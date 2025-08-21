Nepředstavitelné! Mercedes-Benz touží po motorech od BMW
Automobilový průmysl je kvůli stále častějším výzvám nucen ke krokům, které by ještě nedávno byly zcela nepředstavitelné. Sdílení motorů s jedním z hlavních rivalů je jedním z nich.
Situace v automobilovém průmyslu je v posledních letech velmi komplikovaná. Výrobci se museli vypořádat s kauzou Dieselgate, která se sice týkala primárně koncernu Volkswagen, reálně zasáhla ale prakticky všechny. Následně jim čáru přes rozpočet udělala pandemie čínského covidu, který velmi zásadně ovlivňoval výrobu a dodávky potřebných dílů.
Ještě než se z toho automobilky vzpamatovaly, Rusko bezdůvodně napadlo Ukrajinu, což vyšponovalo ceny energií (primárně v Evropě) a z největší země světa udělalo ještě většího vyvrhele. Zapomenout nesmím ani na dlouholetý tlak na snižování emisí, z kterého se stal až ideologický boj proti něčemu, co nemáme úplně možnost ovlivnit.
I proto platí, že nakonec přežijí jen ti nejsilnější. To znamená, že vedle slučování do větších celků (například skupina Stellantis) bude stále častější také dříve nemyslitelná spolupráce mezi značkami, které si dosud v mnoha ohledech tvrdě konkurovaly.
Informace německého měsíčníku Manager Magazine ovšem i tak působí jako sci-fi. Podle nich totiž Mercedes-Benz vyjednává s BMW o dodávkách spalovacích motorů. Že se nemusí jednat o novinářskou kachnu, dokazují výsledky Mercedesu. Tomu se totiž aktuálně moc nedaří.
V druhém čtvrtletí totiž marže prémiové značky spadly na 3,2 % a prodeje za první letošní pololetí klesly k 900 tisícům aut, což je nejméně od pandemického roku 2020. Ola Källenius, šéf Mercedesu, svým manažerům řekl, že úsporná opatření se minou účinkem, pokud nemáte k dispozici ten pravý produkt.
Jedním z problémů třícípé hvězdy jsou motory. Mercedes-Benz sice plánoval poměrně brzký přechod na elektromobilu, trh je ovšem proti. Automobilka kvůli tomu postrádá dostatek spalovacích agregátů pro plug-in hybridy, které naopak díky větším akumulátorům a rychlejšímu dobíjení zažívají renesanci. Německá značka se proto v minulosti obrátila na čínské Geely, to však například na klíčovém, americkém trhu může kvůli obchodní válce USA s Čínou znamenat problém. Mercedes-Benz se proto poohlíží po alternativách. A ne ledajakých.
Källenius totiž již zhruba před rokem šéfovi BMW Oliveru Zipsemu nadhodil myšlenku, podle které by Mercedes mohl získat čtyřválcové zážehové motory právě od svého konkurenta z Mnichova. Podle časopisu Manager Magazine aktuálně týmy vedené členem představenstva Mercedesu Markusem Schäferem a Joachimem Postem, který je v BMW zodpovědný za výzkum a vývoj, ladí detaily.
Pokud vše dopadne pozitivně, dodávky agregátů by mohly začít již v roce 2027, přičemž primárně se má jednat o zážehové jednotky. Diesely by však mohly následovat.
Minimálně zpočátku by do Stuttgartu mířila produkce z rakouského Steyru, kvůli americkým clům se ale uvažuje také nad společným podnikem ve Spojených státech.
Na první pohled nepravděpodobný scénář ve výsledku dává logiku. Mercedes-Benz totiž na poli menších pohonů není tak aktivní. Ostatně v kompaktních modelech používá i čtyřválec 1.3 ze společného vývoje s Renaultem a Nissanem, přičemž od Francouzů ještě před několika lety odebíral též legendární diesel 1.5 dCi.
Pro obě strany by to znamenalo win-win situaci. Mercedes by dostal hotový, prověřený a kvalitní produkt, BMW by si zajistilo odbyt, dostalo by za motory peníze a zvýšilo svou prestiž v oboru. Zvlášť když by zásobovalo jednoho ze svých hlavních soupeřů.
Mnichovská automobilka má s dodávkami pohonných jednotek ostatním výrobcům bohaté zkušenosti. V minulosti od něj Toyota brala čtyřválcové diesely a aktuálně odebírá čtyřválec 2.0 a třílitrový šestiválec do kupé Supra. Německé šestiválce najdeme také v britském Ineosu Grenadier, dvojitě přeplňovaný osmiválec o objemu 4,4 litru zase vystřídal charismatický pětilitrový osmiválec s kompresorem ve výkonných range roverech.
Zdroj: Manager Magazine a BMWblog, foto a video: auto.cz