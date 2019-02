Seat Tarraco 2.0 TDI (110 kW) – Španělské déjà vu

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Určitě nemusím připomínat, že nám před nějakým časem dělal v redakci dlouhodobou společnost Seat Ateca. Pro mě vlastně docela osobní záležitost, bílý exemplář s černobéžovým interiérem byl prvním dlouhodobákem, který jsem v Auto.cz zažil a společně jsme absolvovali třeba cestu k italskému moři. Už jsou to skoro dva roky a zpětně si troufám říct, že na atecu všichni v redakci vzpomínáme s láskou.

A teď se nám v redakční garáži zastavuje další španělské SUV, byť tentokrát jen k tradičnímu týdennímu soužití. Tarraco je větší sourozenec Atecy a aktuálně vlajková loď celého Seatu. Je to SUV pro sedm lidí, takže jej našinci rádi srovnávají se Škodou Kodiaq. Pravdou ale je, že technicky má Tarraco mnohem blíže k dárcovskému Tiguanu Allspace, s nímž sdílí řadu technických řešení. Ani design není úplně nepovědomý, ten ale překvapivě nepřipomíná ani jednoho koncernového sourozence. Ale k tomu se dostaneme.

Testovací kousek budil pozornost nejen díky španělským registračním značkám, přesto se v útrobách schovávala novinářsky nevšední konfigurace. Tarraco totiž nedostalo nejsilnější motor se čtyřkolkou, automatem a nejbohatší výbavou, jak tomu u flotil pro tisk bývá. Namísto toho dorazila slabší verze dvoulitrového TDI se šestistupňovou manuální převodovkou a pohonem předních kol. Jak funguje, jsme vůbec poprvé zjišťovali na tuzemských cestách.

Fešák, ale trochu nesvůj

Atecy na silnicích potkávám docela často a byť se mi hodně líbí, dle mého názoru stárnou rychleji než konkurence - poprvé se tohle španělské kompaktní SUV ukázalo světu před třemi lety. Seat se tedy v případě svého nejnovějšího produktu musel vytasit s něčím čerstvějším, aby svou nabídku sportovně-užitkových aut oživil.

A to se povedlo. Tarraco už na první pohled působí moderně a vyváženě. Nechybí stále oblíbenější prvek v podobě šestiúhelníkové masky či zachmouřené přední světlomety (ve standardu LED). Zezadu Španěla od sourozenců zaručeně rozeznáte díky odrazce mezi svítilnami. Tenká linka se skoro tváří, jako by šlo o diodový proužek, ale světlo opravdu jen odráží. My ale víme, že světelný pás pro modelový rok 2019 Tarraco skutečně dostane, ještě předtím ale tento designový prvek uvidíme na nové generaci Leonu.

Auto tedy nevypadá jako další koncernoví hráči tohoto střihu, přesto mi přijde nesvé. Proč? Nemohu se zbavit dojmu, že pokud bychom zalepili loga Seatu na karoserii, nezainteresovaní by si vůz snadno spletli s jakýmkoliv jiným konkurentem. Především těmi z koncernu Hyundai-Kia. Trend dnešní doby v kombinaci s přísnými bezpečnostními požadavky je však neúprosný, proto se nám auta začínají tvarovat tak nějak na jedno brdo. Škoda, právě vlajková loď jindy vcelku šarmantního Seatu by si určitě zasloužila trochu osobitější tvář.

Koncernové geny asi ze všeho nejvíce prozrazuje interiér. Bezpečným poznávacím znamením jsou hlavně ovládací prvky. Otočným ovladačem světel počínaje a panelem klimatizace konče. Také součásti středové konzole vám budou z nových volkswagenů dobře známé. I když je řeč o úvodní výbavě Style, pojí se s ní velmi slušná výbava. Třeba automatická klimatizace, jež může být za příplatek 11.900 Kč třízónová. Dále tu máme parkovací senzory vzadu, sklopení zadních opěradel ze zavazadelníku, dešťový a světelný senzor, asistent rozjezdu do kopce…

Ve všech výbavách je standardem také 10,25“ digitální přístrojový štít a osmipalcová obrazovka infotainmentu. Vzhled budíků lze uzpůsobit třemi různými zobrazeními, jedno z nich vám mapu navigace roztáhne přes celý displej. Určitě chválím svižný chod systému a jednoduché uspořádání a ovládání, takže se s multimédii rychle sžijete.

Budete to potřebovat. Třeba takové hlídání jízdního pruhu nemá v interiéru vlastní fyzické tlačítko, ale musíte jej vypnout prostřednictvím dotykové obrazovky, případně se proklikat digitálními budíky. A protože se systém automaticky zapíná po každém nastartování, brzy to začne být otravné. Na druhou stranu kvitujeme, že Seat zcela nezanevřel na otočné ovladače u dotykové obrazovky. Takové přiblížení mapy tedy nevyžaduje komplikované tahy dvěma prsty po displeji, stačí jednoduše otočit a je hotovo.

Kabina se nesnaží za každou cenu vymýšlet vymyšlené, což je jedině dobře. Ovladače a knoflíky jednotlivých funkcí jsou rozmístěné logicky, stačí se posadit, nastavit sedačku a vyrazit. Měkčené materiály výplní či přístrojovky potěší, jakož i pohodlné, byť nepříliš výrazně tvarované sedačky vpředu. Stejné je to ve druhé řadě, nutně to ale neznamená, že byste tu měli sedět jako na trestné lavici. Třetí řada je spíše nouzová a rodinám poslouží hlavně pro přepravování malých ratolestí. Určitě nás těší posuvná druhá řada, která umí „cestovat“ o 17 centimetrů a vy tak můžete hledat kompromis mezi místem pro posádku ve druhé a třetí řadě, případně v zavazadelníku. Sedačky jsou navíc dělitelné v poměru 40:20:40 a lze je sklápět ze zavazadlového prostoru.

V základu pojme kufr 700 litrů (pětimístná verze 760 l). Za příplatek 18.900 Kč se páté dveře otevírají elektronicky a dostatečně vysoko, takže se při nakládání nemusíte zbytečně ohýbat. Kufr má pravidelné tvary, avšak udávaný objem je nejspíše vypočtený v momentě, kdy je druhá řada posunuta maximálně dopředu. I tak ale pravidelně tvarovaný zavazadelník potěší i náročnější rodiny, nechybí tu háčky či poličky na drobnosti. A sklopením sedaček ve všech řadách získáte takřka rovnou ložnou plochu, na které budete garnýže stěhovat jedna radost.