkový výfuk. F-26 je zvyklá jezdit na ethanol, ale má vyladěnou řídicí jednotku i na vysokooktanový benzín.
Rozsáhlých změn doznal také podvozek. Při daném výkonu a hmotnosti pouhých 1.225 kg to bylo nevyhnutelné. Vůz využívá dvojité lichoběžníkové zavěšení předních kol, adaptivní tlumiče JRZ a litá kola Turbo Twist nazutá do pneumatik v rozměrech 295/30 R18 vpředu a 335/30 R18 vzadu. Chování auta koriguje vyspělá kontrola trakce a ABS.
Kdo se bojí strohého interiéru, bude mile překvapen. Vnitřek si zachovává typické prvky jako tvar palubní desky, přístrojový štít a středový tunel. Volant je nový a svými paprsky připomíná zmíněný letoun. Pro zachování retro ducha použil Gunther vizuálně střídmé rádio Porsche Classic s Apple CarPlay. Jestli vás zajímá cena, tak ta startuje na 33,22 milionech korun.
Zdroj: Gunther Werks | Video: Porsche