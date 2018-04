Dacia Duster 1.2 TCe vs. Škoda Karoq 1.0 TSI – Úhel pohledu

Seznam kapitol Úvod, pořizovací náklady Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Do pomyslného ringu vstupuje nová Dacia Duster, která navazuje na předešlou generaci oblíbeného SUV. A proti ní nestojí nikdo menší než nástupce neméně oblíbeného yetiho v podobě Škody Karoq. Obě novinky se hned po začátku prodeje vyšvihly na samý vrchol žebříčku nejprodávanějších SUV na českém trhu, Dacia však má za úkol sesadit ze stříbrné příčky Nissan Qashqai, a až potom může pomýšlet na prodejní skalp karoqu. Ve srovnávacím testu ho ale může porazit už teď.

Na první pohled mají oba modely své vlastní místo na slunci a bojují o úplně odlišnou klientelu. To je do značné míry bezesporu pravda, v hlavách řady lidí ale jistě hlodá červíček pochybností, jestli raději nezvolit vrcholnou výbavu rumunského SUV s pohonem všech kol před soupeřem z Mladé Boleslavi ve skromnější výbavě. V takovém případě se totiž ceny obou aut dost zásadním způsobem přiblíží, nikdy se však úplně neprotnou. Minimálně ne do chvíle, než Škoda nabídne základní výbavový stupeň Active, který by celkové filozofii dusteru odpovídal mnohem lépe.

Prozatím Karoq startuje s prostřední výbavou Ambition, která v kombinaci s litrovým tříválcem startuje na částce 529 900 Kč. Stejný agregát jsme měli v testu i my, výbava ale byla, jak je u novinářských aut zvykem, velmi bohatá. Stačí si tedy odmyslet ty LEDkové světlomety, vyhřívaný volant a pár dalších vymožeností a je to.

Navzdory všem posměváčkům vám nezůstane auto bez volantu a sedaček, ale pořád velmi slušně vybavený kus. Už ve verzi Ambition je standardem tempomat, vyhřívaná přední sedadla, rádio s osmipalcovým displejem a Bluetooth, zadní LEDkové světlomety nebo třeba parkovací senzory vzadu. Dost dobře si tedy umím představit, že bych s takovým autem dokázal bez problémů žít a nic zásadního by mi nechybělo. Další příplatková výbava je sice příjemná, ale do značné míry postradatelná bez zásadního vlivu na komfort.

K dané výbavě lze za výhodných podmínek přikoupit paket Ambition Plus, který přidává přední LED světlomety s adaptivní funkcí a LED mlhovkami společně s dojezdovou rezervou se vším, co je k výměně kola potřeba, a to všechno za férových 15 tisíc korun. Systém hlídání mrtvého úhlu vás přijde na rovných 9 tisíc, stejnou částku dáte za zadní sedadla VarioFlex. Bezklíčový vstup a startování si škodovka cení na 10.300 Kč, velký multimediální displej s navigací a konektivitou pak na 11.100 Kč.

Dva dustery za jeden karoq

Když se ale podíváte do ceníku Dacie, zjistíte, že rozdíl mezi základními cenami obou aut je vskutku monstrózní. Za cenu jednoho karoqu můžete mít dustery hned dva a ještě vám zbude. Je to pochopitelně auto oholené až na dřeň, bez lakovaných nárazníků, klimatizace nebo rádia, s nikterak potentní atmosférickou šestnáctistovkou a pohonem předních kol. Za svých 259.900 Kč ale můžete z dealerství odjet fungl novým autem.

Pořizovací náklady Dacia Duster Škoda Karoq ZÁKLADNÍ CENA Motor 1.6 Sce 1.0 TSI Stupeň výbavy/cena [Kč] Essential/290.900 Kč Ambition/584.900 STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY Airbagy 6 7 Centrální zamykání s dálkovým o. [Kč] S S Elektricky ovládaná okna - přední/zadní [Kč] S/- S Elektricky ovládaná/vyhřívaná zrcátka [Kč] - S Klimatizace 15.000 Kč dvouzónová aut. S Kola 16" ocelová 16" litá Kožený volant [Kč] - S Metalíza [Kč] 13.900 Kč 15.300 Kč Mlhová světla vpředu [Kč] 3.500 Kč S Parkovací senzory vpředu/vzadu [Kč] - 8.200 Kč/S Rádio s ovládáním na volantu [Kč] S S Rezervní kolo [Kč] 1.800 Kč 3.000 Kč Tempomat [Kč] - S Vyhřívaná sedadla vpředu [Kč] - S SERVIS Světlomet/zadní sdružená svítilna [Kč] importér nedodal 6.417 Kč / 2.301 Kč + 4.865 Kč Přední / zadní nárazník [Kč] importér nedodal 10.208 Kč / 8.816 Kč Přední blatník [Kč] importér nedodal 6 229 Kč Čelní sklo [Kč] importér nedodal 5.112 Kč Brzdové destičky přední + výměna [Kč] importér nedodal 2.819 Kč + 480 Kč Hodinová sazba v servisu [Kč] importér nedodal 960 Kč Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100.000 km [Kč] importér nedodal 30.000km - 4.680,64 Kč / 60.000km - 8.017,57 Kč / 90.000km - 6.406,17 Kč Všechny ceny v kolonce servis jsou uváděny s DPH ZÁRUKY Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 3/2/6 2/3/12 Prodloužená záruka [Kč] 4 roky / 60.000 Km za 2.990 Kč, 5 let / 60.000 km za 4.990 Kč, 5 let / 100.000 km za 5.990 Kč Akční paket mobilita plus, který zaručuje prodlouženou záruku na 5 let, je možné získat za 2.000 Kč.

Konkrétní cenové srovnání je trochu oříšek, protože tento týden přestalo tuzemské zastoupení nabízet testovanou motorizaci. Náš kus poháněl zážehový přeplňovaný čtyřválec 1.2 TCe vybavený pohonem všech kol. V době uvedení na trh tato verze stála 395.900 Kč ve verzi Comfort, my měli vrcholné provedení Prestige za 399.900 Kč, navíc vybavené prakticky vším, co jde do dusteru objednat v rámci příplatkové výbavy. Už samotný Prestige toho ale obsahuje dost, namátkou sedmnáctipalcová litá kola, systém hlídání mrtvého úhlu (vůbec poprvé u Dacie), manuální klimatizaci, tempomat či zadní parkovací senzory v kombinaci s parkovací kamerou.

Možnosti příplatkové výbavy nejsou ani zdaleka tak rozsáhlé jako u škodovky, kde jsem z ceníku vybíral ty nejzajímavější prvky. V případě dusteru můžete své peníze utratit za metalízu, která cenu auta navýší o 13.900 Kč, rovných 8.000 Kč stojí automatická klimatizace, bezklíčový vstup a startování si Dacia cení na 6 tisíc. Velkou novinkou druhé generace dusteru je systém čtyř kamer, který stojí akceptovatelných 8 tisíc korun. Vyhřívaná přední sedadla pak 6.000 Kč, dvojnásobek činí příplatek za kožené čalounění. A to je v zásadě vše.

Jedna věc je ale možnost dopřát si komfortní prvky výbavy, druhá pak to, jak fungují v praxi. V následující kapitole zjistíte, že v tom se obě auta dost zásadním způsobem odlišují.