Nízká hmotnost a žádná turba. Nichols N1A je moderní sporťák ze zlatých časů
Britská firma Nichols přivezla do Pebble Beach speciální edici Icon 88 svého prvního modelu N1A. Vzdává jím hold jedné z nejúspěšnějších formulí historie. Vypadá to tedy, že se výroba konečně rozbíhá.
Když v dnešní době píšeme o představení nějakého nového auta, dost často je to elektromobil, nejde-li o novou generaci „dojné krávy“, marketingově řečeno, tedy klíčového modelu nějaké velké značky. Sem tam se však objeví i něco, co elektřinu používá nanejvýš pro svícení či pohon stěračů. Právě takovým vozem je Nichols N1A.
Pokud jste o takové značce dosud neslyšeli, vězte, že za ní stojí šéfdesignér a vedoucí konstruktér monopostu F1 McLaren-Honda MP4/4 Steve Nichols, s nímž v sezóně roku 1988 startovali Alain Prost s Ayrtonem Sennou. Inspirace pro N1A však nepochází z tohoto monopostu, ale z 60. let minulého století, konkrétně ze závodního vozu McLaren M1A. Ten byl prvním vozem vlastní konstrukce Bruce McLarena.
Velmi podobně onomu mclarenu je Nichols N1A závodní barchettou, jen přizpůsobenou jízdě po běžných silnicích. Volant je vpravo – ovšem za tím může stát fakt, že Nichols Cars je britskou firmou, spíš než častá instalace volantu na pravou stranu závodních aut kvůli výhledu do zatáček a rozložení hmotnosti –, střechu byste hledali marně, kola mají lichoběžníkova zavěšení, brzdové třmeny neěkolik pístků a aerodynamika byla laděna ve větrném tunelu pro co nejlepší kompromis mezi odporem vzduchu a přítlakem.
Posilovač řízení či ABS jsou k mání volitelně, kontrola trakce je ovšem standardem. Totiž, v nízkých rychlostech bude velmi snadné ji překonat – dominantním tématem napříč vozem je lehkost, a to až do naprostého extrému. Karoserie je vyrobena z grafenem doplněných karbonových vláken, což je technologie přímo odvozená od konstrukcí současných formulí 1. Výsledkem je hmotnost 900 kg – a ne, nechybí nám před tím číslem jednička.
Za dvoumístným kokpitem pracuje sedmilitrový atmosférický osmiválec, který je založený na motoru LS3 od General Motors, který pracoval mimo jiné v Chevroletu Corvette C6, Holdenu Commodore či pozapomenutém polském supersportu Arrinera Hussarya. Má však speciální písty a ojnice, suchou klikovou skříň a individuální elektronicky ovládané škrticí klapky pro jednotlivé válce, mimo mnoha dalších úprav. Bez přeplňování tak dává 658 koní (484 kW) které míří na zadní kola přes šestistupňovou manuální převodovku vlastní konstrukce.
Nichols N1A sám o sobě není naprostou novinkou, první fotografie a informace se objevily před dvěma lety, v červenci 2023. Tehdy šlo o vůz připravený k malosériové výrobě, nyní to vypadá, že se ta výroba rozbíhá. Prvních patnáct aut z celkem stovky, které má firma Nichols Cars v plánu postavit, patří do zaváděcí série Icon 88 a právě takový vůz se ukázal na concours d’elegance v Pebble Beach v Monterey v Kalifornii.
Ta čísla nejsou náhodná, vztahují se ke zmíněnému McLarenu-Hondě MP4/4. Tento monopost je dodnes jedním z nejúspěšnějších v historii – v sezóně roku 1988, do níž byl nasazen, vyhrál 15 závodů ze 16. Sedmkrát zvítězil Alain Prost, osmkrát Ayrton Senna a ve většině závodů, kdy jeden vyhrál, skončil ten druhý na stříbrné pozici. Velmi často také jeden nebo druhý startoval z pole position a/nebo zajel nejrychlejší kolo závodu.
Jak to bude ve skutečnosti s možností jezdit v běžném provozu, je zatím otázka, ale N1A má vzadu prostor na registrační značku formátu evropské „nudle“, tedy v rozměru 520×110 mm. S trochou snahy by tak mělo být možné s ním jezdit i v EU včetně Česka. Na jaké ceně bude vůz začínat ať už ve své „běžné“ verzi, nebo v limitované Icon 88, je zatím ve hvězdách – stejně jako, zda vůbec jsou ještě nějaké kusy k mání.
