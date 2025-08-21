Zetor spustil výrobu nového traktoru. Firmu má vytáhnout z problémů
Nová modelová řada 6 má pro brněnského výrobce představovat vstup do nové éry. Ta dosavadní se přitom často nesla ve znamení snížení poptávky a finančních problémů.
Před několika dny jste si na našich stránkách mohli přečíst o finančních výsledcích Zetoru za rok 2024, které nebyly příliš povzbuzující. Brněnská firma se slovenskými vlastníky počítá se ztrátou v řádu stovek milionů korun, kvůli čemuž musela propusti až 200 zaměstnanců.
Letošní rok má být ovšem optimističtější. Příznivějším výhledům má pomoci nová modelová řada 6, jejíž sériová výroba právě začala. „Řada 6 je naším zatím nejambicióznějším produktem, kterým navazujeme na téměř 80letou tradici výroby traktorů. S hrdostí potvrzuji, že sériová výroba běží a evidujeme první objednávky od našich obchodních partnerů. Navíc první reakce z trhu i z prezentací napříč obchodní sítí jsou velmi pozitivní,“ říká Róbert Harman, výkonný ředitel společnosti Zetor Tractors.
Řada 6 je určena do náročného pracovního nasazení a uplatnění najde jak v rostlinné, tak také živočišné výrobě a dopravě. Čtyřválcový motor Deutz TCD 4.1 splňující emisní normu Stage V disponuje výkony od 96 do 126 kilowattů a spolupracuje se zcela novou převodovkou ZF TPT 16 až s 54 rychlostmi vpřed a 27 vzad. Řazení hlavních převodových stupňů probíhá manuálně přes řadicí páku, násobič je ovládán automaticky a reverzace elektrohydraulicky. Robustnější konstrukce převodovky navíc umožní zvýšit zatížení zadní nápravy na 8,5 tuny, užitečné zatížení traktoru se pohybuje okolo pěti tun při celkové hmotnosti až 11,5 t.
Řada 6 nabízí také výkonný hydraulický systém s axiálním pístovým čerpadlem o průtoku 120 l/min. Zadní tříbodový závěs má nosnost až 9,7 tuny a přední TBZ zvládne 3,5 tuny. Stroj se dále pyšní nově navrženou kabinou s přetlakovým větráním, vysokým komfortem i výbavou pro precizní zemědělství.
„Nová Řada 6 v sobě spojuje to nejlepší z historie Zetoru a zároveň otevírá dveře nové generaci našich strojů. Jsme přesvědčeni, že má silný potenciál nejen na tradičních trzích, ale v celé Evropě,“ doplňuje Róbert Harman.
Zetor na novou řadu 6 velmi sází. A také jí dost věří. Stroj totiž přihlásil do soutěže Tractor of the Year 2025. Její vyhlášení proběhne v rámci listopadového mezinárodního veletrhu Agritechnica v německém Hannoveru.
Zdroj: Zetor, video a foto: Zetor