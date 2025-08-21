Prodeje elektromobilů v USA letí vzhůru. A může za to Donald Trump
Rozhodnutí amerického prezidenta a Kongresu stojí za stoupajícími prodeji elektrických aut ve Spojených státech.
Druhý prezidentský mandát Donalda Trumpa je všechno, jen ne klidný a předvídatelný. Celní války, impotentní snahy o hloubkové úspory v rámci americké administrativy, nesmírně sebevědomá prohlášení, snaha pro sebe získat Nobelovu cenu míru a další kroky, které Trump zhruba za sedm měsíců v úřadě stihl, jistě vejdou do učebnic politologie i historie.
Donald Trump navzdory svému dost nepřehlednému vztahu k Elonu Muskovi, kterého v jednu chvíli vynášel do nebes, aby o něco později vyzýval k jeho deportaci (pochází totiž z Jihoafrické republiky), není příznivcem elektrických aut, což ostatně stvrdil i tím, že Kongres na jeho iniciativu odhlasoval konec daňových kreditů při pořízení vozu s lokálně bezemisním pohonem, které mohou dosáhnout až vyšších jednotek tisíc dolarů.
U většiny nových aut na elektřinu zatím mohou zákazníci ušetřit až 7500 dolarů, což je skoro 158 tisíc korun. V případě ojetiny jde o částku 4000 dolarů (asi 84.000 Kč).
Tzv. One Big Beautiful Bill Act, jehož samotný název jen podtrhuje převažující absurditu Trumpovy dosavadní administrativy, totiž zmíněné daňové kredity od 1. října letošního roku kvůli rozpočtové konsolidaci ruší. Podepsán byl 4. července, přičemž efekt na prodeje elektromobilů ve Spojených státech měl doslova okamžitý. Lidé s pořízením takového auta totiž rozhodně neotálejí.
V červenci totiž prodeje tohoto segmentu vzrostly na 130.082 kusů, což ve srovnání s červnem představuje nárůst o 26,4 %, meziročně jde o zlepšení o 19,7 procent. Elektromobily si díky tomu připsaly tržní podíl 9,1 % (V Evropě je to přibližně dvojnásobek). V rámci amerického trhu jde přitom o celkově druhé nejvyšší číslo, hned 11 značek zaznamenalo nejlepší výsledky v letošním roce.
Z pětice nejlepších v čele s Teslou (53.816 aut), jíž následují Chevrolet, Hyundai, Ford a Honda, se dařilo všem. Volkswagen se díky masivnímu nárůstu o 454 % posunul na šestou pozici. Audi zaznamenalo zlepšení o 150,2 procent, Cadillac o 14,5 % a Mercedes-Benz o 6,4 %.
Zájem o elektrické vozy se projevuje i na klesajících skladových zásobách. Průměrný prodejce v USA měl v červenci 40denní zásobu ojetých elektromobilů, což představuje meziroční pokles o 49 procent. U nových vozů je situace paradoxně mnohem lepší, jelikož výrobci se na tuto situaci evidentně připravovali dopředu. Průměrná zásoba postačuje porytý poptávku na následujících 87 dní, u spalovacích aut jde o 76 dnů. Přesto jde o meziroční pokles taktéž o 49 %.
Zdroj: InsideEVs.com, video: auto.cz, foto: Tesla, auto.cz