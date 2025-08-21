Lamborghini se dvanáctiválce nevzdá ani po roce 2030
Motor V12 zůstane v útrobách vozů Lamborghini ještě mnoho let. Nebude to ale bez hybridu, který automobilce zásadně pomáhá splnit emisní limity na celém světě.
Když italská automobilka Lamborghini představila model Revuelto, hybrid s atmosférickým dvanáctiválcem, uváděla, že se této konfigurace motoru bude držet do roku 2030. Dále do budoucnosti spekulovat nechtěla. Nyní, o dva roky později, trvá na tom, že V12 bude vyrábět ještě i mnohem déle.
„Horizont je pro nás nyní za rokem 2030,“ řekl šéf produktové řady Matteo Ortenzi. „Je součástí charakteru revuelta, líbí se nám reakce motoru, je pro nás charakteristický, takže ho nechceme měnit,“ komentoval dále dvanáctiválec při odhalení modelu Fenomeno na výstavě The Quail při Týdnu aut v Monterey v Kalifornii.
Klíčem k zachování dvanáctiválce ve vozech Lamborghini je právě to, co dělí revuelto od starších modelů značky – hybridní ústrojí. „Umožňuje nám plnit regulace zejména po stránce emisí a CO2,“ dodal Ortenzi s tím, že bez hybridu by splnění takovýchto nařízení bylo jen velmi obtížné.
Rozhodnutí držet dvanáctiválec déle není primárně ovlivněno změnou v amerických emisních nařízeních. „Musíme plnit všechny zákony, nejen ve Spojených státech. Mám na mysli hlavně C6 v Číně,“ říká Ortenzi. Označení C6 je čínský emisní standard, který zhruba odpovídá evropskému Euro 6 a jeho měření zahrnuje jak palubní monitoring spotřeby a emisí, tak i měření emisí v reálném provozu, nikoliv jen v laboratoři či výpočtem.
„Máme jednu střelu, která musí fungovat na celém světě, protože jsme malým výrobcem. Musíme být realističtí,“ dodal Ortenzi.
Lamborghini v současnosti nevyrábí žádný elektromobil. Původní plán uvést první bateriový elektromobil na trh zněl na rok 2028 s tím, že o rok později přijde nová, ryze elektrická generace SUV Urus. Obě tato auta však budou dle starších slov Stephana Winkelmanna, generálního ředitele značky, plug-in hybridy.
zdroj: Motor1 | zdroj foto, videa: Lamborghini