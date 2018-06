Proč Tesly bourají se zapnutým Autopilotem? Video dá odpověď

V poslední době se odehrálo hned několik nehod, jejichž účastníkem byl automobil značky Tesla se zapnutým Autopilotem. Veřejnost se tak divila, jak je to možné, když by podle jejího názoru a hlavně prohlášení výrobce měl tento elektronický pomocník situaci vyřešit. Přiložené video ze zkoušky britského výzkumného centra Thatcham Research ale naznačuje, proč se takové nehody stávají.

Podle Britů je na vině hlavně nejasnost, zda automobil zvládá jet sám. Připomínají, že plně autonomní vozy zatím na trhu nejsou. Existují jen auta se systémy, které pomáhají s řízením, v případě nějakého problému ale řidič musí zareagovat – stále je ostatně za řízení odpovědný, navíc tyto systémy zvládnou fungovat jen za určitých situací. A to je zároveň problém, protože třeba název tohoto pomocníka, Autopilot, je v případě Tesly notně matoucí.

Matthew Avery z Thatcham Research tak zdůrazňuje, že by si lidé měli uvědomit, že i se zapnutými systémy musejí dávat na auto pozor a být připraveni převzít řízení. Pořád totiž nejde o autonomní, ale automatizovaná vozidla.

To ale není vůbec jednoduché. Pokud řidič vidí, že zapnutý Autopilot situaci zvládá, nechá se uklimbat poskytovaným bezpečím a pak nezvládne zareagovat na hrozící nebezpečí. Zkrátka nedává pozor a na nastalou situaci nezvládne rychle zareagovat.

Skvělým příkladem takové situace je přiložené video ze zkoušky Autopilotu v Teslu Model S. Za běžné situace totiž funguje výtečně, drží se v pruhu za vozem vpředu a když náhodou začne brzdit, zvládne americký elektromobil také zabrzdit, případně zcela zastavit.

Video

Jenže když se situace změní a vozidlo vpředu překážku (stojící automobil) objede, už má Tesla najednou problém. Autopilot nedokáže na stojící vůz zareagovat, stojící auto totiž přes to jedoucí nevidí, a elektrovůz do něj narazí. Ještě že šlo v tomto případě jen o atrapu.upozorňuje Avery. V blízké době přitom mohou být takové situace stále častější, s tím, jak bude počet aut s takovými systémy narůstat.

Se zapnutým pomocníkem by na situaci patrně nezareagoval ani řidič, který by nestihl převzít řízení. Auto by ho na to možná ani nestačilo upozornit. Naopak pokud by skutečně dával pozor, jednoduše by převzal řízení a překážku by také objel, pozorný, předvídající řidič by na to čas měl.

Britové tak vyzývají automobilky, jasně zdůrazňovaly, co vlastně jejich systémy umějí a jaké situace zvládají. Tradiční výrobci už to dělají, protože Mercedes nebo BMW jasně o svých asistentech tvrdí, že umí jen pomoci s řízením, doslova mluví o automatizovaných systémech, ne autonomních. To u Tesly je to i vzhledem k označení Autopilot trochu jinak, z názvu může mylně vyplynout, že elektromobil už zvládne jet zcela bez řidiče. Sám výrobce elektromobilů ale tvrdí, že také zdůrazňuje omezenou schopnost systému.

tvrdí mluvčí Tesly. Zda je tomu tak, nejlépe vědí všichni zúčastnění, my bychom ale v této souvislosti rádi připomněli, že se stále dějí scény jako ta z dubna, kdy jeden Brit přišel o řidičák kvůli tomu, že seděl na sedadle spolujezdce a Teslu nechal samotnou řídit jen pomocí Autopilota. Možná by ho to s jinak nazvaným pomocníkem ani nenapadlo...